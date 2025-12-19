Океан снимает покровы: со дна всплывает стена, которая может перевернуть легенду об Атлантиде

У берегов Бретани археологи обнаружили под водой сооружение, которое может изменить представления о жизни людей каменного века. Со дна океана начали "проявляться" остатки массивной каменной стены, возведённой около 7000 лет назад. Находка указывает на существование крупного прибрежного поселения, ушедшего под воду из-за изменения уровня моря. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.
Исследования велись у острова Иль-де-Сен на северо-западе Франции — места, окутанного легендами на протяжении тысячелетий. Геолог Ив Фуке обратил внимание на необычную линию на подводных картах рельефа, полученных с помощью радиолокации. Очертания объекта не соответствовали естественным геологическим структурам и напоминали рукотворное сооружение.
По мнению учёных, обнаруженная каменная стена могла выполнять сразу несколько функций. Её рассматривали как древнюю рыболовную запруду или как дамбу, защищавшую поселение от штормов и наводнений. В любом случае речь идёт о масштабном инженерном объекте для своего времени.
Дополнительный анализ с применением лидара позволил выявить на морском дне одиннадцать структур, которые могли быть созданы только человеком. Сопоставление этих данных с реконструкцией уровня моря показало, что сооружения были построены примерно между 5800 и 5300 годами до н. э.
Именно в этот период происходил важный исторический перелом: мезолитические общества охотников-собирателей постепенно переходили к оседлой жизни и неолитическим поселениям. Тогдашняя береговая линия находилась значительно дальше, а территории, где жили люди, со временем оказались затоплены.
Исследователи подчёркивают, что побережье Бретани долгое время оставалось малоизученным из-за природных факторов. Сильные приливные течения, высокая динамика воды и густые заросли водорослей серьёзно осложняют подводные работы.
"Из-за трудностей, связанных с доступом к этим участкам, а также низкого разрешения морских карт, археологические данные по этим периодам практически отсутствовали", — говорится в исследовании, опубликованном в Международном журнале морской археологии.
Ранее в регионе находили лишь косвенные следы прибрежных сообществ — раковинные кучи на берегу и отдельные мегалиты в прибрежных водах.
Общий вес каменных фрагментов, связанных с найденной конструкцией, оценивается примерно в 3300 метрических тонн. Это указывает на серьёзный объём работ и высокий уровень организации общества. Монолиты достигают почти трёх метров в высоту и по форме напоминают менгиры внутренней Бретани и сарсеновые камни Стоунхенджа.
Расположение блоков, плит и валунов говорит о продуманной архитектуре. Учёные считают, что сооружение перестраивалось и укреплялось поэтапно, по мере повышения уровня моря. Глубоко вкопанные монолиты должны были защищать конструкцию от волн и турбулентности.
Находка неожиданно перекликается с бретонской легендой о городе Ис, который, по преданиям, ушёл под воду в заливе Дуарнене. Считается, что он находился неподалёку от Иль-де-Сен.
"Эти открытия позволяют по-новому взглянуть на происхождение истории города Ис — не с точки зрения легенд, а через научные данные, которые могли лечь в их основу", — отметил Ив Фуке.
Хотя археологи не утверждают, что нашли сам мифический город, они допускают, что реальные доисторические поселения могли вдохновить устные предания.
Подводная стена у берегов Бретани отличается от привычных мегалитических памятников. В отличие от одиночных менгиров, она представляет собой протяжённую инженерную систему. По сложности она превосходит известные рыболовные запруды того же периода и приближается к крупным культовым комплексам по объёму работ.
