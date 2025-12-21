Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Океан подливает топлива: самые сильные ураганы рождаются там, где океан стал глубже и опасно теплее

Теплые океанские зоны усилили мощность тропических ураганов — профессор И-И Линь
Наука

Мировой океан всё активнее подпитывает экстремальные ураганы, делая их мощнее и опаснее. Учёные фиксируют расширение зон с аномально тёплой водой, где формируются самые разрушительные шторма. Это повышает вероятность появления ураганов, выходящих за рамки привычной шкалы. Об этом сообщает SciTech Daily.

Волны в проливе Дрейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волны в проливе Дрейка

Где рождаются самые мощные ураганы

Новое исследование показывает, что ключевую роль в усилении тропических циклонов играют океанические "горячие точки". В этих районах тёплая вода сохраняется не только на поверхности, но и на большой глубине, создавая условия для быстрого набора энергии штормами. Подобные процессы укладываются в общую картину ускоряющегося потепления планеты, о котором всё чаще говорят в контексте изменения климата на Земле.

По оценкам исследователей, до 70 % расширения таких зон связано с деятельностью человека. Накопленное тепло превращает океан в долгосрочный источник энергии для ураганов, способных достигать экстремальной силы.

"Области с высокой концентрацией тепла расширились", — отметил профессор атмосферных наук Национального университета Тайваня И-И Линь.

Почему заговорили о шестой категории

Интерес к верхнему пределу силы ураганов усилился после серии катастрофических штормов последних лет. Тайфун "Хайян", обрушившийся на Филиппины в 2013 году, показал, что существующая шкала плохо отражает реальный уровень угрозы.

Учёные предложили выделить шестую категорию для циклонов со скоростью ветра выше 160 узлов. В действующей классификации всё, что превышает 137 узлов, формально относится к пятой категории, несмотря на огромную разницу в разрушительном потенциале.

Статистика, которая настораживает

Анализ наблюдений за последние четыре десятилетия выявил тревожную тенденцию. С 1982 по 2011 год было зафиксировано восемь штормов с экстремальной скоростью ветра. За период с 2013 по 2023 год таких циклонов произошло уже десять, причём большинство — в районах с аномально тёплой водой.

Среди них ураган "Вилма", тайфуны "Хайян" и "Хагибис", а также ураган "Патрисия", признанный самым мощным тропическим циклоном за всю историю наблюдений.

Почему решающую роль играет океан

В обычных условиях сильный шторм сам себя ослабляет: он поднимает холодную воду с глубины, снижая собственную интенсивность. Однако в районах "горячих точек" тёплая вода залегает настолько глубоко, что этот механизм перестаёт работать.

Подобное влияние нагрева океана уже заметно и в других экосистемах, включая процессы, из-за которых кораллы исчезают из-за потепления океана. Всё это указывает на системный характер изменений, затрагивающих и атмосферу, и моря.

Обычные ураганы и экстремальные циклоны

Обычные ураганы чаще теряют силу при выходе на сушу или столкновении с неблагоприятными условиями. Экстремальные циклоны дольше сохраняют интенсивность, приносят больше осадков и ветровых разрушений и затрагивают всё более густонаселённые регионы.

Плюсы и минусы введения шестой категории

Идея пересмотра шкалы ураганов вызывает оживлённые дискуссии в научном сообществе.

Плюсы:

  • более точная оценка реальной угрозы;
  • улучшение подготовки прибрежных городов;
  • повышение информированности населения;
  • адаптация прогнозов к новым климатическим условиям.

Минусы:

  • необходимость пересмотра международных стандартов;
  • сложность внедрения новой классификации;
  • риск недооценки менее мощных, но опасных штормов.

Как готовятся к усилению ураганов

  1. Анализируют температуру поверхности и глубин океана.
  2. Обновляют климатические и метеорологические модели.
  3. Совершенствуют системы раннего оповещения.
  4. Усиливают инфраструктуру в прибрежных регионах.

Популярные вопросы об ураганах шестой категории

Что такое ураган шестой категории?

Это условное обозначение штормов с экстремальной скоростью ветра выше 160 узлов.

Почему их становится больше?

Из-за накопления тепла в океане и глобального изменения климата.

Признают ли их официально?

Пока нет, но учёные считают это важным шагом для повышения готовности к новым рискам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
