Последние минуты Помпеи оказались страшнее легенд: новые данные раскрыли отчаянную попытку выжить

Жертвы Помпеи надевали тяжелые шерстяные плащи пытаясь спастись — Daily Mail

Новое исследование, посвящённое последним часам жителей Помпей, открыло детали, которые до сих пор оставались незамеченными. Учёные обнаружили: многие пытались спастись, накидывая на себя тяжёлые шерстяные плащи, надеясь укрыться от раскалённого пепла. Эти находки не только показывают отчаянные попытки людей выжить, но и дают новые подсказки о времени года, когда произошло извержение Везувия. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Бегство жителей во время извержения вулкана

Последние мгновения жителей Помпей

Команда археологов из Университета Валенсии подробно изучила гипсовые слепки, созданные в XIX веке на основе пустот, оставшихся от тел погибших. На некоторых слепках сохранились отчётливые следы тканей, позволяющие определить тип одежды, в которой люди встретили катастрофу. По данным исследования, жители были одеты в плотные туники и тяжёлые шерстяные плащи — одежду, которая могла стать импровизированной защитой от горячего пепла и каменной крошки.

Учёные отмечают, что шерстяная ткань была не только прочной, но и необычно толстой. Это косвенно подтверждает более прохладную погоду, нехарактерную для августа. В сочетании с обнаружением осенних фруктов, жаровен и надписей с осенними датами это укрепляет версию, что извержение произошло в октябре.

"Мы можем определить тип ткани и её плотность — в данном случае она была явно толстой", — отмечает руководитель исследования, профессор археологии Льоренс Алапонт.

Анализ 14 слепков, найденных в некрополе Порта-Нола, показал: большинство погибших были одеты одинаково и в помещении, и на улице, что говорит о внезапности бедствия — схожие признаки резкой катастрофы археологи находят и при изучении гибели Индской цивилизации.

Почему дата извержения вызывает споры

Традиционно катастрофу связывают с 24 августа 79 года — эта дата основана на письмах Плиния Младшего. Но накопленные археологические данные заставляют пересматривать устоявшуюся версию. Находки, указывающие на осень, включают ягоды позднего созревания, жаровни в домах и сосуды с бродящим вином. Надписи на стенах также содержат даты, соответствующие октябрю.

Археологи подчёркивают: определение точного времени года помогает лучше понять поведение людей в момент трагедии и характер их последних действий, включая выбор одежды. Это становится важной частью исследования культурного и бытового уклада античного города.

Как погибали жители древних городов

Извержение Везувия было стремительным: гигантский столб пепла поднимался на десятки километров, а пирокластические потоки со скоростью более 400 км/ч за считанные минуты уничтожали всё на своём пути. В Помпеях, Геркулануме и соседних поселениях погибли десятки тысяч людей. Подобные следы мгновенного разрушения фиксируются и в других регионах — например, когда археологи изучают следы древней катастрофы на Ближнем Востоке. Плотный слой пепла законсервировал жилища, предметы быта и тела так, что спустя столетия учёные смогли восстановить детали бытования римлян.

Знаковые гипсовые слепки стали ценнейшим источником информации. Они сохраняют позы людей, их одежду, иногда — даже направление взгляда. Эти находки сделали Помпеи уникальной археологической площадкой, по которой учёные продолжают восстанавливать детали жизни и смерти античного города.

Новые данные с раскопок

Исследование костюмов — лишь часть обширной работы археологов. В последние годы в Помпеях находят целые улицы с сохранившимися балконами и посудой, амфоры с остатками вина и масла, бытовые предметы, принадлежавшие жителям. Такие открытия позволяют увидеть город не только разрушенным, но и живым — со своей кухней, рынками, ремёслами и привычками.

Учёные считают, что дальнейший анализ гипсовых слепков поможет точнее реконструировать условия катастрофы. В том числе — температуру в момент извержения, состав пепла и поведение пирокластических потоков.

Гипсовые слепки и современные методы фиксации археологических находок

Разные подходы позволяют по-новому смотреть на исторические артефакты.

Гипсовые слепки XIX века дают уникальную возможность увидеть позы людей и детали одежды.

Цифровая 3D-реставрация фиксирует находки без контакта, снижая риск повреждений.

Томография позволяет изучать внутреннюю структуру объектов, не разрушая их.

Использование этих методов в комплексе делает исследования более точными и сохраняет оригинальные материалы для будущих поколений.

Популярные вопросы

Почему жители укрывались шерстяными плащами

Чтобы защититься от падающего пепла, камней и горячих газов.

Почему исследование одежды важно

Оно помогает определить сезон, погодные условия и поведение людей в момент катастрофы.

Можно ли точно установить дату извержения

Пока нет, но новые данные всё чаще указывают на осень 79 года н. э.