Ольга Сакиулова

Лёд наступает, а Америка отступает: исчезновение полярных судов запускает тревожный эффект домино

В 2024–2025 США потеряли оба своих антарктических корабля — The Washington Post
Наука

Американские учёные, десятилетиями работавшие в Антарктиде, оказались в ситуации, когда доступ к ключевым районам континента резко сократился. Причина — исчезновение специализированных исследовательских судов, без которых работа во льдах практически невозможна. Это ставит под угрозу сбор климатических данных и долгосрочные научные программы. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Национального научного фонда США.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Антарктида, где наука держится на корпусах судов

Антарктида — один из самых труднодоступных регионов планеты. Любое исследование здесь начинается с логистики: чтобы добраться до ледников, шельфов и прибрежных зон, необходимо буквально прокладывать путь через лёд. Более тридцати лет эту задачу выполняло исследовательское судно Nathaniel B. Palmer, введённое в строй в 1992 году.

Этот 94-метровый ледокольный корабль позволял учёным работать там, где невозможно разместить стационарные станции. Геологи, океанографы и климатологи использовали его для бурения донных кернов, развёртывания автономных подводных аппаратов и установки метеорологических датчиков. Благодаря таким экспедициям удавалось получать уникальные данные о таянии ледников и поведении океанических течений.

Когда корабли уходят, исследования замирают

Проблемы начали накапливаться ещё до 2025 года. В 2024 году было выведено из эксплуатации судно Laurence M. Gould, которое с конца 1990-х обеспечивало связь антарктической станции Палмер с Южной Америкой. А в конце сезона 2025 года был списан и сам Nathaniel B. Palmer — без готовой замены.

По данным NSF, финансирование морской логистики в бюджете на 2026 год фактически заморожено. Агентство признаёт, что разработка нового специализированного судна приостановлена на неопределённый срок. В результате целый ряд проектов оказался отложен, а некоторые районы континента временно стали недоступны для американских исследователей.

Временные меры вместо полноценной замены

Чтобы частично закрыть образовавшийся разрыв, планируется использовать суда академического флота США — Sikuliaq и Roger Revelle. Однако они изначально не проектировались для длительной работы в плотных антарктических льдах. Их миссии ограничены по времени и возможностям, а уровень автономности значительно ниже.

«Это не замена, а всего лишь временная мера», — отмечает исследователь Эми Левентер, говоря о перенаправлении этих кораблей.

Такие решения позволяют провести лишь отдельные экспедиции у Антарктического полуострова, но не обеспечивают систематического присутствия, которое было возможно раньше.

На фоне роста амбиций других стран

Сокращение американского флота происходит на фоне активных инвестиций со стороны других государств. Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Великобритания вводят в строй современные ледоколы, способные работать в самых тяжёлых условиях. Эти суда служат не только научным целям, но и укрепляют стратегическое присутствие стран в регионе, который всё чаще рассматривается как важная геополитическая зона.

Отсутствие собственных кораблей означает для США не только снижение объёма исследований, но и потерю возможностей для подготовки молодых специалистов. Работа в Антарктиде — это уникальный практический опыт, без которого невозможно вырастить новое поколение полярных учёных.

Сравнение: США и другие полярные державы

Американская программа по-прежнему поддерживает три научные станции на континенте, однако без морской логистики их потенциал ограничен. В то же время другие страны делают ставку именно на флот, рассматривая его как ключ к доступу, данным и влиянию. Разница заключается не в уровне науки, а в инфраструктуре, которая эту науку обеспечивает.

Популярные вопросы о доступе США к Антарктиде

Почему без кораблей нельзя проводить исследования?
Большинство ключевых районов доступны только с моря, через лёд и шельфы.

Есть ли у США альтернатива списанным судам?
Пока используются временные решения, но они не заменяют специализированный флот.

Чем это грозит в долгосрочной перспективе?
Снижением объёма данных, утратой экспертизы и ослаблением научного влияния.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы сша наука климат антарктида
