Деревья становятся опасными: во время жары они превращают чистый воздух в токсичный коктейль

Деревья при жаре выделяют изопрен и усиляют озон — профессор Реньи Чжан

Аномальная жара меняет привычное представление о "чистом" воздухе даже в зелёных и удалённых от мегаполисов районах. Новые исследования показывают, что деревья в условиях экстремальных температур могут усиливать образование вредных загрязнителей. Это усложняет борьбу за здоровую атмосферу на фоне изменения климата.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Тропа в лесу

Почему жара делает воздух опаснее

В обычных условиях лесные зоны считаются естественным убежищем от загрязнения. Однако при экстремально высоких температурах растения начинают активно выделять летучие органические соединения, прежде всего изопрен. Сам по себе он не токсичен, но в сочетании с оксидами азота из автомобильных выхлопов и под действием солнечного света запускает образование приземного озона.

Именно такой эффект зафиксировали химики Техасского университета A&M во время аномальной жары летом 2024 года. Кампус в Колледж-Стейшн расположен вдали от крупных городов, среди дубовых рощ, и обычно считается местом с безопасным воздухом. Однако в дни, когда температура поднималась до 41 °C, уровень озона приближался к опасным для дыхания значениям. Подобные эпизоды всё чаще рассматриваются как одно из прямых последствий того, что изменение климата ускоряется.

"Воздух здесь обычно пахнет прекрасно", — говорит профессор химии атмосферы Реньи Чжан.

Как учёные обнаружили проблему

Для наблюдений использовалось высокочувствительное оборудование, установленное на крыше метеорологического корпуса. Приборы фиксировали озон, оксиды азота и кислородсодержащие органические соединения, а также наночастицы кислот. По мере роста температуры все эти показатели увеличивались, причём даже при низком уровне прямых транспортных выбросов.

Исследователи подчёркивают, что подобная картина характерна не только для Техаса. Многие регионы мира сочетают густую растительность с активным движением и промышленностью, что делает проблему глобальной. В условиях, когда аномальная жара становится нормой, такие реакции атмосферы требуют более точного прогнозирования.

Риски для здоровья и климата

Комбинация экстремальной жары и высокого уровня озона особенно опасна для детей и людей с заболеваниями дыхательных путей. По данным ВОЗ, почти всё население планеты уже дышит воздухом, вредным для лёгких. Потепление климата усиливает этот риск, даже там, где раньше он считался минимальным.

"Деревья в целом полезны, но в сочетании с выхлопами транспорта происходят неблагоприятные химические реакции", — отмечает атмосферный химик Расс Дикерсон.

Город и пригород в жару

В крупных городах основным источником загрязнения остаются автомобили и промышленность. В пригородах и зелёных зонах решающую роль начинают играть биогенные выбросы растений. При одинаковой температуре уровень озона может быть сопоставимым, даже если визуально воздух кажется чище. Это делает традиционные оценки качества воздуха менее надёжными во время волн жары. Об этом сообщает Science News Explores.

Плюсы и минусы зелёных зон в экстремальную жару

Зелёные насаждения остаются важными для климата и охлаждения среды. Они дают тень, снижают эффект "островов тепла" и улучшают психологическое состояние людей.

Однако при высоких температурах:

усиливается выброс изопрена;

возрастает риск образования озона;

повышается нагрузка на дыхательную систему.

Советы по защите от загрязнения воздуха в жару

Оставайтесь в помещениях с кондиционерами и закрытыми окнами с полудня до 16:00. Используйте HEPA-фильтры дома, особенно в спальне. Избегайте прогулок рядом с оживлёнными дорогами. Проверяйте индекс качества воздуха перед выходом на улицу. По возможности выбирайте общественный транспорт, велосипед или электромобиль.

Популярные вопросы о загрязнении воздуха в жару

Почему озон опасен для лёгких?

Он раздражает дыхательные пути и снижает способность лёгких усваивать кислород.

Что лучше: тень деревьев или открытое пространство?

Вдали от дорог тень полезна, но рядом с транспортом концентрация озона может быть выше.

Сколько стоит защита дома от загрязнения?

Базовый HEPA-фильтр можно приобрести за сравнительно небольшую сумму, а эффект заметен уже в первые дни.