Аномальный холод должен убивать, но иногда он спасает: загадка экстремального переохлаждения

Наше тело предназначено для работы при температуре примерно 37 °C. Когда она падает, страдают мозг, сердце и другие органы — в тяжёлых случаях это приводит к гибели. Тем не менее в отдельных исключениях люди выживали при экстремальном охлаждении. Понимание, как это возможно, помогает и в клинической практике, и в выживании на природе.
Человек — теплокровное существо: биохимические реакции и функционирование органов оптимизированы под постоянную внутреннюю температуру. Снижение температуры замедляет обмен веществ, уменьшает потребность тканей в кислороде, но одновременно нарушает сердечную деятельность, свёртываемость крови и иммунитет.
При охлаждении сначала сокращается кровоток к коже, появляется дрожь и "гусиная кожа" — это попытки сохранить тепло. При экстремальном переохлаждении собственные механизмы не справляются: температура тела падает, и наступает гипотермия.
При низкой температуре резко падают метаболические потребности мозга и других тканей — клетки требуют меньше кислорода и питательных веществ. Это даёт "окно", в течение которого повреждение от нехватки кислорода развивается медленнее. В отдельных ситуациях, например при утоплении в холодной воде или при удачно проведённой реанимации, это даёт шанс на восстановление.
В клинике холод иногда используют целенаправленно: снижение температуры помогает сохранить ткани при операциях на сердце и мозге или при остановке кровообращения. Исторически зафиксирован случай 1961 года, когда человека охладили до примерно 4,2 °C в медицинских условиях при сохранении функций мозга. Современные методы стараются минимизировать побочные эффекты индуцированной гипотермии.
Независимо от возможного защитного эффекта холода, у людей с переохлаждением часто развиваются серьёзные осложнения: проблемы со свёртываемостью крови, инфекции (включая пневмонию), повреждения нервов и органов, длительное восстановление. Многие, кто попадает в экстремальные условия, всё же не выживают.
Редкие истории выживания при экстремальном охлаждении впечатляют, но они не отменяют того, что гипотермия — опасное состояние. Для большинства людей безопаснее избегать переохлаждения: держаться в тёплом помещении, соответственно одеваться, не выходить одному в сильный мороз и помнить о правилах оказания первой помощи при переохлаждении.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.