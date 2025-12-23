Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Каменный зал, что сводит людей с ума: что на самом деле скрывает самая загадочная пещера Шотландии

Акустика Фингаловой пещеры создает эффект органного звучания
Наука

На западе Шотландии, среди суровых волн Внутренних Гебрид, скрывается природный объект, который поражает не меньше древних сооружений. Фингалова пещера на острове Стаффа впечатляет идеальными базальтовыми колоннами и необычной акустикой, напоминающей пение органа. Это место давно стало символом природной геометрии и вдохновляет учёных и путешественников.

Фингалова пещера
Фото: commons.wikimedia.org by Thecheeseistalking99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фингалова пещера

История открытия и научный интерес

Пещера стала известна европейским исследователям в XVIII веке, когда натуралист Джозеф Бэнкс описал "невозможную симметрию" колонн, сформированных древним вулканизмом. Его восторг оказался небезосновательным: структура пещеры действительно уникальна — такие же колонные базальты встречаются только в нескольких точках мира, включая Дорогу гигантов в Северной Ирландии.

Стаффа была необитаемой, но быстро привлекла внимание путешественников. Благодаря научным экспедициям стало ясно, что форма колонн связана с медленным охлаждением лавы: ровные шестиугольные грани появляются при равномерном остывании магматического потока.

Как возникла идеальная симметрия

Базальтовый массив пещеры — часть крупной вулканической провинции палеоцена, образованной более 50 миллионов лет назад. Магма поднималась из глубины Земли, медленно охлаждаясь, что привело к равномерному растрескиванию на колонны. Исследования Geological Society подтверждают, что аналогичные процессы формируют колонные базальты на Исландии, но только на Стаффе они образуют длинный свод, создающий особую акустику.

Остров остаётся объектом изучения для геологов: температура остывания лавы и скорость кристаллизации позволяют понять раннюю историю Северной Атлантики.

"Такая структура — редкий пример естественной архитектуры, максимально приближённой к идеальной симметрии", — отмечается в материалах Университета Эдинбурга.

Легенды и названи

На первый взгляд это всего лишь пещера, но стоить зайти внутрь — и становиться понятно, почему её называют каменным залом. Идеально ровные шестигранные колонны, уходящие в темноту, будто выстроены не природой, а рукой древнего архитектора, а гулкое эхо под куполообразным сводом искажает каждый звук так, что у новичков буквально перехватывает дыхание. Морские волны, ударяясь о стены, превращаются здесь в вибрации, которые ощущаются телом сильнее, чем слышатся ухом. Именно из-за этой странной смеси геометрии и акустики многие туристы выходят из Фингаловой пещеры оглушёнными, дезориентированными и уверенными, что внутри происходит нечто большее, чем просто игра приливов.

Название пещеры связано с мифологией: в XVIII веке поэтические сочинения, посвящённые герою Финну, придали месту романтический ореол. По легенде, великан построил каменную дорогу между Ирландией и Шотландией, а пещера стала частью его пути. Именно поэтому исследователи и путешественники закрепили за ней имя Фингала.

Почему пещера поёт

Главная особенность Фингаловой пещеры — звук. Узкий проход, высота сводов и форма колонн создают реверберацию: волны, ударяясь о стены, формируют вибрации, которые складываются в глубокий гул, напоминающий органные аккорды. Это не иллюзия — акустика изучалась специалистами Национального фонда Шотландии.

Именно это сочетание звука, света и геометрии сделало пещеру всемирно известной.

Вдохновение для художников и музыкантов

Знаменитая увертюра "Гебриды" была создана после того, как композитор посетил пещеру во время путешествия по Шотландии. Музыканты, художники и писатели нередко включали её образ в свои работы. Место посещали королева Виктория, Вальтер Скотт, Жюль Верн, позже — многие художники и фотографы. В XX веке пещера вдохновляла даже рок-музыкантов.

Живой мир острова

Хотя Стаффа необитаем, его окрестности — важная часть экосистемы Гебрид. Здесь гнездятся тупики, бакланы, олуши, кайры и буревестники. Морская фауна тоже разнообразна: дельфины, морские свиньи, тюлени, а иногда и выдры встречаются прямо у входа в пещеру. National Trust for Scotland включает остров в природоохранные зоны благодаря редким видам птиц, сообщает Techinsider.

Популярные вопросы

Можно ли войти внутрь пещеры

Да, но только в составе организованных туров и при безопасном уровне волн.

Почему колонны идеально шестиугольные

Это результат равномерного остывания базальтовой лавы, вызывающего геометрическое растрескивание.

Правда ли, что пещера звучит как орган

Да, акустический эффект подтверждён специалистами: свод усиливает реверберацию морских волн.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука музыка туризм ученые природа шотландия исследование
Новости Все >
Британец на Филиппинах держал в руках ядовитого синекольчатого осьминога
Использованное масло в раковине накапливается в трубах и вызывает засоры — thespruce
Гиппеаструм зацвел два раза за год при правильном уходе
Психиатр Федорович указал на рост тревожности из-за отсутствия уверенности в будущем
Перекрытие воды и газа перед отъездом снижает риск аварий — эксперт ЖКХ Бондарь
Отдельно стоящие кухонные шкафы стали интерьерным трендом 2026 года
"Другой” тип мышления помогает запускать проекты быстрее
Аврора Киба не стала знакомиться с бывшей женой Лепса
Дрожь и резкие движения повышают риск агрессии со стороны собаки
Манеры за столом рассказывают о социальном статусе — Smithsonian
Сейчас читают
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Ни один сектор экономики Германии не смотрит с оптимизмом на 2026 год
Бизнес
Ни один сектор экономики Германии не смотрит с оптимизмом на 2026 год
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Последние материалы
Карпа обжаривают с кожей для сохранения сочности и формы — Toprecepty
Акустика Фингаловой пещеры создает эффект органного звучания
Деревня Сканно стала особенно живописной зимой в Абруццо
Моторы EP6 страдают масложором, нагаром и перегревами
Британец на Филиппинах держал в руках ядовитого синекольчатого осьминога
Использованное масло в раковине накапливается в трубах и вызывает засоры — thespruce
Гиппеаструм зацвел два раза за год при правильном уходе
Психиатр Федорович указал на рост тревожности из-за отсутствия уверенности в будущем
Обслуживание автомобиля подорожало в 2025 году на 15–25 %
Агрессивное трение кожи вокруг глаз ускоряет появление заломов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.