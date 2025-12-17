Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Йеллоустоун раскрывает тайну глубин: землетрясения запускают скрытые вспышки жизни под землёй

В Йеллоустоуне нашли влияние землетрясений на микробы
Наука

Йеллоустон, известный своей вулканической природой, вновь оказался в центре внимания учёных. Новое исследование показало: подземные процессы, скрытые от глаз, могут играть куда большую роль в экосистеме парка, чем предполагалось. Открытие затрагивает не только микробную жизнь, но и ключевые механизмы существования древнейших форм организмов. Об этом сообщает FUTURE ZONE.

Йеллоустоунский национальный парк
Фото: commons.wikimedia.org by Opal_Pool_YNP2.jpg: Acroterionderivative work: Gaendalf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йеллоустоунский национальный парк

Зачем учёные изучают подземные толчки Йеллоустона

Каждый год под Йеллоустоном фиксируются тысячи небольших землетрясений. Исследовательская группа решила рассмотреть не саму сейсмику, а её влияние на экосистему. Парковые грунтовые воды и геотермальные системы насыщены микробами, способными выживать в экстремальных условиях. Учёные анализировали данные о землетрясениях, составе пород и химических элементах, которые питают эти микробные сообщества.

Йеллоустон стал образцом для понимания процессов, которые могли происходить на ранней Земле. Микробы, обитающие глубоко под поверхностью, используют энергию минералов, и любое изменение породы влияет на доступные им ресурсы.

Как сейсмика изменяет жизнь под землёй

По результатам исследования, подземные толчки разрушали и смещали породы, что открывало новые участки насыщенных минералами поверхностей. Это меняло химический состав водоносных горизонтов и увеличивало доступность элементов, необходимых микробам для роста. В результате происходили вспышки активности микроорганизмов, а в некоторых зонах — даже цветение водорослей.

Когда серия землетрясений прекращалась, экосистема постепенно возвращалась в прежнее состояние. Такой цикл показывал, что даже небольшие сейсмические колебания способны запускать длительные биохимические реакции.

Учёные полагают, что подобные процессы могли поддерживать жизнь в глубинах Земли миллиарды лет назад, когда поверхность планеты была слишком враждебной для существования организмов.

Почему выводы важны для науки и будущих миссий

Результаты открывают новую страницу в понимании роли подповерхностной биосферы. Подземные микробы участвуют в геохимических циклах, влияя на состояние экосистем в целом. Поскольку значительная часть микробной жизни сосредоточена под землёй, понимание её механизмов становится ключом к изучению устойчивости биосферы.

Добавляется и космический аспект: изучение того, как микробы способны сохраняться и восстанавливаться благодаря геологическим процессам, помогает предположить, при каких условиях подповерхностная жизнь могла бы существовать на Марсе или ледяных спутниках.

Подземная жизнь Йеллоустона и ранняя Земля

В обоих случаях микробы зависят от минералов как источника энергии. Изменение породы открывает доступ к новым ресурсам. Сейсмика могла играть роль «перезапускающей системы», поддерживая циклы обновления. Современный Йеллоустон — модель древних геологических процессов, но с более стабильными условиями и меньшей радиационной нагрузкой.

Популярные вопросы о подземной жизни Йеллоустона

  1. Опасны ли такие землетрясения для поверхности? Обычно это слабые толчки, не представляющие угрозы.

  2. Влияют ли микробы на вулканическую активность? Нет, но они реагируют на изменения породы.

  3. Можно ли найти подобную жизнь на других планетах? Исследования показывают, что подповерхностные условия могут быть перспективными для поиска жизни.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука вулкан
Новости Все >
Шоколадный торт Black Magic готовят на какао, пахте и кофе — Simply Recipes
Филипп Киркоров считает недопустимой травлю Ларисы Долиной
Samsung вырвалась в лидеры по темпам роста продаж смартфонов в России — "М.Видео"
Рекордные дожди в Долине Смерти привели к возвращению озера Манли — NPS
Серебро обновило исторический максимум — Comex
На Маршалловых островах стартовала программа безусловного базового дохода
Потемнение эмали и чувствительность зубов после игристого вина — стоматологи
Соседов призвал Долину заплатить Лурье за моральный ущерб
Прогрев батареи перед выездом ускорил зарядку электромобилей — Jalopnik
Длительное кипячение разрушает рубиновый цвет борща — кулинары
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Недвижимость
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением Александр Рощин
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Последние материалы
Упражнения стоя укрепили мышцы пресса без нагрузки на бедра — Kondice
Филипп Киркоров считает недопустимой травлю Ларисы Долиной
Шоколадный торт Black Magic готовят на какао, пахте и кофе — Simply Recipes
Samsung вырвалась в лидеры по темпам роста продаж смартфонов в России — "М.Видео"
Чередование фитоверма и биотлина предотвращает привыкание тли
Формула 2×2 стала популярным способом создания зимних образов — the Symbol
В Йеллоустоуне нашли влияние землетрясений на микробы
В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах
Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.