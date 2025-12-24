Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Следы гигантов или забытая цивилизация? Зачем арабский правитель послал людей искать стену на краю мира

Ат-Тарджуман фиксирует мегалиты на пути от Волги к Енисею
Наука

В арабских хрониках IX века упоминается загадочная стена из металла, спрятанная где-то на далёком севере, за пределами привычного мира. Ради её поиска правитель отправил экспедицию к краю тогдашней ойкумены — в земли, которые сегодня ассоциируются с Уралом и сибирской тайгой. То, что описал путешественник, до сих пор вызывает споры у историков и исследователей.

Сибирь
Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru
Сибирь

Экспедиция Саллама ат-Тарджумана

Во времена аббасидского халифа аль-Васика была организована дальняя экспедиция к таинственной стене, связанной с кораническим сюжетом о народах Яджудж и Маджудж. Руководителем миссии стал Саллам ат-Тарджуман — переводчик и дипломат, которому приписывают подробный отчёт о путешествии.

Согласно хроникам, путь занял несколько лет и пролёг через Поволжье, степные территории и северные горы. Конечной точкой стало место, которое местные жители называли "городом руин". Там путешественник увидел разрушенные каменные сооружения, следы сильного воздействия на кладку и массивную стену с воротами и надписью религиозного содержания.

"Когда исполнится слово Господне, всё это превратится в прах", — говорится в надписи, — сообщается в арабских хрониках.

Гора с железными воротами

В описании Тарджумана фигурирует круглая светлая гора, в склон которой встроена монолитная стена. Она состояла из крупных блоков, покрытых ржавчиной и следами времени, а ворота отличались необычными размерами. По словам местных жителей, за стеной якобы находились опасные племена, поэтому сооружение воспринималось как граница между мирами.

Исследователи отмечают, что эти детали не совпадают с известными оборонительными сооружениями вроде Великой китайской стены. Именно поэтому в научно-популярной среде возникли гипотезы о связи рассказа с иными регионами Евразии.

Возможные регионы: Урал и юг Сибири

Маршрут экспедиции, восстановленный по описаниям, позволяет предположить, что она могла достичь районов Урала или Западной Сибири. Среди версий чаще всего упоминаются Аракульские шиханы — скальные образования с ровными гранями, а также Горная Шория, где в тайге обнаружены крупные каменные кладки, напоминающие стены.

Отдельные исследователи связывают рассказ Тарджумана с районом Васюганских болот и легендарным городом Икасом, известным по арабским географическим текстам. Эти версии остаются гипотезами и не имеют археологического подтверждения.

Мегалиты и предания северных народов

Интерес к теме усиливается из-за находок в других регионах Сибири. На плато Путорана и в Хакасии фиксируются массивные каменные структуры и многоугольная кладка, происхождение которых активно обсуждается. В устных преданиях эвенков, хантов и ненцев встречаются сюжеты о древних городах и великанах, ушедших на северо-восток.

Эти рассказы не рассматриваются наукой как прямые доказательства, но они формируют культурный контекст, в котором легенда о железной стене продолжает жить.

Связь с древними культурами

На территории Евразии действительно существовали развитые культуры бронзового и раннего железного веков — Аркаим, саргатская, таштыкская и кулайская. Они строили укреплённые поселения, использовали сложные ритуалы и со временем исчезли, оставив после себя археологические памятники. Однако их связь с описанной в арабских источниках стеной не установлена. Об этом сообщает Дзен-канал "Полтора инженера".

Популярные вопросы о железной стене

Существовала ли на самом деле железная стена в Сибири?
Прямых археологических доказательств этому нет, сведения основаны на средневековых текстах.

Куда именно могла дойти экспедиция Тарджумана?
Предположительно — в районы Урала или Западной Сибири, но точное место неизвестно.

Почему эта тема до сих пор обсуждается?
Из-за сочетания древних хроник, необычных ландшафтов и нехватки точных данных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы урал сибирь история археология
Новости Все >
Преждевременные заявления об успехах СВО на руку противнику — военный эксперт Живов
Россия и США не найдут выгоды в диалоге — американист Синельников-Оришак
Растирание снегом и ингаляции при температуре опасны — терапевт Олег Морунов
Холодный салат с лингвини и креветками охлаждают сразу после варки — Allrecipes
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Сейчас читают
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Недвижимость
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Ат-Тарджуман фиксирует мегалиты на пути от Волги к Енисею
Мульча из хвои повышает урожайность клубники
Брошенные автомобили во дворах признали проблемой безопасности
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Сжигание жира отделили от простой потери веса —Terra
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.