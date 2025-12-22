Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красная вода накрыла остров: туристы в панике снимают явление, от которого мурашки бегут по коже

Оксид железа окрасил побережье Ормуза в алый цвет — India Today
Наука

Побережье иранского острова Ормуз неожиданно окрасилось в ярко-красный цвет, привлекая внимание туристов и вызывая бурные обсуждения в сети. Необычный оттенок воды напоминал кадры из фантастических фильмов, хотя причина явления оказалась вполне естественной. Ученые оперативно объяснили, почему береговая линия за сутки изменила окраску. Об этом сообщает India Today.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Почему вода стала алой

После проливных дождей и мощной приливной волны в море попали большие объемы почвы, насыщенной оксидом железа. Геологи напоминают, что окрашивание воды не связано ни с утечками химикатов, ни с цветением токсичных водорослей. Источник цвета — природные минералы, содержащиеся в породах острова.

Ормуз известен своей уникальной геологией: он представляет собой соляной купол, в породах которого высока концентрация гематита. Размытая дождями красная почва легко попадает в море, создавая эффект "кровавых вод". Подобные следы древних процессов нередко фиксируются и в других регионах планеты — например, когда спутники обнаруживают гигантские геологические структуры, сформированные миллионы лет назад. Такая картина на Ормузе возникает периодически и считается характерной особенностью местного рельефа.

Это естественный процесс эрозии. Оксид железа на острове настолько сконцентрирован, что даже небольшое количество смытого грунта способно изменить цвет прибрежной полосы на несколько дней.

Научные наблюдения подтверждают: никакой угрозы для экосистемы нет, а степень окрашивания зависит от силы волн, продолжительности осадков и структуры почвенного слоя.

Особенности Радужного острова

Ормуз получил такое название благодаря многоцветным породам, сформированным вулканической активностью и осадочными процессами. Почва, в том числе ярко-красная глина "гелак", служит важным элементом местного ремесла. Из нее делают керамику, используют в производстве косметики и даже добавляют в традиционный соус "сурах".

Регулярные сезонные дожди и приливы способствуют вымыванию минералов, создавая эффектные природные картины. Похожие механизмы переноса веществ ученые наблюдают и в полярных регионах, где таяние льда высвобождает железо и влияет на океанические процессы — как это происходит, когда ледники несут металл в океан. Для туристов же Ормуз становится частью маршрута: многие специально приезжают, чтобы увидеть необычное явление своими глазами.

Влияние феномена на природу и людей

Несмотря на пугающий визуальный эффект, изменение цвета воды не нарушает морскую среду. Оксиды железа считаются безопасными, а их концентрация в прибрежной зоне быстро снижается. Жители острова отмечают, что такая окраска держится недолго и исчезает по мере успокоения волн.

Ученые подчеркивают важность наблюдений за природными процессами: по интенсивности окрашивания можно оценивать состояние почв, степень эрозии и влияние осадков на береговую линию. Эти данные помогают прогнозировать изменения рельефа и поддерживать природный баланс.

Популярные вопросы

Почему вода у берегов острова становится красной

Из-за смыва железосодержащей почвы, в которой много гематита.

Опасно ли купаться в такие дни

Нет, природные минералы не токсичны и не представляют угрозы.

Сколько длится эффект окрашивания

Обычно несколько дней, пока волны и течения не размоют и не распределят частицы по побережью.

