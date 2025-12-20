Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Клад, оставленный не для людей: странное расположение предметов раскрывает забытый обряд эпохи бронзы

В Кляйн-Нойдорфе найдено 310 бронзовых артефактов — доктор Яспер фон Рихтгофен
Наука

Тихие сельские окраины иногда скрывают находки, способные переписать историю целого региона. Под обычным полем недалеко от немецкого Герлица археологи обнаружили крупнейший клад бронзового века в Верхней Лужице. Более трёх тысяч лет он пролежал в земле, оставаясь незамеченным. Об этом сообщает earth.com.

Клад
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Клад

Уникальная находка на окраине Герлица

Клад был найден в районе Кляйн-Нойдорф и насчитывает 310 бронзовых предметов общим весом около 15 килограммов. По датировке учёных, сокровище было захоронено в IX веке до нашей эры — в период позднего бронзового века, когда металл играл ключевую роль в хозяйстве, ремесле и военном деле.

Руководителем работ стал доктор Яспер фон Рихтгофен, директор Коллекции Гёрлица. Его исследования сосредоточены на металлических находках бронзового века и торговых связях фермерских общин Верхней Лужицы с другими регионами Центральной Европы.

Следы, замеченные более века назад

Интересно, что первые намёки на существование клада появились ещё в 1900 году. Тогда дети, собиравшие картофель на том же поле, случайно выкопали три бронзовых кинжала. До наших дней в музее Гёрлица сохранился лишь один из них, что позволило предположить: основная часть коллекции оставалась в земле.

Эта гипотеза подтвердилась летом 2023 года, когда команда археологов и волонтёров вернулась на поле с металлоискателями и начала систематический поиск по сетке.

Как извлекали клад бронзового века

Первые сильные сигналы зафиксировал оператор металлоискателя Генри Херрманн. Вскоре на поверхности появились фрагменты бронзовых серпов. Часть предметов оказалась в пахотном слое, а другие находились глубже — там, где их изначально оставили люди бронзового века.

Самое плотное скопление артефактов извлекли целым блоком почвы. Его аккуратно упаковали, перевезли и уже в лаборатории консервации разобрали слой за слоем, фиксируя положение каждого предмета.

Что скрывалось внутри тайника

Внутри блока и окружающей почвы реставраторы нашли инструменты, оружие, украшения, элементы одежды и металлические заготовки, предназначенные для переплавки. Основную часть клада составляют серпы — 136 лезвий, а также 50 топоров.

Среди наиболее примечательных находок — брошь типа Шпиндлерсфельда и бронзовый меч, намеренно расколотый на четыре части. Два излома относятся к древнему периоду, что указывает на сознательное повреждение оружия ещё до захоронения.

Торговые связи и дальние контакты

По стилю меча специалисты определили его происхождение — южная Германия. Это свидетельствует о том, что жители Кляйн-Нойдорфа были включены в широкие торговые сети бронзового века и поддерживали контакты за пределами своего региона.

Яма, в которой находился клад, имела ширину около 35 сантиметров и глубину примерно 50 сантиметров. Следы инструмента сохранились в почве, но сам контейнер не уцелел. Предметы были уложены группами, а самые необычные находились ближе ко дну.

Ритуал, а не тайник

Учёные подчёркивают: каждый предмет мог использоваться как ценный металл. Захоронение такой массы бронзы означало сознательный вывод богатства из оборота. Эта особенность сближает находку с другими ритуальными кладами бронзового века, обнаруженными по всей Европе.

Многие вещи изношены, другие сломаны по определённому принципу, и нет признаков того, что клад прятали с расчётом на возвращение. Исследователи предполагают, что подобные захоронения могли быть подношениями богам, символами союзов или попытками защититься от угроз.

Популярные вопросы о кладе бронзового века

Почему клад считают ритуальным?

Из-за намеренно повреждённых предметов и вывода бронзы из обращения.

Можно ли точно узнать цель захоронения?

Нет, можно лишь строить обоснованные гипотезы.

Где можно будет увидеть находку?

После завершения реставрации артефакты планируют выставить в Гёрлице.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы европа германия археология
Новости Все >
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Понцирус показал устойчивость к болезням цитрусовых
Российское вино исключили из числа участников престижного конкурса в Сан-Франциско
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Сейчас читают
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Садоводство, цветоводство
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Новости спорта
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Последние материалы
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
В Кляйн-Нойдорфе найдено 310 бронзовых артефактов — доктор Яспер фон Рихтгофен
Чёрные пятна далматинов связаны с генетической мутацией
Плохая координация диафрагмы вызывает выпирающий живот
Фитолампы предотвращают вытягивание рассады в январе — Хромов
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Неправильный монтаж номера грозит штрафом до 5000 рублей
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Удлинённое каре помогает скрыть двойной подбородок — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.