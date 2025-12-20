Могила, от которой холодеет кровь: её конструкция намекает, что покойника опасались больше живых

Археологи обнаружили на территории Германии необычное захоронение, которое, по мнению исследователей, создали для того, чтобы умерший не смог вернуться к живым. Находка сразу привлекла внимание из-за массивного камня, прижатого к ногам покойного. Учёные считают, что перед ними один из древнейших примеров ритуала, направленного на "удержание" мёртвых, сообщает Popular Mechanics.
Могила, обнаруженная в Оппине, относится к позднему неолиту или раннему бронзовому веку — примерно 4200 лет назад. Внутри археологи нашли останки мужчины 40-60 лет, уложенного на бок в согнутой позе. Главная деталь — каменная плита длиной более 90 см и шириной около 50 см, которую положили на ноги умершего. Вес такого блока делал попытку выбраться из могилы физически невозможной, если следовать древним представлениям о поведении духов.
Специалисты указывают, что подобные методы были известны многим древним культурам: людей укладывали на живот, использовали тяжёлые камни или даже фиксировали тело копьями, чтобы предотвратить "возвращение" мертвецов. Схожие мотивы прослеживаются и в других регионах, где погребальные обряды включали сложные символические элементы, как в случае с древним ритуалом погребения в Северо-Восточной Африке.
"Следует предположить, что камень был установлен там не просто так… возможно, чтобы удерживать тела умерших в могиле и предотвратить их повторное захоронение", — говорится в заявлении ведомства.
Находка позволила исследователям предположить, что люди той эпохи серьёзно относились к идее "беспокойных духов" и предпринимали дополнительные меры, чтобы избежать их появления.
Археологи считают, что могила принадлежит периоду культуры колоколовидных кубков — сообществу, о котором сохранилось немного данных. Загадочные традиции этого народа изучаются по отдельным артефактам и редким погребальным находкам. Однако расположение могилы рядом с типичными предметами эпохи позволяет предположить принадлежность к этой культуре.
Исследователи подчёркивают, что найденное захоронение имеет важное значение для понимания верований людей, населявших Центральную Европу в переходный период от каменного века к бронзовому. Погребальные ритуалы рассматриваются как ключ к реконструкции мировоззрения древних обществ.
Подобные могилы показывают, насколько серьёзно люди относились к идее "возвращения" умерших. В некоторых регионах Европы находили погребения, где умершего клали лицом вниз, чтобы он "рыскал вниз, а не вверх". Иногда применяли копья, пронзающие тело, чтобы не дать ему подняться. Аналогичные приёмы фиксации тела известны и по материалам, связанным с погребальными ритуалами мерян, где захоронения также имели выраженный обрядовый характер.
Эти ритуалы отражали стремление защитить живых от возможных последствий нарушенного покоя умерших. Историки считают, что страх перед духами сопровождал человечество на протяжении тысячелетий и выражался во множестве практик — от специальных поз до тяжёлых предметов в могиле.
В различных эпохах и регионах использовались свои способы "усмирения" умерших.
Такие практики показывают универсальность страха перед "беспокойными духами" и сходство ритуалов у разных народов.
