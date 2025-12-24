Лёд наступает, а Америка отступает: исчезновение полярных судов запускает тревожный эффект домино

Американские учёные, десятилетиями работавшие в Антарктиде, оказались в ситуации, когда доступ к ключевым районам континента резко сократился. Причина — исчезновение специализированных исследовательских судов, без которых работа во льдах практически невозможна. Это ставит под угрозу сбор климатических данных и долгосрочные научные программы. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Национального научного фонда США.
Антарктида — один из самых труднодоступных регионов планеты. Любое исследование здесь начинается с логистики: чтобы добраться до ледников, шельфов и прибрежных зон, необходимо буквально прокладывать путь через лёд. Более тридцати лет эту задачу выполняло исследовательское судно Nathaniel B. Palmer, введённое в строй в 1992 году.
Этот 94-метровый ледокольный корабль позволял учёным работать там, где невозможно разместить стационарные станции. Геологи, океанографы и климатологи использовали его для бурения донных кернов, развёртывания автономных подводных аппаратов и установки метеорологических датчиков. Благодаря таким экспедициям удавалось получать уникальные данные о таянии ледников и поведении океанических течений.
Проблемы начали накапливаться ещё до 2025 года. В 2024 году было выведено из эксплуатации судно Laurence M. Gould, которое с конца 1990-х обеспечивало связь антарктической станции Палмер с Южной Америкой. А в конце сезона 2025 года был списан и сам Nathaniel B. Palmer — без готовой замены.
По данным NSF, финансирование морской логистики в бюджете на 2026 год фактически заморожено. Агентство признаёт, что разработка нового специализированного судна приостановлена на неопределённый срок. В результате целый ряд проектов оказался отложен, а некоторые районы континента временно стали недоступны для американских исследователей.
Чтобы частично закрыть образовавшийся разрыв, планируется использовать суда академического флота США — Sikuliaq и Roger Revelle. Однако они изначально не проектировались для длительной работы в плотных антарктических льдах. Их миссии ограничены по времени и возможностям, а уровень автономности значительно ниже.
«Это не замена, а всего лишь временная мера», — отмечает исследователь Эми Левентер, говоря о перенаправлении этих кораблей.
Такие решения позволяют провести лишь отдельные экспедиции у Антарктического полуострова, но не обеспечивают систематического присутствия, которое было возможно раньше.
Сокращение американского флота происходит на фоне активных инвестиций со стороны других государств. Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Великобритания вводят в строй современные ледоколы, способные работать в самых тяжёлых условиях. Эти суда служат не только научным целям, но и укрепляют стратегическое присутствие стран в регионе, который всё чаще рассматривается как важная геополитическая зона.
Отсутствие собственных кораблей означает для США не только снижение объёма исследований, но и потерю возможностей для подготовки молодых специалистов. Работа в Антарктиде — это уникальный практический опыт, без которого невозможно вырастить новое поколение полярных учёных.
Американская программа по-прежнему поддерживает три научные станции на континенте, однако без морской логистики их потенциал ограничен. В то же время другие страны делают ставку именно на флот, рассматривая его как ключ к доступу, данным и влиянию. Разница заключается не в уровне науки, а в инфраструктуре, которая эту науку обеспечивает.
Почему без кораблей нельзя проводить исследования?
Большинство ключевых районов доступны только с моря, через лёд и шельфы.
Есть ли у США альтернатива списанным судам?
Пока используются временные решения, но они не заменяют специализированный флот.
Чем это грозит в долгосрочной перспективе?
Снижением объёма данных, утратой экспертизы и ослаблением научного влияния.
