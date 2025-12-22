Глубина в сотни футов и ни одного свидетеля: океан выдал существ, которых не было в учебниках

В сумеречной зоне океана нашли десятки неизвестных видов — ихтиолог Луис Роша

На глубине, куда почти не проникает солнечный свет, учёные столкнулись с миром, о существовании которого человечество знало лишь фрагментарно. Экспедиция у берегов Гуама показала, что в сумеречной зоне океана скрываются неизвестные виды, а рядом с ними уже присутствуют следы деятельности человека. Эти находки меняют представления о границах освоенного океана и его уязвимости.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Краб в пластиковой бутылке на дне океана

Где начинается сумеречная зона океана

На глубине более 300 футов под поверхностью воды у побережья Гуама начинается так называемая верхняя сумеречная зона. Даже днём здесь царит полумрак, а условия делают этот слой океана одним из наименее изученных на планете. Добраться сюда можно только с помощью подводных аппаратов или специально подготовленных технических дайверов.

В ноябре группа учёных из Калифорнийской академии наук провела серию опасных погружений, чтобы поднять устройства мониторинга, установленные на глубоких рифах ещё восемь лет назад. Эти приборы собирали данные о температуре воды и одновременно служили искусственными рифами для морских организмов.

Экстремальные погружения и цена ошибок

Обычное дайверское снаряжение в таких условиях бесполезно. Технические водолазы используют дыхательные смеси с гелием и строго соблюдают многочасовую декомпрессию, чтобы избежать кессонной болезни.

"Если провести всего десять минут на глубине около 150 метров, подъём займёт примерно шесть часов", — объясняет ихтиолог и куратор Калифорнийской академии наук Луис Роша.

Из-за этого на работу на дне у команды оставалось не более 30 минут за одно погружение. Тем не менее за восемь выходов под воду учёным удалось безопасно извлечь 13 устройств.

"Подводные отели" и неизвестная фауна

Каждый монитор представлял собой жёсткую конструкцию из ПВХ-пластин. За годы пребывания на рифах они превратились в настоящие "подводные отели", густо заселённые кораллами, червями, морскими слизнями и крабами.

После подъёма устройства доставили в Морскую лабораторию Университета Гуама. За две недели обработки учёные зафиксировали около 2000 экземпляров живых организмов. Более 100 из них ранее не регистрировались в этом регионе, а около 20 могут оказаться новыми для науки видами. Об этом сообщает CNN.

Новые виды и тревожные сигналы

Среди находок — потенциально новый вид кардиналовых рыб, необычный краб с оранжевыми клешнями и яркий морской слизень из рода Cratena. Особый интерес вызвал рак-отшельник, приспособившийся использовать раковины двустворчатых моллюсков вместо привычных улиточных.

Однако наряду с открытиями учёные зафиксировали и тревожные тенденции. Данные мониторинга показывают, что потепление затрагивает даже эти глубинные слои, что перекликается с выводами исследований о том, как кораллы теряют устойчивость из-за нагрева океана.

Когда мусор приходит раньше человека

Почти при каждом погружении дайверы сталкивались с пластиковыми отходами. Исследования показывают, что количество мусора увеличивается с глубиной и достигает максимума именно в сумеречной зоне. Это подтверждает, что даже труднодоступные экосистемы страдают от глобального загрязнения, включая накопление микропластика.

Мелководные и глубокие рифы

Мелководные рифы изучаются десятилетиями и регулярно мониторятся. Глубокие рифы, напротив, долго оставались "белым пятном". Новые данные показывают, что оба типа экосистем уязвимы к изменению климата и загрязнению, но восстановление глубоких рифов происходит значительно медленнее.

Плюсы и минусы исследований сумеречной зоны

Экспедиции в глубокие слои океана дают уникальные результаты, но имеют и ограничения.

Плюсы:

открытие новых видов и расширение знаний о биоразнообразии океана;

сбор данных о влиянии климата на труднодоступные экосистемы;

возможность заранее разрабатывать меры защиты рифов.

Минусы:

высокая стоимость и риск для участников;

крайне ограниченное время работы на глубине;

уже заметное влияние человека, включая загрязнение.

Популярные вопросы о сумеречной зоне океана

Что такое верхняя сумеречная зона?

Это слой океана на глубине примерно 200-500 футов, куда проникает лишь слабый свет.

Почему её так сложно изучать?

Из-за опасных условий, необходимости специального оборудования и длительной декомпрессии.

Почему глубокие рифы нельзя считать убежищем от климата?

Данные показывают, что потепление затрагивает и эти слои, как и другие экосистемы планеты, о чём свидетельствуют наблюдения за изменением климата в океане.