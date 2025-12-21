Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Голоцен скрывал неудобную правду: кто на самом деле добывал пищу в древних обществах

Женщины участвовали в охоте на протяжении голоцена — Plos One
Наука

Представление о том, что охота была почти исключительно мужским занятием, долгое время считалось научной нормой. Однако анализ данных за последние сто лет показывает куда более сложную картину. Женщины не только собирали пищу, но и регулярно участвовали в охоте, включая целенаправленную добычу. Об этом сообщает журнал Science&Life со ссылкой на исследование, опубликованное в Plos One.

Женщины охотятся в древности
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Женщины охотятся в древности

Как возник миф о мужчине-охотнике

Модель "мужчины-охотника" сформировалась в середине XX века и надолго закрепилась в антропологии. Она исходила из идеи жёсткого разделения ролей: мужчины охотятся, женщины занимаются собирательством и заботой о потомстве. В 1960-х эта схема получила научное оформление, а в 1980-х была дополнена образом "женщины-собирателя", что окончательно укрепило её в массовом сознании.

Однако археологические находки и этнографические данные всё чаще вступали в противоречие с этой упрощённой моделью. Одним из ярких примеров стало захоронение в Перу возрастом около 9000 лет, где взрослую женщину обнаружили вместе с полноценным набором охотничьих орудий.

На чём основано новое исследование

Авторы работы — Андерсон, Чильчук, Нельсон, Резер и Уолл-Шеффлер — проанализировали этнографические описания более чем 1400 человеческих обществ, используя базу данных, основанную на атласе Льюиса Бинфорда. После строгого отбора в анализ вошло 391 общество, а затем 63 — с чётко зафиксированными практиками охоты.

Ключевым условием было прямое указание на участие женщин в охоте. Формулировки вроде "женщины отправлялись на охоту" учитывались, тогда как размытые описания сопровождения мужчин — нет. Такой подход позволил избежать интерпретационных искажений.

Что показали результаты

В 79% изученных обществ (50 из 63) задокументировано участие женщин в охоте. В 41 случае речь шла не о случайной помощи, а о целенаправленной охотничьей деятельности. Особенно показательно, что в обществах, где охота была ключевым источником пропитания, женщины участвовали в ней в 100% случаев. Тип добычи варьировался: от мелкой дичи до более крупной, в зависимости от экологии и культурных норм. При этом статус женщины как охотницы, по данным источников, сохранялся даже после рождения детей.

Популярные вопросы о роли женщин в охоте

Были ли женщины охотницами постоянно?
Да, во многих обществах это была устойчивая практика, а не временное исключение.

Зависела ли охота женщин от материнства?
Судя по данным, участие в охоте сохранялось и после рождения детей.

Меняет ли это представление о древних обществах?
Да, делает его более сложным и реалистичным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука женщины археология
