Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Карта Земли скоро станет другой: регионы, где ледники исчезнут уже через пару десятилетий

К 2100 году в мире может остаться лишь 10% ледников — SPIEGEL
Наука

Мир стремительно приближается к порогу, когда ледники будут исчезать не десятками, а тысячами ежегодно. Новое исследование международной группы учёных показало: даже при умеренном сценарии потепления Земля может столкнуться с потерей значительной части горных ледников уже в ближайшие десятилетия. Такое ускорение таяния станет угрозой для экосистем, водных ресурсов и регионов, зависящих от ледниковых стоков. Об этом сообщает SPIEGEL.

Глобально потепление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Глобально потепление

Сколько ледников может исчезнуть к середине века

Исследователи из ETH Zurich оценили более 210 тысяч ледников, внесённых в мировую базу данных RGI. Моделирование четырёх климатических сценариев — от потепления на 1,5 °C до 4 °C — показало: в период с 2041 по 2055 год ежегодно будут исчезать от 2000 до 4000 ледников. Особенно быстро тают небольшие ледники, которые доминируют в Альпах, на Кавказе и в высокогорье Анд. Эти регионы уже демонстрируют резкое сокращение площади льда.

Даже при самом мягком варианте прогнозов около половины нынешних ледников не сохранятся до конца века. В Центральной Европе из 3200 ледников к 2100 году останутся лишь считанные десятки. При более экстремальном сценарии их число может сократиться почти до нуля.

Почему небольшие ледники исчезают быстрее

Мелкие ледники тоньше, менее устойчивы к тепловым аномалиям и быстрее реагируют на изменение температуры. Даже незначительные отклонения в среднем климате приводят к их разрушению. Увеличение количества тёплых зим и сокращение снежного покрова снижает их способность восстанавливаться. В высокогорных районах, где ледники служат важным источником воды, последствия будут особенно серьёзными.

Потеря ледников означает сокращение летнего стока, усиление опасности селевых потоков, изменение структуры рек и угрозу для местных экосистем. Многие сообщества в горах уже столкнулись с нестабильностью водоснабжения, и эта тенденция усилится.

К концу века ледники могут стать редкостью

Исследователи подчёркивают: скорость таяния будет зависеть от того, насколько быстро мир сможет ограничить глобальное потепление. Если температура продолжит расти, максимальная скорость исчезновения ледников придётся на середину 2050-х годов. После этого ледники будут исчезать медленнее — просто потому, что их останется мало.

В глобальном масштабе к концу столетия может сохраниться менее 10 % от нынешнего числа ледников. Это приведёт к значительному изменению ландшафтов, режима рек и распределения пресной воды.

Сравнение сценариев таяния

При потеплении на 1,5 °C ежегодно будет исчезать около 2000 ледников, сохранив примерно половину от нынешнего их количества.
При 4 °C скорость увеличится вдвое, а общее число ледников упадёт почти до минимальных значений.
Разница между сценариями иллюстрирует влияние политики выбросов: каждое десятое градусное изменение формирует долгосрочные последствия.

Популярные вопросы о таянии ледников

  1. Почему ледники исчезают быстрее, чем ожидалось? Из-за потепления, уменьшения снегозапаса и роста температурных аномалий.

  2. Можно ли "спасти" отдельные ледники? Возможно лишь замедление таяния, но не полное сохранение в глобальном масштабе.

  3. Как регионы почувствуют последствия? Через снижение летнего стока, риск наводнений и изменение пресноводных экосистем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат прогноз экология
Новости Все >
Потемнение эмали и чувствительность зубов после игристого вина — стоматологи
Соседов призвал Долину заплатить Лурье за моральный ущерб
Прогрев батареи перед выездом ускорил зарядку электромобилей — Jalopnik
Длительное кипячение разрушает рубиновый цвет борща — кулинары
Выращивание в горшках сделало гвоздику домашним растением — Ciceksel
Потемневшую затирку между плиткой очищают паром и отбеливателем — The Spruce
Запуск двигателя с толкача вызывает ударную нагрузку на трансмиссию
Натуральные ковры из шерсти, джута и сизаля стали трендом 2026 года — Martha Stewart
Малахов будет вести сериал про мошенников "Цифровая броня"
Ягодичный мост, выпады и тяга улучшают тонус ягодиц за 14 дней — фитнес-специалисты
Сейчас читают
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Последние материалы
Потемнение эмали и чувствительность зубов после игристого вина — стоматологи
Калланетика уменьшает объёмы без прыжков и ударных нагрузок
Частое мытьё неправильным шампунем усиливает тусклость волос — Folha Vitoria
К 2100 году в мире может остаться лишь 10% ледников — SPIEGEL
Январский посев позволяет получить цветущие кусты к маю
Соседов призвал Долину заплатить Лурье за моральный ущерб
Прогрев батареи перед выездом ускорил зарядку электромобилей — Jalopnik
Длительное кипячение разрушает рубиновый цвет борща — кулинары
Тонкий слух заставляет собак подпевать высоким звукам
17 декабря пройдёт под спокойным и аналитичным влиянием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.