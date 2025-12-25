Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый страх из глубины: призрачное существо нарушило границу между бездной и поверхностью

Медуза-призрак поднялась к мелководью Южного океана — Институт океана Шмидта
В океане есть существа, способные впечатлить даже опытных биологов, и одна из таких форм жизни до сих пор ускользает от полного понимания. Речь идёт о гигантской медузе-призраке, размеры которой сопоставимы с городским автобусом. Несмотря на внушительный облик, она остаётся одной из самых редких и малоизученных обитательниц планеты.

Медуза в океане
Фото: Анна Маляева is licensed under publiс domain
Медуза в океане

Гигант из подводной тьмы

Stygiomedusa gigantea — таково научное название этой медузы — обитает в холодных и тёмных глубинах мирового океана. Её название отсылает к подземному миру из древнегреческой мифологии и вполне оправдывает внешний вид. Медуза имеет гладкий округлый купол тёмно-красного цвета диаметром около метра и более, а по краям заметна характерная бахрома.

Главная особенность — четыре длинных лентообразных отростка, которые могут вытягиваться на 10 метров. По длине это сравнимо с расстоянием между задними сиденьями и кабиной водителя двухэтажного автобуса. Такой масштаб ставит медузу-призрака в один ряд с другими океанскими гигантами, включая крупных морских млекопитающих, которые время от времени оказываются в центре внимания исследователей.

Необычный способ охоты

В отличие от большинства знакомых медуз, у этого вида отсутствуют стрекательные клетки. Вместо парализующего яда она использует иной подход. Длинные отростки служат ловушками, с помощью которых медуза захватывает мелкую рыбу и зоопланктон и направляет добычу ко рту.

Stygiomedusa gigantea относится к семейству ульмаровых, куда входят и более привычные лунные медузы. Однако именно отсутствие ядовитых клеток делает её уникальной в этой группе и подчёркивает, насколько разнообразными могут быть стратегии выживания в океане, где соседствуют как простейшие формы жизни, так и существа с неожиданно сложным поведением.

Редкие встречи и новые наблюдения

Впервые экземпляр этой медузы был пойман в конце XIX века, а официальное описание вида появилось в 1910 году. С тех пор зафиксировано чуть более ста наблюдений по всему миру. Обычно медуза-призрак встречается в Атлантическом, Тихом, Индийском и Южном океанах и способна опускаться на глубину свыше шести километров.

В 2025 году исследовательское судно R/V Falkor (too) Института океана Шмидта работало у берегов Антарктиды в районе, недавно освобождённом от ледяного покрова. С помощью дистанционного аппарата SuBastian учёные обнаружили развитую экосистему морского дна, где соседствуют осьминоги, морские пауки и другие обитатели, чьё поведение иногда оказывается не менее удивительным, чем у интеллектуальных головоногих.

Когда туристы опережают науку

Любопытно, что некоторые наблюдения были сделаны не исследователями, а туристами. Премиальные круизные лайнеры, курсирующие в Антарктике, оснащаются персональными подводными аппаратами. Пассажирам удавалось погружаться на глубину и случайно сталкиваться с этой медузой.

В научной публикации 2023 года отмечалось, что такие встречи происходили у Западно-Антарктического полуострова на глубине от 80 до 280 метров. Почему гигантская медуза-призрак поднимается ближе к поверхности именно в ледяных водах Южного океана, остаётся одной из нерешённых загадок морской биологии. Об этом сообщает Science Focus.

Гигантская медуза-призрак и обычные медузы

Обычные прибрежные медузы редко превышают несколько десятков сантиметров и используют стрекательные клетки для охоты. Гигантская медуза-призрак, напротив, достигает метровых размеров и полагается на механический захват добычи. В отличие от массовых сезонных скоплений привычных видов, Stygiomedusa gigantea встречается единично и непредсказуемо. Её среда обитания — экстремальные глубины, а не тёплые прибрежные воды.

Плюсы и минусы изучения глубоководных медуз

Исследование таких организмов имеет свои особенности и ограничения. Оно позволяет лучше понять эволюцию жизни и адаптацию к экстремальным условиям. Одновременно учёные сталкиваются с рядом сложностей.

  • Возможность открытия новых биологических механизмов и форм поведения.
  • Расширение знаний о глубоководных экосистемах и пищевых цепях.
  • Высокая стоимость экспедиций и сложность использования подводной техники.
  • Ограниченное число наблюдений, затрудняющее обобщение данных.

Как изучают редких обитателей океана

Исследование глубоководных видов требует поэтапного подхода. Сначала учёные анализируют спутниковые данные и ледовую обстановку. Затем применяются дистанционно управляемые аппараты с камерами высокого разрешения. После фиксации наблюдений данные сопоставляются с предыдущими находками и публикуются в научных журналах. Такой подход снижает риск ошибок и помогает сохранить экосистемы.

Популярные вопросы о гигантской медузе-призраке

Почему эту медузу так редко видят?

Она обитает на больших глубинах и редко поднимается к поверхности, что делает встречи случайными.

Опасна ли гигантская медуза-призрак для человека?

Из-за отсутствия стрекательных клеток она не считается опасной, однако близкие контакты в дикой среде не рекомендуются.

Что лучше для изучения глубин — пилотируемые аппараты или дроны?

Дистанционные аппараты безопаснее и позволяют работать на больших глубинах, тогда как пилотируемые дают лучший визуальный контроль.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые природа биология
