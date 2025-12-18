Астрономы замирают в ожидании: к Земле приближается загадочный визитёр из другой системы

3I/Atlas подойдёт к Земле на 270 млн км 19 декабря — FUTURA

В декабре астрономов ждёт редкое и по-настоящему космическое событие. К Земле приблизится объект, прилетевший из-за пределов Солнечной системы и уже успевший заинтриговать научное сообщество. Это всего лишь третий подтверждённый межзвёздный гость, обнаруженный человечеством. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комета 3I/ATLAS

Межзвёздный объект, который пришёл "из ниоткуда"

19 декабря межзвёздная комета 3I / Atlas пройдёт на расстоянии около 270 миллионов километров от Земли. По космическим меркам это не так уж близко, однако достаточно, чтобы десятки наземных и орбитальных обсерваторий смогли детально изучить загадочного гостя.

Объект был обнаружен летом 2025 года и сразу привлёк внимание учёных. Его траектория и скорость однозначно указывают: 3I / Atlas сформировалась за пределами Солнечной системы и лишь временно заглянула в наш космический "двор".

Третий подтверждённый межзвёздный визит

До появления 3I / Atlas астрономы знали лишь о двух подобных объектах — Оумуамуа и комете Борисова. Каждый из них стал научной сенсацией, так как дал редкую возможность изучить вещество, сформировавшееся у других звёзд.

Комета Atlas продолжает эту цепочку открытий. Её уже наблюдали с помощью земных телескопов, космического телескопа "Хаббл", а также автоматических станций, работающих вблизи Марса. В исследованиях задействованы и более современные инструменты, включая телескоп Джеймса Уэбба.

Что уже удалось узнать о 3I / Atlas

В конце октября комета прошла относительно близко к Солнцу. Сильный нагрев вызвал всплеск активности: из ядра начали выделяться газы и частицы пыли. Это позволило астрономам получить первые данные о химическом составе объекта.

Наблюдения показали, что поверхность кометы частично покрыта так называемыми "ледяными вулканами". Они выбрасывают в космос вещество, формируя характерную кому и хвосты. На снимках отчётливо видны сразу два хвоста: газовый и ионный, последний всегда направлен в сторону, противоположную Солнцу.

Почему декабрьский пролёт так важен

Сближение с Землёй даст возможность провести более точные измерения. Учёные рассчитывают уточнить размеры кометы, форму её ядра и, возможно, пролить свет на регион галактики, откуда она прибыла.

Хотя объект нельзя будет увидеть невооружённым глазом, даже любительские телескопы при хороших условиях смогут зафиксировать его на фоне звёздного неба. Для профессиональных обсерваторий это шанс собрать уникальные данные о межзвёздном веществе.

3I / Atlas и предыдущие межзвёздные гости

Оумуамуа удивил необычной формой и отсутствием классического хвоста. Комета Борисова, напротив, оказалась более "традиционной". 3I / Atlas занимает промежуточное положение: она демонстрирует типичное кометное поведение, но при этом имеет ряд аномалий, связанных с происхождением за пределами Солнечной системы.

Такое разнообразие подтверждает, что планетные системы у других звёзд могут формироваться по очень разным сценариям.

Популярные вопросы о межзвёздной комете 3I / Atlas

Можно ли увидеть комету без телескопа?

Нет, для наблюдений потребуется оптическое оборудование.

Опасна ли она для Земли?

Нет, комета проходит на безопасном расстоянии.

Будут ли обнаружены новые межзвёздные гости?

Учёные считают это весьма вероятным, особенно с запуском новых обсерваторий, таких как комплекс Веры К. Рубин.