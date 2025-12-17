Карта Земли скоро станет другой: регионы, где ледники исчезнут уже через пару десятилетий

К 2100 году в мире может остаться лишь 10% ледников — SPIEGEL

Мир стремительно приближается к порогу, когда ледники будут исчезать не десятками, а тысячами ежегодно. Новое исследование международной группы учёных показало: даже при умеренном сценарии потепления Земля может столкнуться с потерей значительной части горных ледников уже в ближайшие десятилетия. Такое ускорение таяния станет угрозой для экосистем, водных ресурсов и регионов, зависящих от ледниковых стоков. Об этом сообщает SPIEGEL.

Сколько ледников может исчезнуть к середине века

Исследователи из ETH Zurich оценили более 210 тысяч ледников, внесённых в мировую базу данных RGI. Моделирование четырёх климатических сценариев — от потепления на 1,5 °C до 4 °C — показало: в период с 2041 по 2055 год ежегодно будут исчезать от 2000 до 4000 ледников. Особенно быстро тают небольшие ледники, которые доминируют в Альпах, на Кавказе и в высокогорье Анд. Эти регионы уже демонстрируют резкое сокращение площади льда.

Даже при самом мягком варианте прогнозов около половины нынешних ледников не сохранятся до конца века. В Центральной Европе из 3200 ледников к 2100 году останутся лишь считанные десятки. При более экстремальном сценарии их число может сократиться почти до нуля.

Почему небольшие ледники исчезают быстрее

Мелкие ледники тоньше, менее устойчивы к тепловым аномалиям и быстрее реагируют на изменение температуры. Даже незначительные отклонения в среднем климате приводят к их разрушению. Увеличение количества тёплых зим и сокращение снежного покрова снижает их способность восстанавливаться. В высокогорных районах, где ледники служат важным источником воды, последствия будут особенно серьёзными.

Потеря ледников означает сокращение летнего стока, усиление опасности селевых потоков, изменение структуры рек и угрозу для местных экосистем. Многие сообщества в горах уже столкнулись с нестабильностью водоснабжения, и эта тенденция усилится.

К концу века ледники могут стать редкостью

Исследователи подчёркивают: скорость таяния будет зависеть от того, насколько быстро мир сможет ограничить глобальное потепление. Если температура продолжит расти, максимальная скорость исчезновения ледников придётся на середину 2050-х годов. После этого ледники будут исчезать медленнее — просто потому, что их останется мало.

В глобальном масштабе к концу столетия может сохраниться менее 10 % от нынешнего числа ледников. Это приведёт к значительному изменению ландшафтов, режима рек и распределения пресной воды.

Сравнение сценариев таяния

При потеплении на 1,5 °C ежегодно будет исчезать около 2000 ледников, сохранив примерно половину от нынешнего их количества.

При 4 °C скорость увеличится вдвое, а общее число ледников упадёт почти до минимальных значений.

Разница между сценариями иллюстрирует влияние политики выбросов: каждое десятое градусное изменение формирует долгосрочные последствия.

Популярные вопросы о таянии ледников

Почему ледники исчезают быстрее, чем ожидалось? Из-за потепления, уменьшения снегозапаса и роста температурных аномалий. Можно ли "спасти" отдельные ледники? Возможно лишь замедление таяния, но не полное сохранение в глобальном масштабе. Как регионы почувствуют последствия? Через снижение летнего стока, риск наводнений и изменение пресноводных экосистем.