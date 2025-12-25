Океан прячет живого свидетеля древнего мира: акула, которая не менялась 80 миллионов лет

Бахромчатая акула сохранила облик 80 млн лет — морской биолог Хелен Скейлс

В океанских глубинах существует существо, которое выглядит так, будто выплыло из другой эпохи. Его редко удаётся увидеть живым, а каждая встреча с ним становится событием для учёных. Бахромчатая акула до сих пор остаётся одной из самых загадочных форм жизни в море.

Древний обитатель глубин

Бахромчатая акула (Chlamydoselachus anguineus) известна науке более ста лет, однако её образ жизни по-прежнему изучен фрагментарно. Эти хищники обитают на больших глубинах, где давление и темнота делают наблюдения практически невозможными. Информация о виде в основном поступает благодаря редким особям, случайно попавшим в глубоководные рыболовные сети.

Интерес к таким видам во многом связан с феноменом так называемых "живых ископаемых", к которым также относят существ, почти не изменившихся со времён динозавров, как это описывают исследователи, изучающие живое ископаемое, которое не эволюционировало на протяжении миллионов лет.

Взрослая бахромчатая акула достигает примерно двух метров в длину. Её тело вытянутое, гладкое, окрашенное в серо-коричневые оттенки и напоминает змею или угря. Единственный спинной плавник смещён далеко назад, ближе к лентообразному хвосту, что отличает её от большинства современных акул.

Анатомия, не похожая на других

Самые необычные черты сосредоточены в передней части тела. У бахромчатой акулы шесть пар жаберных щелей — на одну больше, чем у большинства акул. Волнистые края этих щелей образуют характерную "бахрому", а первая пара соединяется под горлом, создавая эффект кружевного воротника.

Пасть у этого вида широкая и напоминает скорее рот ящерицы, чем классическую акулью челюсть. Внутри — ряды трёхконечных зубов, похожих на миниатюрные трезубцы. Такое строение идеально подходит для захвата скользкой добычи.

Изучение содержимого желудков показало, что основу рациона составляют кальмары. Кроме того, бахромчатые акулы могут поедать рыбу и даже других акул, если представляется возможность.

Размножение и скрытые циклы жизни

Бахромчатые акулы относятся к яйцеживородящим видам. Самка не откладывает яйца, а вынашивает эмбрионы внутри тела. На ранних этапах развития детёныш питается за счёт желточного мешка.

Одной из главных научных загадок остаётся продолжительность беременности. По косвенным данным, полученным при изучении других глубоководных акул, этот процесс может длиться несколько лет. Точная цифра пока неизвестна, что делает вид ещё более интригующим для биологов. Об этом сообщает BBC Science Focus.

Наследие мелового периода

Бахромчатых акул часто называют "живыми ископаемыми", хотя этот термин требует осторожности. Сами животные не живут миллионы лет, их возраст, вероятно, ограничен несколькими десятилетиями. Однако самые древние ископаемые остатки их предков относятся к позднему меловому периоду — около 80 миллионов лет назад.

Подобные примеры долгоживущих биологических форм встречаются и среди других морских организмов — например, когда исследователи находят живую водоросль в Балтийском море, чей возраст исчисляется столетиями.

"Окаменелости показывают, что древние формы бахромчатых акул были поразительно похожи на современных представителей вида. Это говорит о том, что их анатомия оказалась настолько удачной, что практически не нуждалась в изменениях на протяжении десятков миллионов лет.", — морской биолог Хелен Скейлс.

Бахромчатая акула и типичные глубоководные акулы

Бахромчатая акула заметно отличается от большинства глубоководных хищников. У неё более вытянутое тело и меньше плавников, что придаёт ей змееподобный силуэт. В отличие от многих акул, она имеет шесть жаберных щелей и уникальную форму зубов. Другие глубоководные акулы чаще обладают массивным телосложением и более привычной для акул формой головы.

Плюсы и минусы изучения редкого вида

Изучение бахромчатой акулы даёт ценные данные об эволюции акул и адаптациях к жизни на глубине. Оно помогает понять, как формировались современные морские экосистемы.

К плюсам относится:

возможность проследить эволюционную стабильность вида и его пищевые стратегии.

К минусам:

крайне редкие наблюдения, из-за которых многие выводы остаются предположениями.

Популярные вопросы о бахромчатых акулах

Насколько опасна бахромчатая акула для человека?

Этот вид обитает на больших глубинах и практически не контактирует с людьми, поэтому опасности не представляет.

Сколько стоит увидеть бахромчатую акулу в аквариуме?

Такие случаи единичны и не носят коммерческого характера, поскольку содержание глубоководных акул крайне сложно.

Что лучше для изучения вида — наблюдения или анализ ископаемых?

Оба подхода важны: окаменелости дают исторический контекст, а редкие живые особи позволяют изучать поведение и физиологию.