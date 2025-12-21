Каспий рисует и стирает целые земли: остров-призрак у Азербайджана начал новую игру с картой мира

Грязевой вулкан Кумани создал временное поднятие грунта — геолог Марк Тинги

В Каспийском море внезапно появился клочок суши, которого раньше не существовало, а затем он начал так же стремительно исчезать. Необычное явление зафиксировали спутники, вызвав интерес геологов и вулканологов по всему миру. Этот "остров-призрак" оказался не мифом, а редким природным процессом. Об этом сообщает NASA Earth Observatory.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Море

Неожиданное появление суши в Каспийском море

В феврале 2023 года спутники зафиксировали новый остров примерно в 25 километрах от побережья Азербайджана. Еще в конце 2022 года на этом месте была лишь водная гладь, но спустя несколько месяцев появилась заметная суша. Однако уже к концу 2024 года остров начал разрушаться и постепенно уходить под воду.

Подобные образования получили неофициальное название "острова-призраки". Как объясняет геолог Марк Тинги из Университета Аделаиды, они возникают внезапно и так же быстро исчезают, иногда всего за несколько месяцев, реже — за несколько лет.

Грязевой вулкан вместо привычной лавы

Причина появления острова связана не с классическим вулканизмом, а с деятельностью грязевого вулкана. Речь идет о так называемом Кумани-Бэнк — подводном грязевом вулкане, извержение которого выбросило на поверхность огромное количество ила, глины и газов.

Грязевые вулканы не извергают лаву, но их активность может быть крайне мощной. В отдельных случаях она сопровождается вспышками пламени, когда воспламеняются выбрасываемые газы. Именно такие выбросы способны на короткое время сформировать остров, который затем размывается волнами.

Почему остров-призрак исчезает

Суша, образованная грязевым вулканом, нестабильна по своей природе. Она состоит не из твердых пород, а из рыхлых осадков. Морские волны и течения быстро размывают такую поверхность, возвращая ее под воду.

Этот процесс объясняет, почему остров у берегов Азербайджана не может существовать долго. Его исчезновение — не аномалия, а естественный финал подобных образований.

Что до сих пор остается загадкой

Хотя сам механизм разрушения понятен, причины запуска извержений грязевых вулканов изучены не до конца. Ученые рассматривают две основные версии.

Первая связана с тектонической активностью региона. Движение плит может выталкивать осадки и газы на поверхность, провоцируя извержение. Вторая гипотеза предполагает самовозгорание газов, что объясняет наблюдаемые огненные столбы при некоторых извержениях.

Чтобы подтвердить одну из версий, исследователям необходимо зафиксировать подобное событие в момент его начала, что пока остается сложной задачей.

Грязевые и магматические вулканы

Грязевые вулканы отличаются от привычных магматических прежде всего составом выбросов. Они не формируют долговечные горы и острова, зато могут возникать внезапно и исчезать без следа. Магматические вулканы строят устойчивые конусы из лавы, тогда как грязевые создают временные формы рельефа.

Именно эта кратковременность делает "острова-призраки" редкими и ценными объектами для наблюдений.

Популярные вопросы об острове-призраке у Азербайджана

Можно ли увидеть остров сегодня?

Скорее всего, нет: к концу 2024 года он уже находился в стадии активного разрушения.

Это редкое явление?

Да, такие острова появляются нечасто и обычно существуют недолго.

Может ли остров появиться снова?

Теоретически да, если грязевой вулкан вновь проявит активность.