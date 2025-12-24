Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Под лапами Сфинкса что-то скрывают: пустоты под статуей больше не удаётся списать на естественные трещины

В котловине Сфинкса обнаружены глубокие вертикальные борозды — геолог Роберт Шох
Наука

Великий Сфинкс в Гизе остаётся одним из самых узнаваемых памятников древнего мира и одновременно — источником нескончаемых споров. Официальная наука связывает его появление с эпохой фараонов, но вокруг статуи давно существуют альтернативные гипотезы о более древнем происхождении. Эти версии опираются на геологию, археологию и интерпретации древних текстов.

Сфинкс. Гиза
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сфинкс. Гиза

Загадка, стоящая в песках времени

Сфинкс высечен из монолитной известняковой скалы, достигает 73 метров в длину и около 20 метров в высоту и ориентирован на восток, к точке восхода солнца. В традиционной египтологии он считается частью погребального комплекса фараона Хефрена IV династии и датируется примерно 2500 годом до н. э. Его тело льва и человеческая голова трактуются как символ царской власти и божественной защиты.

При этом сама статуя почти не упоминается в ранних текстах, что оставляет пространство для интерпретаций. Именно этот дефицит письменных источников и особенности внешнего вида стали основой для альтернативных теорий.

Официальная версия египтологии

Традиционный подход опирается на археологический контекст плато Гизы и стелу Тутмоса IV, где упоминается восстановление Сфинкса в Новом царстве. Египтологи считают, что следы разрушений на теле статуи — результат ветровой эрозии, песка и солевых отложений, накапливавшихся тысячелетиями в пустынном климате.

Также указывается на стилистическое сходство лица Сфинкса с изображениями Хефрена и на отсутствие прямых доказательств существования более ранней цивилизации в этом регионе.

Теория водной эрозии и древний климат

Одна из самых известных альтернативных гипотез связана с анализом эрозии. Геолог Роберт Шох в 1990-х годах обратил внимание на глубокие вертикальные борозды на теле Сфинкса и стенах окружающей котловины. По его мнению, такие формы больше соответствуют воздействию дождевой воды, чем ветра с песком.

Сторонники этой версии указывают, что обильные осадки в Египте характерны для более влажных периодов, завершившихся в конце последнего ледникового периода. Из этого делается вывод о потенциально более раннем возрасте статуи. Критики же отмечают, что локальные наводнения и особенности породы могли дать схожий эффект без пересмотра датировки.

Подземные полости и легенды о скрытых залах

Ещё один пласт обсуждений связан с подземными аномалиями под плато Гизы. Геофизические исследования действительно фиксировали пустоты и неоднородности в породе под Сфинксом. Официальная позиция трактует их как естественные трещины и карстовые образования.

Альтернативные интерпретации связывают эти полости с легендарным "Залом записей", упоминаемым в эзотерических источниках XX века. В научной среде такие выводы считаются гипотетическими и не подтверждёнными археологическими раскопками.

Пропорции и возможные переделки

Обращает на себя внимание и дисбаланс пропорций: голова Сфинкса заметно меньше по отношению к массивному телу. Некоторые исследователи предполагают, что она могла быть переработана в более поздний период. Также отмечается, что степень эрозии на голове ниже, чем на туловище, что может объясняться реставрациями или разными свойствами камня.

Эти наблюдения порождают версии о первоначальном облике статуи, однако прямых доказательств изменения формы не существует. Об этом сообщает Дзен-канал "Добрый мастер".

Популярные вопросы о тайнах Сфинкса

Существует ли доказательство, что Сфинкс старше пирамид?
На данный момент таких доказательств, признанных научным сообществом, нет.

Обнаружены ли под Сфинксом тайные залы?
Зафиксированы лишь геологические полости, их искусственное происхождение не подтверждено.

Почему споры вокруг Сфинкса продолжаются?
Из-за ограниченного числа письменных источников и сложности интерпретации эрозии и структуры породы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука египет история археология
Новости Все >
Устойчивые сорта яблонь снижают риск заболеваний сада — Mein Schoener Garten
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Охлажденное молоко образует наиболее устойчивую пену для кофе
Кошки при массажа помечают территорию секретом потовых желез на лапах
На фабрике Tunnock's под Глазго 20 тонн карамели в день готовят люди и машины — BBC
Неисправный датчик стоп-сигнала может блокировать селектор АКПП — carandmotor
Оливковое масло помогает удалять жировой налёт в духовке — Express
Импульсивные покупки съедают новогодний бюджет — эксперт Дайнеко
Теннис снижает риск возрастных заболеваний и смертности
Сейчас читают
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Термальные источники Уругвая вошли в туристические маршруты
Голубые тени стали главным трендом зимнего макияжа
Устойчивые сорта яблонь снижают риск заболеваний сада — Mein Schoener Garten
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
24 декабря усиливается потребность в осознанных решениях
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Глаза миксин деградировали при переходе к ночному образу
В котловине Сфинкса обнаружены глубокие вертикальные борозды — геолог Роберт Шох
Охлажденное молоко образует наиболее устойчивую пену для кофе
Кошки при массажа помечают территорию секретом потовых желез на лапах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.