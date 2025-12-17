Северное полушарие на пороге большой перестройки: океан готов перекроить климат на тысячу лет вперёд

Коллапс течения AMOC в Атлантике усилит засухи Европы — yahoo!news

Угроза, которую учёные прогнозировали десятилетиями, становится всё более реальной: Атлантика меняется быстрее, чем ожидалось. Новые исследования показывают, что климатические процессы в океане могут вступить в критическую фазу, влияя на жизнь десятков стран по обе стороны океана. Это предупреждение касается не будущего через столетия, а ближайших десятилетий. Об этом сообщает yahoo! news.

Что происходит с Атлантической циркуляцией

В центре внимания — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Это система течений, переносящая тепло от экватора к северным широтам. Она поддерживает мягкий климат Европы, влияет на режимы осадков и определяет устойчивость экосистем. Однако потепление океана и приток пресной воды от тающих льдов ослабляют плотностные различия, которые удерживают AMOC в рабочем состоянии.

Новые климатические модели показывают, что продолжительное потепление может приводить к резкому снижению силы течений. Потенциальный коллапс изменит распределение осадков, усилит засухи и нарушит привычные климатические паттерны. Особенно уязвим юг Европы, где и без того наблюдаются экстремально жаркие и сухие лета.

Какие последствия возможны

Ослабление AMOC уже связывают с ростом температуры европейских морей и учащением экстремальных погодных явлений. При полном нарушении циркуляции засушливые периоды на юге Европы станут гораздо продолжительнее, а осадки будут смещаться в другие климатические зоны. На восточном побережье США прогнозируется ускоренное повышение уровня моря.

В африканских регионах изменение положения тропического пояса осадков может привести к нестабильности водных ресурсов. Наблюдаемые сегодня изменения рассматриваются как предвестники возможных глобальных перестроек, которые могут сохраняться тысячелетиями.

Почему учёные обеспокоены

Сценарии, протестированные в моделях, показывают высокую чувствительность AMOC к дополнительному пресноводному притоку. Таяние ледников действует как "разбавляющий фактор", нарушая процесс опускания более плотной солёной воды. Изменения в циркуляции приводят к цепной реакции в распределении тепла, что непосредственно влияет на погодные условия миллионов людей.

Исследователи подчёркивают, что прошлые эпизоды перестройки океанических циркуляций сопровождались многовековыми последствиями. Сегодня темпы климатических изменений выше, что делает адаптацию ещё сложнее.

Сравнение региональных последствий

Европа рискует столкнуться с усилением летних засух. Северная Атлантика — с охлаждением поверхностных вод. Восточное побережье США — с повышением уровня моря. Южная Африка — с изменением положения дождевого пояса. Каждый регион сталкивается со своим набором угроз, но все они связаны с единым океаническим процессом.

Популярные вопросы о будущем AMOC

Может ли AMOC восстановиться? Вероятно да, но на это могут уйти сотни или тысячи лет. Можно ли предотвратить коллапс? Замедление глобального потепления снижает риск критической точки. Коснётся ли это регионов, удалённых от Атлантики? Да, поскольку океанические циркуляции влияют на глобальные климатические системы.