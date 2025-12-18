Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Строительство пирамид раскрыто: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта

Пирамиды Египта строили с гидросистемой подъёма камней — исследователь Ксавье Ландро
Наука

Египетские пирамиды веками считались символом загадки и недосягаемой для древности инженерной точности. Масштаб каменных блоков и выверенная геометрия породили десятки гипотез — от гигантских пандусов до почти фантастических версий. Новое научное исследование предлагает иной, куда более приземлённый, но не менее впечатляющий сценарий. Об этом сообщает научный журнал PLOS ONE.

Фото: wikimedia by Walkerssk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода как ключ к строительству пирамид

Группа исследователей под руководством Ксавье Ландро из Палеотехнологического института Французской комиссии по атомной энергии и альтернативной энергии (CEA) пришла к выводу, что при возведении ступенчатой пирамиды фараона Джосера в Саккаре могла использоваться сложная гидравлическая система.

Согласно работе, древние египтяне не ограничивались мускульной силой и примитивными наклонными конструкциями. Они, вероятно, применяли управляемые потоки воды для перемещения и подъёма каменных блоков весом в несколько тонн. Такой подход позволял значительно снизить физическую нагрузку и повысить точность строительства.

Как работала предполагаемая гидравлическая система

Исследование указывает, что сооружение Gisr el-Mudir могло выполнять функцию плотины. Оно удерживало осадочные массы и регулировало поток воды, создавая временное водохранилище рядом со строительной площадкой.

Южная часть так называемого сухого рва, окружающего пирамиду, по версии учёных, включала специальные отсеки для фильтрации воды. Это позволяло очищать её от ила и песка, предотвращая засорение механизмов. Очищенная вода затем использовалась для внутренней подъёмной системы, работающей по принципу давления — своеобразного "гидравлического лифта", поднимающего камни из центра сооружения к верхним уровням.

Ступенчатая пирамида Джосера как инженерный эксперимент

Пирамида Джосера, построенная около 4650 лет назад, считается первым монументальным сооружением Египта, полностью выполненным из обработанных каменных блоков. Именно здесь, по мнению исследователей, могли быть опробованы передовые для своего времени технологии.

Использование воды в качестве строительного инструмента объясняет, как удалось добиться не только скорости работ, но и высокой точности укладки. Это также показывает, что египетские инженеры обладали глубокими знаниями в области гидравлики задолго до появления классических инженерных трактатов.

Наводнения Нила — из проблемы в ресурс

До эпохи IV династии основной сложностью для строителей была не нехватка воды, а её избыток. Ежегодные разливы Нила затапливали территории, разрушали деревянные конструкции и мешали логистике.

Однако вместо борьбы со стихией египтяне, судя по данным исследования, научились использовать её в своих интересах. Наводнения стали источником энергии и транспортным инструментом. Это решение стало поворотным моментом в развитии монументальной архитектуры.

От Джосера к Хеопсу: эволюция технологий

Всего за одно поколение размеры используемых каменных блоков заметно увеличились. При строительстве Великой пирамиды Хеопса около 2550 года до н. э. масса отдельных блоков превышала пять тонн.

По оценкам специалистов, транспортировка таких глыб по классическим пандусам потребовала бы участия не менее 4000 рабочих на постоянной основе. Гидравлическая система, напротив, могла существенно сократить потребность в человеческой силе и сделать процесс более управляемым.

Сравнение: пандусы против гидравлики

Традиционная теория пандусов предполагает огромные земляные насыпи, колоссальные трудозатраты и сложность демонтажа. Гидравлический подход, напротив, использует естественные ресурсы, требует меньшего числа рабочих и обеспечивает более точное позиционирование блоков.

Такое сравнение заставляет по-новому взглянуть на уровень технологического развития Древнего Египта и пересмотреть устоявшиеся представления о "примитивности" древних методов.

Популярные вопросы о строительстве пирамид

Означает ли это, что пирамиды строили без рабочей силы?

Нет, труд людей был необходим, но, вероятно, использовался более эффективно.

Применялась ли гидравлика в других пирамидах?

Исследователи допускают, что подобные принципы могли использоваться и позже, включая эпоху Хеопса.

Почему эти технологии забылись?

Знания могли утратиться из-за смены эпох, климата и строительных традиций.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
