Ольга Сакиулова

Отпечаток пальца, переживший 2400 лет: лодка из Хьортспринга раскрыла тайну своих создателей

Лодка Хьортспринг признана древнейшим дощатым судном — PLOS One
Наука

Древняя лодка из Хьортспринга уже более века остаётся одной из главных археологических загадок Северной Европы. Учёные знали, что судно участвовало в военном походе, но происхождение его создателей долго оставалось неясным. Новое исследование позволило приблизиться к ответу и изменить взгляд на раннюю морскую историю Скандинавии. Об этом сообщается в научном журнале PLOS One.

Археологические раскопки
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Археологические раскопки

Лодка, найденная в болоте и сохранившая историю войны

Лодка из Хьортспринга была обнаружена в 1920-х годах в болотистой местности на датском острове Альс. Судно, возраст которого оценивается примерно в 2400 лет, сегодня выставлено в Национальном музее Дании. На момент затопления оно достигало почти 20 метров в длину и могло перевозить до 24 человек.

Вместе с лодкой археологи нашли внушительный арсенал — мечи, копья, щиты и другое вооружение. Эти находки указывают на попытку военного вторжения, завершившегося поражением нападавших. Судно было намеренно затоплено защитниками острова, благодаря чему уникальный объект дошёл до наших дней.

Давняя загадка происхождения захватчиков

Несмотря на масштабные исследования, долгое время оставалось непонятно, откуда прибыли воины и где была построена лодка. Ранние гипотезы основывались в основном на форме судна и составе оружия, но прямых доказательств не хватало.

Перелом наступил благодаря новому анализу строительных материалов. Учёные обратились к ранее не изученной конопатке — герметизирующему веществу, использовавшемуся для защиты корпуса от воды, а также к сохранившимся канатам.

"Наше исследование позволило по-новому взглянуть на загадку происхождения налётчиков, прибывших на лодке из Хьортспринга", — говорит ведущий автор работы, доцент Лундского университета Микаэль Фовель.

Неожиданная подсказка в составе материалов

Ранее считалось, что конопатка была изготовлена из местных веществ, таких как льняное масло или животный жир. Однако анализ показал, что она представляла собой смесь жира и сосновой смолы.

Этот факт оказался ключевым. В период раннего железного века на территории Дании почти не было сосновых лесов. Зато они были широко распространены в прибрежных районах Балтийского моря. Это означает, что лодка могла быть построена за пределами Дании и проделала значительный путь по морю.

Радиоуглеродные данные и новые технологии

Дополнительные сведения дала радиоуглеродная датировка канатов, найденных вместе с лодкой. Эти материалы ранее не анализировались, так как в момент раскопок таких методов ещё не существовало.

Результаты показали, что судно относится к IV-III векам до нашей эры, что совпадает с прежними оценками, но теперь подтверждено более надёжно. Это укрепило гипотезу о дальнем морском путешествии и спланированной военной операции.

Отпечаток пальца из глубины веков

Одной из самых необычных находок стал частичный отпечаток человеческого пальца, обнаруженный на фрагменте смолы. По словам исследователей, такие находки крайне редки для этого периода.

"Отпечатки пальцев практически не встречаются в археологических материалах раннего железного века. Найти его на столь уникальном судне — исключительный случай", — отмечает Микаэль Фовель.

Этот след может принадлежать одному из людей, участвовавших в строительстве или эксплуатации лодки, и создаёт редкую прямую связь между современными исследователями и древними мореплавателями.

Что это говорит о морской культуре Скандинавии

Учёные считают, что лодка из Хьортспринга отражает развитую морскую традицию, сформировавшуюся задолго до эпохи викингов. В бронзовом и раннем железном веках скандинавам приходилось активно путешествовать по морю ради торговли медью и оловом, необходимыми для производства бронзы.

"Это показывает, что пиратство, торговля и дальние морские контакты были частью скандинавской культуры задолго до викингов", — подчёркивает Фовель.

Сравнение: Хьортспринг и другие древние суда

В отличие от долблёных лодок, широко распространённых в древности, судно из Хьортспринга является дощатым. Это делает его самым ранним известным примером такого типа судостроения в Северной Европе и свидетельствует о высоком технологическом уровне.

По мнению специалистов, подобные суда могли пересекать Балтийское море и даже более опасные акватории, такие как Скагеррак, несмотря на открытый корпус и отсутствие палубы.

Популярные вопросы о лодке из Хьортспринга

Откуда могла прибыть лодка?

Вероятнее всего, из районов Балтийского побережья с сосновыми лесами.

Почему судно затопили?

Считается, что это был результат военного поражения и ритуального действия победителей.

Будут ли новые исследования?

Да, учёные планируют анализ годичных колец древесины и возможное извлечение древней ДНК из смолы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
