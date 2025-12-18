Окружение и гены: секретный невидимый обмен в кишечнике запускает цепную бактериальную реакцию

Мы привыкли считать, что наши гены — это сугубо личное достояние, которое влияет только на нас. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, переворачивает это представление. Оказывается, генетический профиль ваших близких — членов семьи, соседей по комнате или даже коллег — может напрямую влиять на экосистему вашего кишечника через обмен микробами. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на то, как социальные связи формируют нашу биологию.
Международная команда исследователей из Центра геномной регуляции (Барселона) и Калифорнийского университета в Сан-Диего совершила прорыв, изучив более 4000 лабораторных крыс. Учёные обнаружили, что состав микробного сообщества в кишечнике каждой особи зависит не только от её собственной ДНК, но и от генетики её "соседей" по клетке. Это первое масштабированное доказательство того, что генетические эффекты могут передаваться опосредованно — через обмен комменсальными микроорганизмами при тесных социальных контактах.
"Это не магия, — поясняет старший автор исследования доктор Амели Бо. — Это естественный процесс: гены формируют микробиом, а микробы передаются между особями. Таким образом, генетическое влияние одного человека распространяется на других, не меняя их ДНК".
Исследователи идентифицировали три конкретных генетических локуса, устойчиво влияющих на кишечные бактерии всех четырёх независимых групп животных:
Эти взаимосвязи оказались статистически мощными и воспроизводимыми в разных условиях содержания, что указывает на фундаментальный биологический механизм.
Наиболее революционным аспектом работы стало количественное разделение прямого (собственные гены) и непрямого (гены партнёров) воздействия на микробиом. Выяснилось, что для некоторых бактерий (например, Muribaculaceae) косвенное генетическое влияние через социальных партнёров было сопоставимо с прямым или даже превосходило его.
Когда исследователи включили эти "социальные генетические эффекты" в расчётные модели, общее объяснительное влияние генетики на вариабельность микробиома увеличилось в 4-8 раз для ключевых бактерий.
"Мы, вероятно, увидели лишь верхушку айсберга, — отмечает доктор Бо. — С улучшением методов анализа микробиома мы можем обнаружить, что такие эффекты распространяются на гораздо большее количество микробных видов".
Обнаруженные механизмы, вероятно, универсальны для млекопитающих. Например, ген St6galnac1 у крыс функционально аналогичен человеческому ST6GAL1. Оба связаны с одними и теми же бактериями (Paraprevotella), что предполагает общий эволюционный путь регуляции микробиома через гликозилирование слизи.
Это открывает новые горизонты для понимания болезней:
Это исследование устанавливает новую парадигму: генетическое влияние на здоровье не ограничивается индивидуальным уровнем. Оно распространяется социально, через микробный обмен в сообществах. Это означает, что ваш генетический риск — или защита — могут частично определяться генетикой вашего ближайшего окружения.
Дальнейшие работы команды будут сосредоточены на детальном изучении каскада реакций, запускаемых геном St6galnac1 — от состава слизи до изменения численности Paraprevotella и последствий для всего организма.
По мнению исследователей, это уникальный шанс продвинуться от корреляций к причинно-следственному пониманию того, как гены и микробиом совместно управляют здоровьем людей.
