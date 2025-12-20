Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Гробница говорила одно, находка — другое: учёные разоблачили древнеегипетскую операцию подмены

Шабти в Танисе раскрыли личность фараона в безымянной гробнице — Popular Mechanics
Наука

Древнеегипетская гробница в Танисе, недавно исследованная археологами, неожиданно раскрыла имя фараона, о котором долгое время спорили учёные. Необычный набор погребальных фигурок помог восстановить судьбу правителя и объяснил, почему его тело оказалось в чужом захоронении. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Египетская гробница
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Египетская гробница

Тайна в царском некрополе

Танис, некогда столица Египта во времена XXI и XXII династий, до сих пор открывает новые страницы истории. Команда египтолога Фредерика Пайродо обнаружила в одной из гробниц тайник из 225 шабти — фигурок-слуг, которых клали в саркофаги, чтобы они трудились за умершего в загробной жизни. Разложенные звездой, они повторяли первоначальную композицию погребения, что само по себе необычно: обычно такие фигурки помещали в специальные ящики с заклинаниями.

"Большинство найденных шабти принадлежали женщинам", — отмечается в материалах исследовательской группы.

Эти фигурки из фаянса, покрытые яркой сине-зелёной глазурью, символизировали связь с Осирисом. Благодаря одинаковым деталям и плоским спинкам специалисты определили, что они были отлиты из глины, а значит — предназначались для масштабного использования. Такой набор позволяет дополнительно сопоставлять данные о правителе с другими находками эпохи, включая древние свидетельства о первых фараонах.

Кто был погребён в безымянном саркофаге

Главной загадкой стал картуш — овальная надпись с именем правителя. Он показал, что фигурки созданы для фараона Шошенка III, правившего почти сорок лет и оставившего после себя множество строительных проектов. Однако именно его тело оказалось в небольшой гробнице, принадлежавшей другому царю — Осоркону II. Это противоречило данным о том, что Шошенк III при жизни построил гораздо более крупную и роскошную гробницу.

Историки считают: переноса мог добиться его преемник Шошенк IV. В эпоху политической нестабильности место погребения нередко становилось предметом борьбы за престиж и власть.

Почему гробница оказалась чужой

Когда фараоны утрачивают трон или их преемники стремятся укрепить собственный статус, гробницы могут менять назначение. Это не раз случалось в Египте: перемещения тел, повторные захоронения и подмены саркофагов встречаются в археологических раскопках регулярно.

Открытие в Танисе показывает, что судьба Шошенка III могла оказаться именно такой. Его роскошная усыпальница могла быть занята другим правителем, а тело перенесли туда, где уже была готовая архитектура и достаточное пространство для сопровождающих артефактов.

Необычный состав погребального набора

Шабти, найденные в гробнице, дают редкое представление о людях, окружавших фараона при жизни. Более половины фигурок были женскими — неожиданная деталь для эпохи, но подтверждённая фактами: женщины в Египте могли работать жрицами, врачами, ремесленницами, владеть собственным делом. Возможно, именно они составляли персонал фараона, и фигурки отражали их роли в загробном мире.

Каждой статуэтке предназначалась своя задача: возделывать землю, приносить воду, выполнять хозяйственные обязанности. Такой набор фактически передавал образ жизни правителя, а также давал археологам ключ к его идентификации.

Сравнение версий о погребении Шошенка III

Перенос тела преемником

Эта версия объясняет, почему тело оказалось в гробнице Осоркона II: новый правитель мог стремиться занять более престижное захоронение.

Сокрытие тела в период смут

Нестабильность эпохи XXII династии могла привести к срочному выбору другого места, чтобы защитить мумию от разграбления.

Первоначальное решение царского двора

Некоторые специалисты допускают, что в конце жизни Шошенк III мог изменить планы, но археологические данные говорят против этого — гробница была явно не рассчитана на фараона.

Популярные вопросы

Почему шабти были разложены звездой

Такой способ повторяет ритуальное расположение фигурок вокруг саркофага и встречается редко, что подчёркивает уникальность находки.

Можно ли точно определить дату переноса тела

Пока нет — археологи используют сопоставления слоёв и анализа артефактов, но прямых записей не найдено.

Почему гробницы часто меняли владельцев

Перераспределение погребальных комплексов происходило при смене власти и было способом укрепить статус нового правителя.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые египет археология исследование
Новости Все >
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей
Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной
Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт
Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple
В Монголии при поиске меди обнаружены древние курганы хиргисуур возрастом до 3000 лет
В Подмосковье удалили кисту яичника массой более 10 кг — Вести Подмосковья
Станислав Садальский помирился с Татьяной Васильевой
Сейчас читают
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Недвижимость
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Россияне всё меньше используют банковские карты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
Святилище Савин признали самым загадочным местом России — ведущий Вадим Норштейн
Замёрзшая омывательная система приводит к поломкам
В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей
Индейку замачивают в пряном рассоле против сухости — The Standard
Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной
Шабти в Танисе раскрыли личность фараона в безымянной гробнице — Popular Mechanics
Холодные ролики сужают поры и повышают упругость кожи — Vogue France
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.