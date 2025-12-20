Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной

ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес
Средневековая "Чёрная смерть" унесла жизни трети Европы. Её причина — бактерия Yersinia pestis, передаваемая через блох от крыс к людям. Однако за тысячи лет до этого, в эпоху Бронзы, по Евразии бушевала иная форма чумы. Древний штамм терзал человечество почти два тысячелетия, а затем бесследно исчез. Его главная загадка: как он распространялся без помощи блох на столь огромные расстояния?

древний зуб овцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
древний зуб овцы

Археогенетика вступает в игру: находка в степях Аркаима

Международная группа исследователей во главе с археологом Тейлором Хермесом из Университета Арканзаса совершила прорыв. В останках домашней овцы, жившей около 4000 лет назад в укреплённом поселении Аркаим (Южный Урал, Россия), была обнаружена ДНК Yersinia pestis.

Это первый подтверждённый случай заражения животного чумой Бронзового века. Открытие, опубликованное в журнале Cell, приоткрывает завесу над механизмом распространения древней пандемии.

Технология детектива: как найти патоген в груде древних костей

Работа Хермеса — часть масштабного исследования ДНК древнего скота. Учёные анализируют генетический материал из костей и зубов животных, прослеживая пути распространения одомашненных видов из Плодородного полумесяца по Евразии. Однако эта работа напоминает поиск иголки в стоге сена:

  • Генетический хаос. ДНК хозяина необходимо отделить от материала почвенных микроорганизмов и современных загрязнений.
  • Плохая сохранность. Останки животных сохраняются хуже человеческих. Термическая обработка пищи и пребывание в открытых средах разрушают генетический материал.
  • Крошечные фрагменты. Учёные работают с обрывками ДНК длиной всего в 50 пар оснований — ничтожными фрагментами по сравнению с 3 миллиардами пар в полном геноме.

Именно в таких условиях при анализе образцов из Аркаима 1980-х годов и был обнаружен геном Y. pestis в овечьей кости.

Прорыв: овца как недостающее звено

Особую ценность находке придаёт связь Аркаима с синташтинской культурой — обществом первых наездников и искусных металлургов, внесших значительный вклад в генофонд Центральной Азии.

"Для нас это был тревожный сигнал, — отмечает Хермес. — Мы впервые восстановили геном Yersinia pestis из образца нечеловеческого происхождения". 

Обнаружение чумы у животного даёт ключ к объяснению, как идентичные штаммы находили у людей, разделённых тысячами километров. Дело было не только в миграциях населения. Учёные теперь видят динамичное взаимодействие: люди — скот — некий "естественный резервуар" инфекции, возможно, степные грызуны или перелётные птицы.

Природа резервуара: невидимый хозяин чумы

Естественный резервуар — это животное, носящее в себе патоген, но не болеющее им. В Средневековье это были крысы, а переносчиками — блохи. Сегодня подобными резервуарами для вирусов Эбола или Марбург служат летучие мыши. Поиск резервуара для чумы Бронзового века — следующая задача науки.

Для её решения Хермес получил грант Общества Макса Планка в 100 000 евро на пятилетние исследования на Южном Урале. Цель — найти новые образцы тканей людей и животных рядом с Аркаимом для выявления следов Y. pestis.

Урок из глубины тысячелетий

Бронзовый век стал эпохой, когда люди синташтинской культуры начали разводить крупные стада и освоили верховую езду. Вероятно, чума стала расплатой за более тесный контакт с животными и активное проникновение в новые регионы.

"Когда мы вторгаемся в природную среду ради новых экономических целей, это может иметь катастрофические последствия, — резюмирует Хермес. — Важно осознавать хрупкое равновесие экосистем, которое мы рискуем нарушить, и с большим уважением относиться к силам природы".

Древняя чума служит суровым уроком: масштабные пандемии часто рождаются на стыке миров человека и дикой природы.

