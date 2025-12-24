Следы гигантов или забытая цивилизация? Зачем арабский правитель послал людей искать стену на краю мира

Ат-Тарджуман фиксирует мегалиты на пути от Волги к Енисею

В арабских хрониках IX века упоминается загадочная стена из металла, спрятанная где-то на далёком севере, за пределами привычного мира. Ради её поиска правитель отправил экспедицию к краю тогдашней ойкумены — в земли, которые сегодня ассоциируются с Уралом и сибирской тайгой. То, что описал путешественник, до сих пор вызывает споры у историков и исследователей.

Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru Сибирь

Экспедиция Саллама ат-Тарджумана

Во времена аббасидского халифа аль-Васика была организована дальняя экспедиция к таинственной стене, связанной с кораническим сюжетом о народах Яджудж и Маджудж. Руководителем миссии стал Саллам ат-Тарджуман — переводчик и дипломат, которому приписывают подробный отчёт о путешествии.

Согласно хроникам, путь занял несколько лет и пролёг через Поволжье, степные территории и северные горы. Конечной точкой стало место, которое местные жители называли "городом руин". Там путешественник увидел разрушенные каменные сооружения, следы сильного воздействия на кладку и массивную стену с воротами и надписью религиозного содержания.

"Когда исполнится слово Господне, всё это превратится в прах", — говорится в надписи, — сообщается в арабских хрониках.

Гора с железными воротами

В описании Тарджумана фигурирует круглая светлая гора, в склон которой встроена монолитная стена. Она состояла из крупных блоков, покрытых ржавчиной и следами времени, а ворота отличались необычными размерами. По словам местных жителей, за стеной якобы находились опасные племена, поэтому сооружение воспринималось как граница между мирами.

Исследователи отмечают, что эти детали не совпадают с известными оборонительными сооружениями вроде Великой китайской стены. Именно поэтому в научно-популярной среде возникли гипотезы о связи рассказа с иными регионами Евразии.

Возможные регионы: Урал и юг Сибири

Маршрут экспедиции, восстановленный по описаниям, позволяет предположить, что она могла достичь районов Урала или Западной Сибири. Среди версий чаще всего упоминаются Аракульские шиханы — скальные образования с ровными гранями, а также Горная Шория, где в тайге обнаружены крупные каменные кладки, напоминающие стены.

Отдельные исследователи связывают рассказ Тарджумана с районом Васюганских болот и легендарным городом Икасом, известным по арабским географическим текстам. Эти версии остаются гипотезами и не имеют археологического подтверждения.

Мегалиты и предания северных народов

Интерес к теме усиливается из-за находок в других регионах Сибири. На плато Путорана и в Хакасии фиксируются массивные каменные структуры и многоугольная кладка, происхождение которых активно обсуждается. В устных преданиях эвенков, хантов и ненцев встречаются сюжеты о древних городах и великанах, ушедших на северо-восток.

Эти рассказы не рассматриваются наукой как прямые доказательства, но они формируют культурный контекст, в котором легенда о железной стене продолжает жить.

Связь с древними культурами

На территории Евразии действительно существовали развитые культуры бронзового и раннего железного веков — Аркаим, саргатская, таштыкская и кулайская. Они строили укреплённые поселения, использовали сложные ритуалы и со временем исчезли, оставив после себя археологические памятники. Однако их связь с описанной в арабских источниках стеной не установлена. Об этом сообщает Дзен-канал "Полтора инженера".

Популярные вопросы о железной стене

Существовала ли на самом деле железная стена в Сибири?

Прямых археологических доказательств этому нет, сведения основаны на средневековых текстах.

Куда именно могла дойти экспедиция Тарджумана?

Предположительно — в районы Урала или Западной Сибири, но точное место неизвестно.

Почему эта тема до сих пор обсуждается?

Из-за сочетания древних хроник, необычных ландшафтов и нехватки точных данных.