Под лапами Сфинкса что-то скрывают: пустоты под статуей больше не удаётся списать на естественные трещины

В котловине Сфинкса обнаружены глубокие вертикальные борозды — геолог Роберт Шох

Великий Сфинкс в Гизе остаётся одним из самых узнаваемых памятников древнего мира и одновременно — источником нескончаемых споров. Официальная наука связывает его появление с эпохой фараонов, но вокруг статуи давно существуют альтернативные гипотезы о более древнем происхождении. Эти версии опираются на геологию, археологию и интерпретации древних текстов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сфинкс. Гиза

Загадка, стоящая в песках времени

Сфинкс высечен из монолитной известняковой скалы, достигает 73 метров в длину и около 20 метров в высоту и ориентирован на восток, к точке восхода солнца. В традиционной египтологии он считается частью погребального комплекса фараона Хефрена IV династии и датируется примерно 2500 годом до н. э. Его тело льва и человеческая голова трактуются как символ царской власти и божественной защиты.

При этом сама статуя почти не упоминается в ранних текстах, что оставляет пространство для интерпретаций. Именно этот дефицит письменных источников и особенности внешнего вида стали основой для альтернативных теорий.

Официальная версия египтологии

Традиционный подход опирается на археологический контекст плато Гизы и стелу Тутмоса IV, где упоминается восстановление Сфинкса в Новом царстве. Египтологи считают, что следы разрушений на теле статуи — результат ветровой эрозии, песка и солевых отложений, накапливавшихся тысячелетиями в пустынном климате.

Также указывается на стилистическое сходство лица Сфинкса с изображениями Хефрена и на отсутствие прямых доказательств существования более ранней цивилизации в этом регионе.

Теория водной эрозии и древний климат

Одна из самых известных альтернативных гипотез связана с анализом эрозии. Геолог Роберт Шох в 1990-х годах обратил внимание на глубокие вертикальные борозды на теле Сфинкса и стенах окружающей котловины. По его мнению, такие формы больше соответствуют воздействию дождевой воды, чем ветра с песком.

Сторонники этой версии указывают, что обильные осадки в Египте характерны для более влажных периодов, завершившихся в конце последнего ледникового периода. Из этого делается вывод о потенциально более раннем возрасте статуи. Критики же отмечают, что локальные наводнения и особенности породы могли дать схожий эффект без пересмотра датировки.

Подземные полости и легенды о скрытых залах

Ещё один пласт обсуждений связан с подземными аномалиями под плато Гизы. Геофизические исследования действительно фиксировали пустоты и неоднородности в породе под Сфинксом. Официальная позиция трактует их как естественные трещины и карстовые образования.

Альтернативные интерпретации связывают эти полости с легендарным "Залом записей", упоминаемым в эзотерических источниках XX века. В научной среде такие выводы считаются гипотетическими и не подтверждёнными археологическими раскопками.

Пропорции и возможные переделки

Обращает на себя внимание и дисбаланс пропорций: голова Сфинкса заметно меньше по отношению к массивному телу. Некоторые исследователи предполагают, что она могла быть переработана в более поздний период. Также отмечается, что степень эрозии на голове ниже, чем на туловище, что может объясняться реставрациями или разными свойствами камня.

Эти наблюдения порождают версии о первоначальном облике статуи, однако прямых доказательств изменения формы не существует.

Популярные вопросы о тайнах Сфинкса

Существует ли доказательство, что Сфинкс старше пирамид?

На данный момент таких доказательств, признанных научным сообществом, нет.

Обнаружены ли под Сфинксом тайные залы?

Зафиксированы лишь геологические полости, их искусственное происхождение не подтверждено.

Почему споры вокруг Сфинкса продолжаются?

Из-за ограниченного числа письменных источников и сложности интерпретации эрозии и структуры породы.