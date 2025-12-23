Тайна бетона, простоявшего 2000 лет: находка в Помпеях переписала древний рецепт

В Помпеях обнаружили рецепт римского бетона — руководитель Адмир Масик

Археологи в Помпеях столкнулись с находкой, которая меняет представления о технологиях Древнего Рима. На месте древнего строительного участка удалось восстановить реальный рецепт римского бетона, благодаря которому сооружения стоят уже две тысячи лет. Оказалось, что этот способ не совпадает с классическими описаниями античных теоретиков.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Разрушения

Стройка, застывшая во времени

Во время извержения Везувия в 79 году нашей эры Помпеи оказались погребены под слоем вулканического пепла толщиной до шести метров. В одном из домов в этот момент шли ремонтные работы. Когда международная команда исследователей вернулась к раскопкам участка в 2023 году, перед ними открылся редкий для археологии сценарий: наполовину возведённые стены, строительные инструменты и груды необработанных материалов.

Подобные находки позволяют по-новому взглянуть на повседневную жизнь античного мира и дополняют представления о том, как развивалась Римская империя и климатические вызовы.

"Когда я вошёл на этот археологический участок в Помпеях, всё выглядело невероятно живым и при этом идеально сохранившимся", — рассказал доцент Массачусетского технологического института и руководитель исследования Адмир Масик.

Помпеи как капсула времени

Около трети территории древнего города до сих пор не раскопано, что делает Помпеи постоянным источником новых открытий. Этот участок впервые изучали ещё в конце XIX века, однако затем работы были остановлены более чем на столетие.

По словам Масика, археологи действуют крайне осторожно, поскольку после вскрытия слоёв пепла находки начинают разрушаться. Именно поэтому многие участки города так долго оставались нетронутыми.

Как на самом деле создавали римский бетон

Анализ обнаруженных материалов показал, что римляне использовали метод "горячего смешивания". В сухую смесь вулканического пепла и извести сначала добавлялись твёрдые фрагменты извести, а уже затем — вода. В результате химической реакции выделялось тепло, а в бетоне формировались известковые включения, обеспечивающие его долговечность.

Интерес к таким технологиям вписывается в более широкий контекст археологических открытий, подобных тем, которые позволяют по-новому интерпретировать прошлое, как и в истории, где нашли семейный клан неандертальцев.

Расхождения с Витрувием

Долгое время основным источником знаний о римском строительстве считался трактат "Об архитектуре", написанный в I веке до нашей эры архитектором Витрувием. Он описывал иной порядок приготовления смеси — с предварительным добавлением воды к извести.

Однако данные из Помпей подтверждают, что на практике строители применяли другую технологию.

"Трудно поверить, что Витрувий мог ошибаться. Я глубоко его уважаю, и он вдохновил всю мою работу", — признался Адмир Масик.

Вклад безымянных строителей

Историки подчёркивают, что подобные открытия позволяют лучше оценить вклад простых рабочих и ремесленников, а не только элитных авторов античности. Именно их практические навыки сделали возможным появление сооружений, которые пережили века. Об этом сообщает CNN.

Зачем это важно сегодня

Масик надеется, что новое понимание римского бетона поможет современным инженерам переосмыслить строительные технологии. По его мнению, древние методы могут быть адаптированы под современные экологические и инфраструктурные задачи.

Римский и современный бетон

Римский бетон отличается высокой устойчивостью к трещинам и способностью к самовосстановлению. Современные материалы чаще ориентированы на скорость строительства и стандартизацию, что снижает их долговечность.

Плюсы и минусы древней технологии

Римский бетон обладает рядом преимуществ.

высокая прочность и устойчивость к разрушению;

самовосстановление при контакте с влагой;

использование природных компонентов.

В то же время технология требует точного соблюдения рецептуры и условий.

Популярные вопросы о римском бетоне

Почему он такой прочный?

Благодаря вулканическому пеплу и известковым включениям.

Правда ли, что он "самовосстанавливается"?

Да, трещины могут затягиваться при контакте с водой.

Можно ли применять эту технологию сегодня?

Учёные считают, что при адаптации — возможно.