Никаких металлоискателей — только удача: женщина случайно нашла клад, о котором мечтают музеи мира

В Чехии найден клад из 2150 средневековых серебряных монет — Popular Mechanics

Неожиданная находка во время обычной прогулки превратила спокойный день в историю, достойную археологических хроник: в чешской Кутногорской области обнаружен клад, который специалисты называют событием раз в миллион. Более двух тысяч серебряных денариев пролежали под землёй почти девять веков, сохранив следы эпохи политических потрясений. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Клад древних монет в лесу

Что скрывал керамический сосуд

Жительница Кутногорского региона, гуляя по лесу, случайно наткнулась на остатки разбитой керамики. Внутри находилось более 2150 средневековых серебряных монет. Такие денарии относятся к первой четверти XII века — времени борьбы за пражский княжеский престол и постоянных смен власти. Монеты сразу передали специалистам Института археологии Академии наук Чехии и Чешскому музею серебра.

"Находка сравнима с выигрышем в лотерею", — отмечается в материалах археологов.

По словам исследователей, столь крупный клад вряд ли принадлежал обычному человеку: его ценность могла соответствовать состоянию, доступному лишь знати или военным руководителям. Подтверждением высокого статуса подобных владельцев служат и другие средневековые находки, например артефакты элиты XII века, обнаруженные в Европе.

Как монеты оказались под землёй

Историки предполагают, что керамический сосуд служил своеобразным сейфом, куда могли сложить деньги на случай военных столкновений. В этот период Кутногорская земля регулярно становилась ареной борьбы между князьями рода Пржемыслов. Именно поэтому учёные считают: монеты могли предназначаться для выплаты жалования или быть частью военной добычи.

Предварительный анализ показал, that денарии чеканили в нескольких местах региона. По датировке они относятся к правлению трёх правителей: Вратислава II, Бржетислава II и Боривоя II. Специалисты уже установили, что монеты изготовлены из серебряного сплава с примесями меди, свинца и других металлов.

Зачем нужен анализ клада

Такие находки позволяют проследить происхождение сырья и торговые связи региона. Исследователи планируют провести спектральный анализ и рентгеновскую визуализацию, чтобы точно определить состав металла и географию его источников. Подробная реставрация поможет восстановить детали чеканки и сравнить их с образцами известных монетных дворов.

Коллекцию планируют представить публике в 2025 году как часть истории формирования Чехии XII века.

Сравнение версий происхождения клада

Жалование войскам

Эту версию поддерживает расположение клада в регионе, где часто проходили армии соперничающих князей. Большой объём монет говорит о возможности военного назначения.

Личные сбережения знатного человека

Денарии могли принадлежать одному из приближённых княжеского двора. Объём клада значительно превышает возможности обычного жителя тех времён.

Военная добыча

Клад мог быть частью трофеев, которые не успели вывезти или вернуть владельцу из-за внезапных событий, как это происходило и с ценностями, найденными в крупнейших сокровищах затонувших кораблей.

Плюсы и минусы предложенных версий

Любая из гипотез помогает приблизиться к пониманию экономической жизни XII века.

Преимущества

Согласуются с историческими событиями региона.

Отражают распространённость денежного обращения.

Объясняют масштаб клада.

Ограничения

Нет прямых письменных записей о происхождении денег.

Состояние сосуда не позволяет определить обстоятельства его сокрытия.

Монеты чеканились в разных местах, что усложняет привязку к конкретному владельцу.

Популярные вопросы

Почему денарии так важны для исследователей

Они дают возможность оценить экономические связи региона и особенности чеканки разных монетных дворов.

Как датируют подобные клады

По изображению правителей, типам надписей и химическому составу металла.

Можно ли определить владельца клада

Точно — нет, но исторический контекст помогает сузить круг возможных фигур.