Игорь Буккер

Аномальный холод должен убивать, но иногда он спасает: загадка экстремального переохлаждения

Наука » Экология » Человек

Наше тело предназначено для работы при температуре примерно 37 °C. Когда она падает, страдают мозг, сердце и другие органы — в тяжёлых случаях это приводит к гибели. Тем не менее в отдельных исключениях люди выживали при экстремальном охлаждении. Понимание, как это возможно, помогает и в клинической практике, и в выживании на природе.

Девушка на холоде
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему температура тела имеет значение

Человек — теплокровное существо: биохимические реакции и функционирование органов оптимизированы под постоянную внутреннюю температуру. Снижение температуры замедляет обмен веществ, уменьшает потребность тканей в кислороде, но одновременно нарушает сердечную деятельность, свёртываемость крови и иммунитет.

При охлаждении сначала сокращается кровоток к коже, появляется дрожь и "гусиная кожа" — это попытки сохранить тепло. При экстремальном переохлаждении собственные механизмы не справляются: температура тела падает, и наступает гипотермия.

Стадии гипотермии и их симптомы

  • Лёгкая гипотермия (32-35 °C): появляется усталость, тошнота, лёгкое спутанность сознания; кожа бледнеет.
  • Умеренная гипотермия (28-32 °C): замедление пульса и дыхания, вялость, нарушение координации; возможны странные поведенческие реакции.
  • Тяжёлая гипотермия (ниже 28 °C): выраженное снижение давления и ЧСС, угнетение сознания, риск остановки сердца и отказа органов.

Удивительные случаи выживания

  • Анна Богенхольм. В 1999-м году она провалилась под лёд и провела в ледяной воде около полутора часов. При поступлении в больницу температура её тела была зарегистрирована примерно 13,7 °C. Анна находилась в состоянии клинической смерти, но благодаря реанимации, подключению к аппарату искусственного кровообращения и длительному восстановлению она выжила и впоследствии вернулась к нормальной жизни, хоть и с повреждениями и осложнениями.
  • Польский мальчик Адам. Зимой 2014 года ребёнка нашли на морозе через несколько часов: его температура упала до примерно 11,5 °C. Интубация была затруднена из‑за окоченелости, но после длительной реанимации и лечения он полностью восстановился и через время был выписан.

Почему при сильном охлаждении мозг может выжить

При низкой температуре резко падают метаболические потребности мозга и других тканей — клетки требуют меньше кислорода и питательных веществ. Это даёт "окно", в течение которого повреждение от нехватки кислорода развивается медленнее. В отдельных ситуациях, например при утоплении в холодной воде или при удачно проведённой реанимации, это даёт шанс на восстановление.

Медицинская гипотермия: когда холод лечит

В клинике холод иногда используют целенаправленно: снижение температуры помогает сохранить ткани при операциях на сердце и мозге или при остановке кровообращения. Исторически зафиксирован случай 1961 года, когда человека охладили до примерно 4,2 °C в медицинских условиях при сохранении функций мозга. Современные методы стараются минимизировать побочные эффекты индуцированной гипотермии.

Последствия и риски

Независимо от возможного защитного эффекта холода, у людей с переохлаждением часто развиваются серьёзные осложнения: проблемы со свёртываемостью крови, инфекции (включая пневмонию), повреждения нервов и органов, длительное восстановление. Многие, кто попадает в экстремальные условия, всё же не выживают.

Редкие истории выживания при экстремальном охлаждении впечатляют, но они не отменяют того, что гипотермия — опасное состояние. Для большинства людей безопаснее избегать переохлаждения: держаться в тёплом помещении, соответственно одеваться, не выходить одному в сильный мороз и помнить о правилах оказания первой помощи при переохлаждении.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Последние материалы
Chery довела КПД бензинового двигателя до 48 процентов — Auto Motor und Sport
Цветную изоленту применяют для быстрой ориентации в проводке
Острая пища не повлияла на скорость пищеварения —гастроэнтеролог Петраченкова
Кормление собаки перед новогодним застольем снижает интерес к еде
31 декабря в театре "Модерн" покажут спектакль по роману Коэльо
Шницель лучше жарить в более высоком слое масла — Apetit
Коричневые кончики листьев указали на проблемы с корнями — Gartenpraxis
CBAM вводит оплату углеродных выбросов для импорта
Лера Кудрявцева упала после попытки повторить трюк Лазарева
