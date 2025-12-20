Гробница говорила одно, находка — другое: учёные разоблачили древнеегипетскую операцию подмены

Шабти в Танисе раскрыли личность фараона в безымянной гробнице — Popular Mechanics

Древнеегипетская гробница в Танисе, недавно исследованная археологами, неожиданно раскрыла имя фараона, о котором долгое время спорили учёные. Необычный набор погребальных фигурок помог восстановить судьбу правителя и объяснил, почему его тело оказалось в чужом захоронении. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Египетская гробница

Тайна в царском некрополе

Танис, некогда столица Египта во времена XXI и XXII династий, до сих пор открывает новые страницы истории. Команда египтолога Фредерика Пайродо обнаружила в одной из гробниц тайник из 225 шабти — фигурок-слуг, которых клали в саркофаги, чтобы они трудились за умершего в загробной жизни. Разложенные звездой, они повторяли первоначальную композицию погребения, что само по себе необычно: обычно такие фигурки помещали в специальные ящики с заклинаниями.

"Большинство найденных шабти принадлежали женщинам", — отмечается в материалах исследовательской группы.

Эти фигурки из фаянса, покрытые яркой сине-зелёной глазурью, символизировали связь с Осирисом. Благодаря одинаковым деталям и плоским спинкам специалисты определили, что они были отлиты из глины, а значит — предназначались для масштабного использования. Такой набор позволяет дополнительно сопоставлять данные о правителе с другими находками эпохи, включая древние свидетельства о первых фараонах.

Кто был погребён в безымянном саркофаге

Главной загадкой стал картуш — овальная надпись с именем правителя. Он показал, что фигурки созданы для фараона Шошенка III, правившего почти сорок лет и оставившего после себя множество строительных проектов. Однако именно его тело оказалось в небольшой гробнице, принадлежавшей другому царю — Осоркону II. Это противоречило данным о том, что Шошенк III при жизни построил гораздо более крупную и роскошную гробницу.

Историки считают: переноса мог добиться его преемник Шошенк IV. В эпоху политической нестабильности место погребения нередко становилось предметом борьбы за престиж и власть.

Почему гробница оказалась чужой

Когда фараоны утрачивают трон или их преемники стремятся укрепить собственный статус, гробницы могут менять назначение. Это не раз случалось в Египте: перемещения тел, повторные захоронения и подмены саркофагов встречаются в археологических раскопках регулярно.

Открытие в Танисе показывает, что судьба Шошенка III могла оказаться именно такой. Его роскошная усыпальница могла быть занята другим правителем, а тело перенесли туда, где уже была готовая архитектура и достаточное пространство для сопровождающих артефактов.

Необычный состав погребального набора

Шабти, найденные в гробнице, дают редкое представление о людях, окружавших фараона при жизни. Более половины фигурок были женскими — неожиданная деталь для эпохи, но подтверждённая фактами: женщины в Египте могли работать жрицами, врачами, ремесленницами, владеть собственным делом. Возможно, именно они составляли персонал фараона, и фигурки отражали их роли в загробном мире.

Каждой статуэтке предназначалась своя задача: возделывать землю, приносить воду, выполнять хозяйственные обязанности. Такой набор фактически передавал образ жизни правителя, а также давал археологам ключ к его идентификации.

Сравнение версий о погребении Шошенка III

Перенос тела преемником

Эта версия объясняет, почему тело оказалось в гробнице Осоркона II: новый правитель мог стремиться занять более престижное захоронение.

Сокрытие тела в период смут

Нестабильность эпохи XXII династии могла привести к срочному выбору другого места, чтобы защитить мумию от разграбления.

Первоначальное решение царского двора

Некоторые специалисты допускают, что в конце жизни Шошенк III мог изменить планы, но археологические данные говорят против этого — гробница была явно не рассчитана на фараона.

Популярные вопросы

Почему шабти были разложены звездой

Такой способ повторяет ритуальное расположение фигурок вокруг саркофага и встречается редко, что подчёркивает уникальность находки.

Можно ли точно определить дату переноса тела

Пока нет — археологи используют сопоставления слоёв и анализа артефактов, но прямых записей не найдено.

Почему гробницы часто меняли владельцев

Перераспределение погребальных комплексов происходило при смене власти и было способом укрепить статус нового правителя.