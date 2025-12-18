Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Окружение и гены: секретный невидимый обмен в кишечнике запускает цепную бактериальную реакцию

Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications
Наука » Экология » Человек

Мы привыкли считать, что наши гены — это сугубо личное достояние, которое влияет только на нас. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, переворачивает это представление. Оказывается, генетический профиль ваших близких — членов семьи, соседей по комнате или даже коллег — может напрямую влиять на экосистему вашего кишечника через обмен микробами. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на то, как социальные связи формируют нашу биологию.

Выявлены бактерии микрофлоры
Фото: https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Выявлены бактерии микрофлоры

Социальная генетика: открытие нового механизма влияния

Международная команда исследователей из Центра геномной регуляции (Барселона) и Калифорнийского университета в Сан-Диего совершила прорыв, изучив более 4000 лабораторных крыс. Учёные обнаружили, что состав микробного сообщества в кишечнике каждой особи зависит не только от её собственной ДНК, но и от генетики её "соседей" по клетке. Это первое масштабированное доказательство того, что генетические эффекты могут передаваться опосредованно — через обмен комменсальными микроорганизмами при тесных социальных контактах.

"Это не магия, — поясняет старший автор исследования доктор Амели Бо. — Это естественный процесс: гены формируют микробиом, а микробы передаются между особями. Таким образом, генетическое влияние одного человека распространяется на других, не меняя их ДНК".

Три генетических ключа к микробному царству

Исследователи идентифицировали три конкретных генетических локуса, устойчиво влияющих на кишечные бактерии всех четырёх независимых групп животных:

  1. Ген St6galnac1, кодирующий ферменты для модификации кишечной слизи сахарными остатками, был тесно связан с обилием бактерий Paraprevotella — вероятно, питающихся этими сахарами.
  2. Кластер генов муцинов, отвечающих за построение защитного слизистого барьера, ассоциировался с бактериями из типа Firmicutes.
  3. Ген Pip, продуцирующий антибактериальную молекулу, влиял на представителей семейства Muribaculaceae.

Эти взаимосвязи оказались статистически мощными и воспроизводимыми в разных условиях содержания, что указывает на фундаментальный биологический механизм.

Непрямой эффект: когда гены соседа важнее твоих собственных

Наиболее революционным аспектом работы стало количественное разделение прямого (собственные гены) и непрямого (гены партнёров) воздействия на микробиом. Выяснилось, что для некоторых бактерий (например, Muribaculaceae) косвенное генетическое влияние через социальных партнёров было сопоставимо с прямым или даже превосходило его.

Когда исследователи включили эти "социальные генетические эффекты" в расчётные модели, общее объяснительное влияние генетики на вариабельность микробиома увеличилось в 4-8 раз для ключевых бактерий.

"Мы, вероятно, увидели лишь верхушку айсберга, — отмечает доктор Бо. — С улучшением методов анализа микробиома мы можем обнаружить, что такие эффекты распространяются на гораздо большее количество микробных видов".

Последствия для здоровья человека

Обнаруженные механизмы, вероятно, универсальны для млекопитающих. Например, ген St6galnac1 у крыс функционально аналогичен человеческому ST6GAL1. Оба связаны с одними и теми же бактериями (Paraprevotella), что предполагает общий эволюционный путь регуляции микробиома через гликозилирование слизи.

Это открывает новые горизонты для понимания болезней:

  • ST6GAL1 ассоциирован с "прорывными" инфекциями SARS-CoV-2 у вакцинированных. Paraprevotella, количество которой он регулирует, способна разрушать пищеварительные ферменты, используемые вирусом для проникновения в клетки. Таким образом, генетический вариант человека может влиять на восприимчивость его окружения к инфекции.
  • Paraprevotella может модифицировать иммуноглобулин А (IgA) в кишечнике. Изменённый IgA, попадая в кровоток, способен повреждать почки, что является ключевым механизмом этого аутоиммунного заболевания.

Новая парадигма социальной генетики

Это исследование устанавливает новую парадигму: генетическое влияние на здоровье не ограничивается индивидуальным уровнем. Оно распространяется социально, через микробный обмен в сообществах. Это означает, что ваш генетический риск — или защита — могут частично определяться генетикой вашего ближайшего окружения.

Дальнейшие работы команды будут сосредоточены на детальном изучении каскада реакций, запускаемых геном St6galnac1 — от состава слизи до изменения численности Paraprevotella и последствий для всего организма.

По мнению исследователей, это уникальный шанс продвинуться от корреляций к причинно-следственному пониманию того, как гены и микробиом совместно управляют здоровьем людей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы здоровье генетика здравоохранение
Новости Все >
Половина случаев высокого давления связана не с сердцем — кардиолог Рудченко
Магнитная инверсия не угрожает биосфере Земли — геофизик Пасенко
В России готовят новые правила для водителей и рост штрафов — Rambler
Лавров напомнил третий закон Ньютона, объясняя устойчивость России к санкциям
Чистка духовки содой и уксусом занимает несколько минут — PrimaInspirace
Утильсбор на машины увеличат с января 2026 года — Autonews
Стрелиция стабильно растёт в квартире при ярком свете
Средство для мытья посуды и сода помогают убрать жир с пола — The Spruce
Средства от насморка усилили тревожность в ночное время — AARP
Алсу призналась, что в ней проснулась женская энергия
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Новости спорта
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Общество
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Лавров напомнил третий закон Ньютона, объясняя устойчивость России к санкциям
Чистка духовки содой и уксусом занимает несколько минут — PrimaInspirace
Высота монолитного храма Кайласа достигает 30 метров — Arab News
Остров Джеймса Бонда стал известен после съемок фильма в 1974 году
Утильсбор на машины увеличат с января 2026 года — Autonews
Стрелиция стабильно растёт в квартире при ярком свете
Антрекот из свинины запекается в духовке 40 минут при 180 градусах
Сорт огурцов "Амур F1" даёт урожай через 37 — 40 дней
Средство для мытья посуды и сода помогают убрать жир с пола — The Spruce
Стойки стабилизатора служат 30–70 тысяч км — Autonews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.