Клад, оставленный не для людей: странное расположение предметов раскрывает забытый обряд эпохи бронзы

В Кляйн-Нойдорфе найдено 310 бронзовых артефактов — доктор Яспер фон Рихтгофен

Тихие сельские окраины иногда скрывают находки, способные переписать историю целого региона. Под обычным полем недалеко от немецкого Герлица археологи обнаружили крупнейший клад бронзового века в Верхней Лужице. Более трёх тысяч лет он пролежал в земле, оставаясь незамеченным. Об этом сообщает earth.com.

Уникальная находка на окраине Герлица

Клад был найден в районе Кляйн-Нойдорф и насчитывает 310 бронзовых предметов общим весом около 15 килограммов. По датировке учёных, сокровище было захоронено в IX веке до нашей эры — в период позднего бронзового века, когда металл играл ключевую роль в хозяйстве, ремесле и военном деле.

Руководителем работ стал доктор Яспер фон Рихтгофен, директор Коллекции Гёрлица. Его исследования сосредоточены на металлических находках бронзового века и торговых связях фермерских общин Верхней Лужицы с другими регионами Центральной Европы.

Следы, замеченные более века назад

Интересно, что первые намёки на существование клада появились ещё в 1900 году. Тогда дети, собиравшие картофель на том же поле, случайно выкопали три бронзовых кинжала. До наших дней в музее Гёрлица сохранился лишь один из них, что позволило предположить: основная часть коллекции оставалась в земле.

Эта гипотеза подтвердилась летом 2023 года, когда команда археологов и волонтёров вернулась на поле с металлоискателями и начала систематический поиск по сетке.

Как извлекали клад бронзового века

Первые сильные сигналы зафиксировал оператор металлоискателя Генри Херрманн. Вскоре на поверхности появились фрагменты бронзовых серпов. Часть предметов оказалась в пахотном слое, а другие находились глубже — там, где их изначально оставили люди бронзового века.

Самое плотное скопление артефактов извлекли целым блоком почвы. Его аккуратно упаковали, перевезли и уже в лаборатории консервации разобрали слой за слоем, фиксируя положение каждого предмета.

Что скрывалось внутри тайника

Внутри блока и окружающей почвы реставраторы нашли инструменты, оружие, украшения, элементы одежды и металлические заготовки, предназначенные для переплавки. Основную часть клада составляют серпы — 136 лезвий, а также 50 топоров.

Среди наиболее примечательных находок — брошь типа Шпиндлерсфельда и бронзовый меч, намеренно расколотый на четыре части. Два излома относятся к древнему периоду, что указывает на сознательное повреждение оружия ещё до захоронения.

Торговые связи и дальние контакты

По стилю меча специалисты определили его происхождение — южная Германия. Это свидетельствует о том, что жители Кляйн-Нойдорфа были включены в широкие торговые сети бронзового века и поддерживали контакты за пределами своего региона.

Яма, в которой находился клад, имела ширину около 35 сантиметров и глубину примерно 50 сантиметров. Следы инструмента сохранились в почве, но сам контейнер не уцелел. Предметы были уложены группами, а самые необычные находились ближе ко дну.

Ритуал, а не тайник

Учёные подчёркивают: каждый предмет мог использоваться как ценный металл. Захоронение такой массы бронзы означало сознательный вывод богатства из оборота. Эта особенность сближает находку с другими ритуальными кладами бронзового века, обнаруженными по всей Европе.

Многие вещи изношены, другие сломаны по определённому принципу, и нет признаков того, что клад прятали с расчётом на возвращение. Исследователи предполагают, что подобные захоронения могли быть подношениями богам, символами союзов или попытками защититься от угроз.

Популярные вопросы о кладе бронзового века

Почему клад считают ритуальным?

Из-за намеренно повреждённых предметов и вывода бронзы из обращения.

Можно ли точно узнать цель захоронения?

Нет, можно лишь строить обоснованные гипотезы.

Где можно будет увидеть находку?

После завершения реставрации артефакты планируют выставить в Гёрлице.