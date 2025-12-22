Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Там живёт то, чего не ждёшь увидеть: что реально увидел человек, достигший дна Марианской впадины

Ученый Ричард Гэрриот достиг дна Марианской впадины в 2021 году — Hi-Tech
Путешественник и предприниматель Ричард Гэрриот стал первым человеком, покорившим два полюса, орбиту Земли и самую глубокую точку Мирового океана. Его погружение в Марианскую впадину открыло неожиданный мир, скрытый на пределе глубин. Исследователь рассказал, что увидел то, что кажется невероятным даже для опытных океанологов. Об этом сообщает Hi-Tech.

Путешествие к дну Земли

Весной 2021 года Гэрриот совершил четырёхчасовое погружение в Марианскую впадину — точку, где давление в тысячу раз превышает атмосферное. Он достиг глубины около 11 км, превысив высоту Эвереста, если представить гору, перевёрнутую под водой. Погружение проходило на аппарате The Explorers Club, созданном специалистом по глубоководным экспедициям Виктором Весково.

Исследователь отметил, что на самом дне океана царит неподвижная тьма, но жизнь существует и там. По его словам, вокруг него проплывали крошечные существа, похожие на морские огурцы и почти прозрачных червей. Подобные формы жизни ранее фиксировали и в других регионах — например, когда камеры обнаружили жизнь в глубоководных впадинах у берегов Японии. Учёные считают, что такие организмы приспособились жить в условиях экстремального давления и низких температур.

"Там было множество крошечных и трудноразличимых форм жизни", — рассказал Ричард Гэрриот, описывая увиденное на глубине.

По пути обратно аппарат столкнулся с сифонофором — необычным организмом, состоящим не из одной особи, а из множества зооидов, действующих как единое целое. Исследователь отметил, что конструкция этого существа напоминала связку длинных щупалец, а после контакта сифонофор разделился на части, каждая из которых продолжила расти самостоятельно.

Океанские глубины и их обитатели

Сифонофоры, среди которых встречаются виды длиной более 40 метров, считаются одними из самых необычных организмов океана. Многие из них выглядят как единое тело, но фактически представляют собой целую колонию. На глубине порядка 500 м Гэрриот наблюдал, как части сифонофора продолжают двигаться и делиться, демонстрируя способность к автономному существованию.

Исследователи океана подчёркивают: значительная часть процессов, происходящих в толще воды, до сих пор изучена фрагментарно. Это касается не только живых организмов, но и физики среды — например, механизмов, благодаря которым формируются опасные океанские волны. Данные, полученные в экспедициях вроде миссии Гэрриота, помогают расширять понимание глубинных экосистем и их взаимодействия с океаном в целом.

Экспедиции Гэрриота: путь исследователя

Помимо путешествия в Марианскую впадину, Ричард Гэрриот известен многими экспедициями. В 1998 году он достиг Южного полюса, в 2008-м провёл десять дней на борту Международной космической станции, а в 2018-м отправился на Северный полюс. Его многолетний интерес к открытиям сформировался уже после успешной карьеры в игровой индустрии, где он стал автором известных серий Ultima и Lineage.

Гэрриот подчёркивает: исследование океанских глубин важно не меньше, чем освоение космоса. Гигантские давления, низкая температура и отсутствие света создают уникальные условия, которые помогают учёным моделировать жизнь на других планетах и изучать биологические механизмы выживания.

Популярные вопросы

Что именно увидел Гэрриот на глубине 11 км

Мелких бесцветных существ, похожих на морских огурцов и плоских червей.

Почему столкновение с сифонофором было необычным

Потому что организм представляет собой колонию, и после разрыва его части продолжают расти.

Опасно ли погружаться на такую глубину

Да, из-за колоссального давления, поэтому используются специальные аппараты высокой прочности.

