Ночь берёт максимум, но ненадолго: зимнее солнцестояние действует как точка разворота года

Солнцестояние 21 декабря ознаменует начало астрономической зимы – Associated Press

В Северном полушарии наступает самый тёмный день в году — момент, когда световой день достигает минимума. Это астрономическое событие знаменует начало зимы и кажется символом долгих ночей. Но именно с этого дня солнце постепенно начинает возвращаться. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: unsplash.com by Justin Dickey is licensed under Free to use under the Unsplash License Солнечное затмение

Что происходит в день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это момент, когда Солнце описывает самую короткую и низкую дугу по небосводу. В Северном полушарии день становится самым коротким, а ночь — самой длинной в году. В Южном полушарии всё происходит наоборот: там это самый длинный день и начало лета.

Сам термин "солнцестояние" пришёл из латинского языка и буквально означает "остановку солнца". Так астрономы описывают точку годового пути светила, после которой оно начинает подниматься выше над горизонтом. Уже со следующего дня продолжительность светлого времени суток начинает понемногу увеличиваться вплоть до конца июня.

Почему Солнце "уходит" так низко

Причина солнцестояний — в наклоне земной оси. Земля вращается вокруг Солнца не строго вертикально, а под углом, из-за чего свет и тепло в течение года распределяются между полушариями неравномерно. Эти процессы напрямую связаны с движением Земли вокруг Солнца и особенностями орбитальной механики.

В день зимнего солнцестояния ось Земли наклонена так, что Северное полушарие максимально "отворачивается" от Солнца. Именно поэтому солнечные лучи падают под меньшим углом, а день сокращается. Солнцестояние в Северном полушарии может приходиться на период с 20 по 23 декабря — в разные годы дата немного смещается.

Как люди отмечали солнцестояние

На протяжении тысячелетий солнцестояния имели особое значение для разных культур. Люди связывали их с циклами природы, урожаем и сменой времён года. Многие древние сооружения, включая Стоунхендж, были спроектированы так, чтобы совпадать с положением Солнца именно в дни солнцестояний.

Эти памятники служили не только ритуальным целям, но и своеобразными календарями, позволяя отслеживать ход года задолго до появления современной астрономии и интереса человечества к таким областям, как космос и планеты.

Что такое равноденствие

Равноденствие — это момент, когда оба полушария Земли получают почти одинаковое количество солнечного света. День и ночь в это время длятся почти одинаково, хотя разница в несколько минут всё же возможна в зависимости от широты.

В Северном полушарии осеннее равноденствие приходится на конец сентября, а весеннее — на период с 19 по 21 марта. Название явления тоже уходит корнями в латынь и буквально означает "равная ночь".

Астрономические и метеорологические сезоны: в чём разница

Существует два подхода к делению года на времена года. Астрономические сезоны связаны с движением Земли вокруг Солнца и начинаются в дни солнцестояний и равноденствий.

Метеорологические сезоны опираются на климат и удобны для анализа погоды. По этому принципу зима начинается 1 декабря, весна — 1 марта, лето — 1 июня, а осень — 1 сентября. Такой подход упрощает сравнение температурных данных между годами.

Плюсы и минусы самого короткого дня

Самый короткий день года воспринимается по-разному и влияет не только на погоду, но и на самочувствие, ритм жизни и настроение.

Плюсы:

После зимнего солнцестояния световой день начинает постепенно увеличиваться.

Появляется психологическое ощущение поворота к весне и более светлому периоду года.

Это удобная точка для планирования зимних дел, отдыха и восстановления.

Многие культуры связывают этот период с обновлением и подведением итогов.

Минусы:

Минимальное количество дневного света может усиливать усталость и сонливость.

Возрастает нагрузка на режим сна и бодрствования.

Короткий день может влиять на настроение и снижать уровень активности.

Требуется больше искусственного освещения в быту и на работе.

Популярные вопросы о зимнем солнцестоянии

Всегда ли это самый холодный день года?

Нет, температура обычно продолжает снижаться позже из-за инерции климата.

Почему дата солнцестояния меняется?

Из-за особенностей земной орбиты и високосных лет.

Когда день станет заметно длиннее?

Увеличение начинается сразу, но становится ощутимым через несколько недель.