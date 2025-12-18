Это слово веками считали проклятием: что означает загадочное CROATOAN и как оно стало ключом к тайне

Тайна исчезнувшей колонии на острове Роанок давно будоражит историков и любителей загадок: поселенцы исчезли бесследно, а единственная подсказка — слово CROATOAN — так и осталась немой меткой прежней трагедии. Три века эта история тонула в домыслах, но современные данные позволяют взглянуть на неё иначе. Об этом сообщает "Рамблер".
Колония Роанок была второй попыткой англичан закрепиться в Америке, и в 1587 году 117 человек высадились на остров с намерением построить постоянный город. Условия оказались куда сложнее ожидаемых: нехватка продовольствия, конфликтные отношения с частью местных племён и отсутствие налаженной инфраструктуры подорвали устойчивость небольшого поселения. Губернатор Джон Уайт вынужден был отплыть в Англию за припасами, но вернулся только спустя три года.
"Когда Уайт ступил на берег, он увидел пустую территорию и аккуратно разобранные постройки", — отмечается в описаниях тех событий.
Отсутствие разрушений говорило о планомерном уходе людей, а мощный частокол намекал на подготовку к возможной угрозе. Следов боя или гибели поселенцев обнаружено не было — ни оружия, ни тел, ни обугленных конструкций.
Перед отъездом Уайт договорился с колонистами о простом знаке: если они уйдут добровольно, оставят название нового места; если будут вынуждены бежать, рядом появится крест. На частоколе он увидел только слово CROATOAN. Рядом на дереве была начатая надпись CRO, но ни креста, ни следов спешки не было. Всё указывало на мирный переход к союзникам — племени с соседнего острова.
Остров Кроатоан находился неподалёку, и отношения англичан с местными жителями были дружественными. Логичным объяснением стало предположение, что колонисты разделились или полностью переселились к индейцам, постепенно интегрировавшись в их жизнь. Эту версию подтверждают и ранние свидетельства путешественников, и современные исследования.
Раскопки на острове Хаттерас за последние годы дали весомые аргументы в пользу ассимиляции. В слоях конца XVI века нашли европейские предметы — стеклянные изделия, кольцо, элементы оружия, а также швейные принадлежности. Они лежали рядом с индейскими артефактами, что говорит о совместном быте. Дополнительным доказательством стал железный шлак — остатки обработки металла, которое местные племена тогда не практиковали. Это позволяет предположить, что англичане сохраняли собственные навыки и ремёсла, подобно тому как в других регионах археологи фиксируют следы древних катастроф, оставшиеся в культурных слоях.
Ещё одна гипотеза утверждает, что часть людей отправилась в глубь материка. На месте Site X, примерно в 80 километрах от Роанок, нашли керамику и предметы английского происхождения. Такое рассеивание объясняет, почему долгие поиски не обнаруживали единой группы.
В начале XVIII века путешественник Джон Лоусон писал, что местные жители Хаттераса упоминали "белых предков" и умение предков читать. Он также отмечал необычные светлые глаза некоторых представителей племени. Современные генетические проекты, хотя и не дают точного совпадения с фамилиями колонистов, фиксируют европейские маркеры у некоторых племён региона, что косвенно поддерживает идею смешения.
Гипотеза о нападении испанцев когда-то была популярной, но факты опровергают её. Поселение не было разрушено, а испанские экспедиции, проходившие мимо, так и не нашли колонию. Кроме того, военный приоритет Испании в те годы был сосредоточен в Европе, а не на поисках отдалённых английских лагерей.
Эта версия наиболее логична: отсутствие следов насилия, знак CROATOAN и археологические находки подтверждают постепенную интеграцию англичан в местные племена.
Не подтверждается ни раскопками, ни записями очевидцев: нет разрушений, тел или признаков конфликта.
Фрагментарные находки вдали от Роанок позволяют допустить, что часть колонистов выбрала иной путь и обосновалась на материке, как это случалось и с другими исчезнувшими поселениями, чьи подводные руины были обнаружены спустя века.
Правдоподобные теории помогают сформировать общую картину событий. У каждой из них есть сильные и слабые стороны.
Основные причины — нехватка ресурсов, сложные климатические условия и отсутствие поддержки со стороны Англии.
Ближайшим союзным племенем были жители острова Кроатоан, известные доброжелательным отношением к англичанам.
Современные исследования ищут совпадения, но однозначных результатов пока нет.
