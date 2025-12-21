Океан подливает топлива: самые сильные ураганы рождаются там, где океан стал глубже и опасно теплее

Мировой океан всё активнее подпитывает экстремальные ураганы, делая их мощнее и опаснее. Учёные фиксируют расширение зон с аномально тёплой водой, где формируются самые разрушительные шторма. Это повышает вероятность появления ураганов, выходящих за рамки привычной шкалы. Об этом сообщает SciTech Daily.
Новое исследование показывает, что ключевую роль в усилении тропических циклонов играют океанические "горячие точки". В этих районах тёплая вода сохраняется не только на поверхности, но и на большой глубине, создавая условия для быстрого набора энергии штормами. Подобные процессы укладываются в общую картину ускоряющегося потепления планеты, о котором всё чаще говорят в контексте изменения климата на Земле.
По оценкам исследователей, до 70 % расширения таких зон связано с деятельностью человека. Накопленное тепло превращает океан в долгосрочный источник энергии для ураганов, способных достигать экстремальной силы.
"Области с высокой концентрацией тепла расширились", — отметил профессор атмосферных наук Национального университета Тайваня И-И Линь.
Интерес к верхнему пределу силы ураганов усилился после серии катастрофических штормов последних лет. Тайфун "Хайян", обрушившийся на Филиппины в 2013 году, показал, что существующая шкала плохо отражает реальный уровень угрозы.
Учёные предложили выделить шестую категорию для циклонов со скоростью ветра выше 160 узлов. В действующей классификации всё, что превышает 137 узлов, формально относится к пятой категории, несмотря на огромную разницу в разрушительном потенциале.
Анализ наблюдений за последние четыре десятилетия выявил тревожную тенденцию. С 1982 по 2011 год было зафиксировано восемь штормов с экстремальной скоростью ветра. За период с 2013 по 2023 год таких циклонов произошло уже десять, причём большинство — в районах с аномально тёплой водой.
Среди них ураган "Вилма", тайфуны "Хайян" и "Хагибис", а также ураган "Патрисия", признанный самым мощным тропическим циклоном за всю историю наблюдений.
В обычных условиях сильный шторм сам себя ослабляет: он поднимает холодную воду с глубины, снижая собственную интенсивность. Однако в районах "горячих точек" тёплая вода залегает настолько глубоко, что этот механизм перестаёт работать.
Подобное влияние нагрева океана уже заметно и в других экосистемах, включая процессы, из-за которых кораллы исчезают из-за потепления океана. Всё это указывает на системный характер изменений, затрагивающих и атмосферу, и моря.
Обычные ураганы чаще теряют силу при выходе на сушу или столкновении с неблагоприятными условиями. Экстремальные циклоны дольше сохраняют интенсивность, приносят больше осадков и ветровых разрушений и затрагивают всё более густонаселённые регионы.
Идея пересмотра шкалы ураганов вызывает оживлённые дискуссии в научном сообществе.
Плюсы:
Минусы:
Это условное обозначение штормов с экстремальной скоростью ветра выше 160 узлов.
Из-за накопления тепла в океане и глобального изменения климата.
Пока нет, но учёные считают это важным шагом для повышения готовности к новым рискам.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.