Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Земля пересекла красную линию: массовое вымирание рифов открыло новую эру климата

Массовая гибель кораллов зафиксировала первый климатический перелом
Наука

Массовая гибель коралловых рифов стала одним из самых тревожных сигналов климатических изменений за всю историю наблюдений. Учёные всё чаще говорят о том, что планета подошла к опасной черте, за которой изменения становятся необратимыми. Происходящее в океане уже влияет не только на экосистемы, но и на жизнь людей.

Дайвер среди кораллов
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Дайвер среди кораллов

Почему кораллы стали первым тревожным сигналом

В 2024 году аномально высокая температура океана привела к беспрецедентному обесцвечиванию рифов в тропических водах. По оценкам исследователей, пострадало до 80 процентов кораллов, что стало рекордом за всё время наблюдений. Именно кораллы оказались наиболее уязвимыми к нагреву воды, поскольку даже кратковременное превышение температурного порога разрушает их симбиоз с водорослями.

Учёные подчёркивают, что подобные процессы уже нельзя считать временным кризисом. Наблюдаемое сегодня обесцвечивание кораллов указывает на достижение так называемой точки невозврата, после которой восстановление рифов становится маловероятным даже при замедлении потепления.

Переломные моменты в климате Земли

Переломный момент — это состояние, при котором накопленные изменения приводят к резкому и масштабному сдвигу климатической системы. В случае с океаном рост температуры запустил цепную реакцию: исчезновение рифов снижает биоразнообразие, разрушает рыболовство и угрожает продовольственной безопасности почти миллиарда человек.

По данным международных исследовательских групп, текущие темпы потепления приближают планету к превышению порога в 1,5 градуса Цельсия уже в ближайшие годы. Это усиливает риск новых климатических скачков, включая нестабильность ледников и изменение океанических течений.

Какие угрозы могут быть следующими

После кораллов в зоне риска оказываются другие ключевые системы Земли. Среди них — тропические леса Амазонии, которые страдают не только от жары, но и от вырубки. Ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктиды также демонстрируют признаки ускоренного таяния, что напрямую связано с повышением уровня моря.

Дополнительную тревогу вызывает возможное ослабление Атлантической меридиональной циркуляции — системы течений, влияющей на климат Северного полушария. Исследования глобальных процессов показывают, что изменение климата всё чаще выходит за рамки постепенных сценариев и приобретает резкий характер. Об этом сообщает Science News.

Плюсы и минусы сценариев быстрого реагирования

Активные климатические меры имеют свои особенности. С одной стороны, ускоренное сокращение выбросов метана и сажи может замедлить нагрев и выиграть время. С другой — такие действия требуют серьёзных экономических и политических решений.

К преимуществам относят:

  • снижение риска новых переломных моментов;
  • защиту экосистем и прибрежных сообществ;
  • ускорение перехода к чистым технологиям.

К ограничениям относят:

  • высокую стоимость преобразований;
  • неравномерную готовность стран;
  • зависимость от международных соглашений.

Популярные вопросы о климатических переломных моментах

Что означает точка невозврата для климата?

Это состояние, после которого система уже не может вернуться к прежнему равновесию даже при снижении нагрузки.

Почему именно кораллы пострадали первыми?

Они крайне чувствительны к температуре воды и быстро реагируют на перегрев океана.

Можно ли ещё остановить цепную реакцию?

Учёные считают, что быстрые и согласованные действия способны замедлить дальнейшие переломы, но времени остаётся всё меньше.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы климат экология окружающая среда глобальное потепление
Новости Все >
Эксперт Полторак заявил о потере актуальности сезонности для продажи квартир
Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт
Японский электрод снизил деградацию литий-воздушных батарей — Auto Bild
Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Брусника дает первый урожай на 2-3 год после посадки
Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина
Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Наука и техника
Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.