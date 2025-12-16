Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Кости приняли за рептилий — а нашли морских млекопитающих: как пустынная ошибка привела к крупному открытию

Под песками Катара учёные нашли 170 мест с останками морских коров
Наука

История Персидского залива обычно ассоциируется с современными экосистемами, но под песками Катара лежит куда более древняя картина — целое "кладбище" морских коров.

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Палеонтологи нашли плотное скопление останков дюгоней на стоянке Аль-Масжабия в слоях раннего миоцена формации Дам. Находка показывает, что сообщества морских коров в этом регионе формировались неоднократно на протяжении примерно последних 20 миллионов лет и включали разные виды. Об этом сообщает онлайн-журнал PeerJ.

Что именно нашли в Катаре

Аль-Масжабия на юго-западе Катара оказалась местом, где сохранилось необычно много костей морских коров. Исследователи описывают не просто отдельные находки, а настоящий комплекс мест, содержащих окаменелости: на территории выявлено более 170 точек с останками сирен — так в науке называют группу, куда входят дюгони и ламантины.

Среди обнаруженных животных выделили и новый для науки вид — Salwasiren qatarensis. Сам факт появления нового вида в таком "богатом" костеносном районе важен не только для систематики, но и для понимания того, как менялись морские экосистемы региона и какие животные в разное время занимали одну и ту же экологическую нишу.

Почему дюгони интересны учёным

Современные дюгони (Dugong dugon) — крупные водные травоядные, которых часто называют морскими коровами. Внешне они напоминают ламантинов: крепкое тело, характерная морда с чувствительными щетинками, приспособленная к питанию на морском дне. Но есть и заметное отличие, которое легко объяснить даже далёкому от биологии человеку: у ламантина хвост округлый, как весло, а у дюгоня хвостовой плавник больше похож на "дельфиний".

Дюгони живут в прибрежных водах от Западной Африки через Индо-Тихоокеанский регион до северной Австралии. При этом именно Персидский залив известен самым крупным в мире стадом дюгоней — и это не просто красивая цифра для справочников. Морские коровы действительно "перестраивают" среду вокруг себя: поедая морскую траву, они меняют рельеф дна и формируют своеобразные кормовые дорожки. Такие "тропы" помогают высвобождать питательные вещества из донных отложений, и ими затем пользуются другие водные животные и растения.

Как находка связывает прошлое и настоящее Персидского залива

Ключевая интрига Аль-Масжабии в том, что древние родственники дюгоней были обнаружены сравнительно недалеко от района, где сегодня находятся заросли морской травы — основной кормовой ресурс этих животных. Для учёных это сильный аргумент в пользу того, что регион на протяжении длительного времени оставался "подходящим домом" для морских коров, даже если сами виды со временем менялись.

Как месторождение вообще обнаружили

История открытия сама по себе показательная. Ещё в 1970-х геологи наткнулись на многочисленные кости в пустыне во время работ, связанных с промышленными изысканиями. Тогда окаменелости приняли за остатки рептилий — это логичная ошибка, если смотреть на разрозненные кости без детального анализа.

Ситуация прояснилась в начале 2000-х, когда в район вернулись палеонтологи: они быстро поняли, что находки относятся не к древним рептилиям, а к морским коровам. По данным анализа окружающих пород месторождение отнесли к раннему миоцену — примерно 21 миллион лет назад. А сами отложения "рассказали" о бывшей среде: когда-то здесь было мелководное море, где обитали акулы, рыбы, похожие на барракуд, доисторические дельфины и морские черепахи.

Сравнение: современные дюгони и их миоценовые родственники

Современный дюгон — это полностью водное животное, идеально приспособленное к жизни на мелководье и питанию морской травой. Его строение подчёркивает специализацию: обтекаемое тело, характерный хвостовой плавник, отсутствие задних конечностей. Миоценовые формы из Аль-Масжабии по общему "скелетному портрету" близки, но сохраняют черты более раннего этапа эволюции: задние конечности ещё присутствуют, морда менее "опущенная", клыки меньше. Такое сочетание показывает, что путь к современному облику был постепенным и проходил через промежуточные варианты.

Плюсы и минусы подобных находок для науки и охраны природы

Перед тем как радоваться любому "костному полю", стоит понимать, что у подобных месторождений есть и сильные стороны, и ограничения.

Плюсы: большое количество костей позволяет точнее описывать разнообразие видов, сравнивать возрастные группы, восстанавливать условия древней среды и проверять гипотезы об эволюции морских млекопитающих.

 Минусы: кости могут быть перемешаны природными процессами, не все части скелетов сохраняются одинаково, а интерпретации требуют осторожности, чтобы не "достраивать" картину сверх того, что реально зафиксировано.

Популярные вопросы о находке морских коров в Катаре

Что такое Salwasiren qatarensis и почему это важно?

Это новый для науки вид морской коровы, описанный по материалам из Катара. Он расширяет представления о разнообразии сирен в регионе в раннем миоцене.

Почему месторождение Аль-Масжабия называют уникальным?

Потому что на одной территории выявлено более 170 мест с окаменелостями морских коров, а по богатству костного материала комплекс считается одним из самых насыщенных в мире.

Чем дюгон отличается от ламантина в самом простом объяснении?

Самое заметное отличие — хвост: у ламантина он округлый, "лопатообразный", у дюгоня — раздвоенный, похожий на дельфиний.

Как дюгони влияют на экосистему?

Питаясь морской травой, они меняют структуру дна и формируют кормовые дорожки, высвобождая питательные вещества, которыми затем пользуются другие обитатели воды.

Что необычного в древних морских коровах из Катара?

У них сохранялись кости задних конечностей, а также отмечены особенности строения морды и клыков, отличающие их от современных видов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы катар наука животные
Новости Все >
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина
Женщина-водитель превратила поездки по Лагосу в историю доверия — Technext
Частые простуды у спортсменов связали с избытком нагрузок — Каролина Веркмайстер
Решение ВС по квартире Долиной назвали справедливым — риелтор Сырцов
Рождественская звезда может вызвать симптомы отравления у питомцев — Actualno
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России
Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Среда усиливает влияние Меркурия на личную жизнь пяти знаков
Белый уксус смягчает бельё и уменьшает складки — Woman's World
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина
Женщина-водитель превратила поездки по Лагосу в историю доверия — Technext
17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис
Частые простуды у спортсменов связали с избытком нагрузок — Каролина Веркмайстер
Решение ВС по квартире Долиной назвали справедливым — риелтор Сырцов
Рождественская звезда может вызвать симптомы отравления у питомцев — Actualno
Морозно-розовый оттенок стал главным трендом зимнего макияжа — InStyle
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.