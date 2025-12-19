Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах

Поднятый со дна Днепра под Оршей клад византийских монет стал неожиданным открытием для исследователей. На первый взгляд находка напоминала обычный пример раннесредневековой чеканки, но дальнейший анализ показал, что драгоценный груз скрывал любопытную тайну, сообщает ScienceAlert.

Как обнаружили редкие артефакты

Путь "из варяг в греки" традиционно связывают с активным движением купцов и воинов, и найденные под водой предметы стали ещё одним подтверждением того, что Днепр был важнейшей транспортной артерией. Дайвер-любитель, исследуя дно реки на глубине более трёх метров, первым поднял семь монет времён Алексея I Комнина, правившего в 1092–1118 годах. Эти монеты называют скифатами — характерной изогнутой формы, напоминающей маленькую чашу.

Позже выяснилось, что в этом месте лежит целая россыпь подобных артефактов. Судя по расстоянию от берега, находка указывает на возможное крушение судна, перевозившего груз. Все скифаты оказались одинакового типа и, по мнению специалистов, вышли из-под одного станка.

Особенности древней чеканки

Исследователи отмечают, что изогнутая форма монет могла быть создана для удобства хранения или в качестве меры безопасности, поскольку такую горсть сложнее было украсть. Оригинальные скифаты чеканились в Константинополе и представляли собой смесь меди и серебра. Однако реальный состав поднятых со дна предметов стал полной неожиданностью.

Такой результат практически исключает простое окисление за 900 лет и усиливает вероятность того, что монеты были фальшивыми. Эта деталь делает находку особенно ценной: подделки периода Средневековья встречаются редко и позволяют судить о торговых и ремесленных практиках того времени, как и другие подводные находки средневековых поселений, дающие представление о жизни и обмене ценностями в эпоху.

Новые данные о крупнейшем кладе

Собранная коллекция может сместить прежний рекорд — клад, найденный в Старом Копыле, который считался самым крупным в регионе. По предварительным оценкам, количество скифатов в Днепре значительно больше, пусть они и представляют собой подделки. Для археологов такая находка особенно важна, поскольку фальшивые монеты отражают целый пласт экономических взаимоотношений средневекового общества.

Возможные объяснения происхождения скифатов

Версий происхождения клада несколько. Учёные допускают, что монеты могли ввозиться на территорию для последующей переплавки — серебряные украшения ценились высоко и активно использовались в торговле. Другая гипотеза предполагает обратный путь: подделки могли чеканиться на местных землях, после чего отправляться в Византию для обмена на настоящие образцы. Для уточнения происхождения планируется провести изотопный анализ.

Сравнение версий происхождения клада

Переплавка поддельных монет

Сторонники этой версии считают, что металл мог использоваться для украшений, поскольку изделия из серебра служили популярным товаром и средством накопления.

Локальная чеканка с последующим обменом

Гипотеза объясняет, почему монеты выполнены из бронзы: они могли служить временным эквивалентом ценности и использоваться для торговли с византийскими купцами.

Груз затонувшего корабля

Этот вариант поддерживает расположение находки: наличие большого количества скифатов вдали от берега указывает на транспортировку по реке.

Плюсы и минусы версий

Каждая из версий помогает по-своему раскрыть контекст эпохи, и у каждой есть сильные стороны.

Преимущества

Подтверждают активные торговые связи региона.

Демонстрируют разнообразие монетного обращения.

Помогают реконструировать маршруты водной торговли.

Ограничения

Нет точных данных о количестве монет на месте находки.

Происхождение подделок требует дополнительного анализа.

Отсутствие письменных источников усложняет окончательные выводы.

Популярные вопросы о кладе византийских монет

Почему фальшивые монеты считаются ценными

Они дают редкие сведения о теневых экономических процессах и уровне ремесленного мастерства эпохи.

Где могли чеканить такие скифаты

Вероятно, в локальных мастерских, ориентированных на торговлю с византийскими купцами.

Можно ли определить точный возраст монет

Да, по стилю чеканки и анализу сплава можно датировать их рамками правления Алексея I Комнина.