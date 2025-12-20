Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Могила, от которой холодеет кровь: её конструкция намекает, что покойника опасались больше живых

Могилу эпохи бронзы с защитой от мертвых нашли в Германии — Popular Mechanics
Наука

Археологи обнаружили на территории Германии необычное захоронение, которое, по мнению исследователей, создали для того, чтобы умерший не смог вернуться к живым. Находка сразу привлекла внимание из-за массивного камня, прижатого к ногам покойного. Учёные считают, что перед ними один из древнейших примеров ритуала, направленного на "удержание" мёртвых, сообщает Popular Mechanics.

Каменная плита с рельефом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Каменная плита с рельефом

Древние страхи и необычный ритуал

Могила, обнаруженная в Оппине, относится к позднему неолиту или раннему бронзовому веку — примерно 4200 лет назад. Внутри археологи нашли останки мужчины 40-60 лет, уложенного на бок в согнутой позе. Главная деталь — каменная плита длиной более 90 см и шириной около 50 см, которую положили на ноги умершего. Вес такого блока делал попытку выбраться из могилы физически невозможной, если следовать древним представлениям о поведении духов.

Специалисты указывают, что подобные методы были известны многим древним культурам: людей укладывали на живот, использовали тяжёлые камни или даже фиксировали тело копьями, чтобы предотвратить "возвращение" мертвецов. Схожие мотивы прослеживаются и в других регионах, где погребальные обряды включали сложные символические элементы, как в случае с древним ритуалом погребения в Северо-Восточной Африке.

"Следует предположить, что камень был установлен там не просто так… возможно, чтобы удерживать тела умерших в могиле и предотвратить их повторное захоронение", — говорится в заявлении ведомства.

Находка позволила исследователям предположить, что люди той эпохи серьёзно относились к идее "беспокойных духов" и предпринимали дополнительные меры, чтобы избежать их появления.

Что известно о культуре колоколовидных кубков

Археологи считают, что могила принадлежит периоду культуры колоколовидных кубков — сообществу, о котором сохранилось немного данных. Загадочные традиции этого народа изучаются по отдельным артефактам и редким погребальным находкам. Однако расположение могилы рядом с типичными предметами эпохи позволяет предположить принадлежность к этой культуре.

Исследователи подчёркивают, что найденное захоронение имеет важное значение для понимания верований людей, населявших Центральную Европу в переходный период от каменного века к бронзовому. Погребальные ритуалы рассматриваются как ключ к реконструкции мировоззрения древних обществ.

Как древние удерживали мёртвых

Подобные могилы показывают, насколько серьёзно люди относились к идее "возвращения" умерших. В некоторых регионах Европы находили погребения, где умершего клали лицом вниз, чтобы он "рыскал вниз, а не вверх". Иногда применяли копья, пронзающие тело, чтобы не дать ему подняться. Аналогичные приёмы фиксации тела известны и по материалам, связанным с погребальными ритуалами мерян, где захоронения также имели выраженный обрядовый характер.

Эти ритуалы отражали стремление защитить живых от возможных последствий нарушенного покоя умерших. Историки считают, что страх перед духами сопровождал человечество на протяжении тысячелетий и выражался во множестве практик — от специальных поз до тяжёлых предметов в могиле.

Сравнение погребальных традиций разных культур

В различных эпохах и регионах использовались свои способы "усмирения" умерших.

  • В славянских землях встречались захоронения с металлическими предметами на груди или ногах.
  • В античном мире применяли обряды, препятствующие возвращению души.
  • В северных культурах использовали каменные насыпи, многократно увеличивающие вес погребения.

Такие практики показывают универсальность страха перед "беспокойными духами" и сходство ритуалов у разных народов.

Популярные вопросы

Почему камень положили именно на ноги

Такой приём считался эффективным способом "удержать" умершего в могиле и исключить движение тела.

Есть ли доказательства веры в духов в ту эпоху

Да, захоронения с фиксацией тела и специальные позы встречаются в Европе тысячелетиями.

Почему могила считается зловещей

Из-за необычного сочетания погребальной позы, массивного камня и связанных с этим древних суеверий.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые германия археология исследование
Новости Все >
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Chery раскрыла характеристики электрокроссовера iCar V27
Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce
Теплоход ледового класса вышел на зимний маршрут по Неве – Российская газета
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Дядя певицы Славы подарил ей в детстве на Новый год редиску
Повторная стирка с уксусом снижает количество ворса на одежде — The Spruce
Сейчас читают
Россияне всё меньше используют банковские карты
Экономика и бизнес
Россияне всё меньше используют банковские карты
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Севооборот возвращает культуры на грядку не раньше чем через 3–4 года — Хромов
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Съёмные рукава вошли в моду как универсальный аксессуар — ND+
Chery раскрыла характеристики электрокроссовера iCar V27
Белые лапки у кошек появились из-за одомашнивания – генетик Лайонс
Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce
JPL выявила отсутствие глобального океана на Титане — Nature
У голых землекопов выявлены стабильные поведенческие касты — Science Advances
Эффект шампуня для объёма зависит от типа и плотности волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.