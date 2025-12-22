Глубина в сотни футов и ни одного свидетеля: океан выдал существ, которых не было в учебниках

На глубине, куда почти не проникает солнечный свет, учёные столкнулись с миром, о существовании которого человечество знало лишь фрагментарно. Экспедиция у берегов Гуама показала, что в сумеречной зоне океана скрываются неизвестные виды, а рядом с ними уже присутствуют следы деятельности человека. Эти находки меняют представления о границах освоенного океана и его уязвимости.
На глубине более 300 футов под поверхностью воды у побережья Гуама начинается так называемая верхняя сумеречная зона. Даже днём здесь царит полумрак, а условия делают этот слой океана одним из наименее изученных на планете. Добраться сюда можно только с помощью подводных аппаратов или специально подготовленных технических дайверов.
В ноябре группа учёных из Калифорнийской академии наук провела серию опасных погружений, чтобы поднять устройства мониторинга, установленные на глубоких рифах ещё восемь лет назад. Эти приборы собирали данные о температуре воды и одновременно служили искусственными рифами для морских организмов.
Обычное дайверское снаряжение в таких условиях бесполезно. Технические водолазы используют дыхательные смеси с гелием и строго соблюдают многочасовую декомпрессию, чтобы избежать кессонной болезни.
"Если провести всего десять минут на глубине около 150 метров, подъём займёт примерно шесть часов", — объясняет ихтиолог и куратор Калифорнийской академии наук Луис Роша.
Из-за этого на работу на дне у команды оставалось не более 30 минут за одно погружение. Тем не менее за восемь выходов под воду учёным удалось безопасно извлечь 13 устройств.
Каждый монитор представлял собой жёсткую конструкцию из ПВХ-пластин. За годы пребывания на рифах они превратились в настоящие "подводные отели", густо заселённые кораллами, червями, морскими слизнями и крабами.
После подъёма устройства доставили в Морскую лабораторию Университета Гуама. За две недели обработки учёные зафиксировали около 2000 экземпляров живых организмов. Более 100 из них ранее не регистрировались в этом регионе, а около 20 могут оказаться новыми для науки видами. Об этом сообщает CNN.
Среди находок — потенциально новый вид кардиналовых рыб, необычный краб с оранжевыми клешнями и яркий морской слизень из рода Cratena. Особый интерес вызвал рак-отшельник, приспособившийся использовать раковины двустворчатых моллюсков вместо привычных улиточных.
Однако наряду с открытиями учёные зафиксировали и тревожные тенденции. Данные мониторинга показывают, что потепление затрагивает даже эти глубинные слои, что перекликается с выводами исследований о том, как кораллы теряют устойчивость из-за нагрева океана.
Почти при каждом погружении дайверы сталкивались с пластиковыми отходами. Исследования показывают, что количество мусора увеличивается с глубиной и достигает максимума именно в сумеречной зоне. Это подтверждает, что даже труднодоступные экосистемы страдают от глобального загрязнения, включая накопление микропластика.
Мелководные рифы изучаются десятилетиями и регулярно мониторятся. Глубокие рифы, напротив, долго оставались "белым пятном". Новые данные показывают, что оба типа экосистем уязвимы к изменению климата и загрязнению, но восстановление глубоких рифов происходит значительно медленнее.
Экспедиции в глубокие слои океана дают уникальные результаты, но имеют и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Это слой океана на глубине примерно 200-500 футов, куда проникает лишь слабый свет.
Из-за опасных условий, необходимости специального оборудования и длительной декомпрессии.
Данные показывают, что потепление затрагивает и эти слои, как и другие экосистемы планеты, о чём свидетельствуют наблюдения за изменением климата в океане.
