Чёрное течение меняет судьбу страны: океан у Японии ведёт себя так, будто готовит новый климат

Уровень моря у берегов Японии ведёт себя так, как будто океан "сломался": в одних местах вода стремительно поднимается, в соседних — так же быстро уходит. Эти изменения уже влияют на климат, рыболовство и повседневную жизнь миллионов людей. Учёные связывают происходящее с мощным океаническим течением, которое неожиданно изменило своё поведение. Об этом сообщает CNN Climate.
Океанская поверхность никогда не была идеально плоской. Вода перераспределяется под действием ветров, гравитации и крупных течений, создавая своеобразные "водяные холмы" и впадины. Особенно заметны эти перепады в западных частях океанических бассейнов, где тёплые поверхностные течения движутся к полюсам.
Современные спутниковые данные показывают сложную мозаику таких изменений по всему миру. Но именно у берегов Японии картина выглядит аномальной: здесь уровень моря в одном районе растёт почти на 2,5 см в год, а совсем рядом — снижается ещё быстрее.
Главным источником этих изменений стало течение Куросио, одно из самых мощных на планете. Оно переносит объём воды, в сотни раз превышающий сток Амазонки, и обычно огибает японский полуостров Босо, уходя затем в открытый Тихий океан.
В последние годы Куросио отклонилось от привычного маршрута. Его северная граница сместилась примерно на 300 миль к полюсу, принося с собой аномально тёплую воду туда, где её раньше не было.
"Трудно предсказать будущее, но, исходя из имеющихся данных, можно сказать, что интенсивность течения будет только расти", — сказал ведущий специалист по Куросио Бо Цю из Гавайского университета в Маноа.
Исследования показали, что в прибрежных районах северо-восточной Японии температура воды выросла примерно на 6 °C и удерживалась на этом уровне почти два года. Для океана такие изменения считаются беспрецедентными.
"Я был так удивлён, что даже не знаю, уместно ли здесь слово "удивлён”", — признался доцент Университета Тохоку Сюсаку Сугимото.
Дополнительным фактором стал так называемый "большой меандр" Куросио — резкий изгиб течения, зафиксированный в 2017 году. Хотя подобные явления наблюдались и раньше, ни одно из них не сохранялось так долго. Лишь спустя почти восемь лет Японское метеорологическое агентство сообщило о его исчезновении.
Куросио — тёплое и быстрое течение, и из-за этого уровень океана по разные стороны от него может различаться на десятки сантиметров. Когда течение смещается, эти перепады "переезжают" вместе с ним.
Так, во время большого меандра уровень моря вдоль побережья острова Хонсю к югу от Токио поднялся примерно на 15 см. В октябре 2017 года это усилило последствия тайфуна "Лан", усугубив прибрежные разрушения.
Учёные всё чаще связывают смещение Куросио с глобальными изменениями климата. Потепление атмосферы расширяет так называемую ячейку Хэдли — зону восходящих тропических воздушных потоков. Это меняет ветровые системы, которые, в свою очередь, управляют океаническими течениями.
В период с 1993 по 2021 год северная граница расширения Куросио сместилась примерно на 130 миль, а в 2023–2024 годах произошло ещё более резкое отклонение. В новом районе вода оказалась теплее нормы почти на 18 °F и прогревала океан на глубину до 400 метров.
Экстремально тёплая вода повлияла не только на океан. Японское метеорологическое агентство связало её с рекордной летней жарой в северной части страны в 2023 году. Другие исследования указывают на связь между тёплым прибрежным течением и экстремальными ливнями в районе Токио.
Изменения в течениях резко изменили распределение рыбы вдоль побережья. В центральной Японии серьёзно пострадал промысел скумбрии.
"Улов сократился более чем в два раза по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Сейчас мы вылавливаем лишь 20-30 процентов", — заявил Осаму Нагаи, исполнительный директор Ассоциации рыболовецких кооперативов Миэ Гайван.
На севере страны ситуация иная, но не менее тревожная. Тёплое течение вытеснило холодное Оясио, что ударило по лососю, сайре и водорослям комбу — ключевому ингредиенту японской кухни.
"Запасы комбу резко сокращаются. Культура приготовления даси может исчезнуть", — отметил профессор Университета Миэ Ёсихиро Татибана.
Куросио относится к западным пограничным течениям, таким же как Гольфстрим или Восточно-Австралийское течение. Все они в последние десятилетия становятся теплее и смещаются ближе к полюсам, но изменения у берегов Японии оказались одними из самых резких и быстрых.
Почему именно Япония испытывает такие резкие изменения?
Из-за смещения мощного течения Куросио.
Связано ли это с изменением климата?
Всё больше данных указывает на такую связь.
Опасно ли это для прибрежных городов?
Да, особенно в сочетании с тайфунами и штормами.
