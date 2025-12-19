Берегам готовят новый сценарий: то, что было разовой катастрофой, станет повторяющимся ударом

Ученые предупреждают: экстремальные наводнения, которые раньше случались раз в столетие, могут стать частью повседневности для прибрежных районов. Новые исследования показывают, что изменение климата уже меняет характер осадков и повышает уровень моря, делая редкие катастрофы куда более частыми. Для миллионов людей это означает необходимость адаптироваться к новым условиям жизни на побережьях. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.
Исследование Университета Алабамы, проведённое в 2023 году, показало: к концу XXI века большинство прибрежных городов будет ежегодно испытывать 100-летние наводнения даже при умеренном сценарии сокращения выбросов. Уже к 2050 году такие события могут происходить в среднем каждые 9-15 лет. 100-летние наводнения — это уровни воды, которые имеют всего 1% вероятности в конкретный год, но климатические изменения нарушают привычные закономерности и делают редкие экстремумы повторяемыми.
Прибрежные территории, где проживают десятки миллионов людей, окажутся под растущим давлением штормов, приливов и мощных волн. Уровень моря - основной фактор долгосрочного воздействия — продолжит расти, смещая критическую точку ближе к береговой инфраструктуре. Это означает, что риск разрушений, перебоев в работе транспорта и потерь урожая будет только увеличиваться.
Анализ, проведённый норвежскими специалистами из CICERO, подтвердил тревожные выводы. Их расчёты указывают, что через два десятилетия регионы, где живёт до 70% населения планеты, столкнутся с более интенсивными тропическими ливнями, усиливающейся жарой и резкими перепадами погоды. Эти явления уже приводят к наводнениям, повреждению инфраструктуры и росту климатических рисков.
"Даже при значительном снижении выбросов потепление затронет жизнь примерно 1,5 миллиарда человек", — говорится в оценках исследователей.
Нагрузки на коммунальные и транспортные системы возрастут, особенно в густонаселённых районах с низкой береговой линией. Повышение уровня моря может привести к тому, что редкие ранее явления станут практически регулярными, а старые ориентиры оценки опасности окажутся неприменимы.
Проектировщики морских дамб и волнорезов десятилетиями опирались на принцип стационарности: считалось, что прошлые тенденции остаются устойчивыми и помогают прогнозировать будущие уровни воды. Сегодня этот подход перестаёт работать. Изменение климата меняет темпы подъёма океана, усиливает штормовую активность и снижает точность моделей, основанных на прошлых данных.
"Мы больше не можем прогнозировать точность прибрежных наводнений, полагаясь на старые закономерности", — отмечают специалисты в области инженерной защиты побережий.
Сейчас в низменных прибрежных районах живут более 600 миллионов человек, и каждая страна сталкивается с уникальными локальными рисками. В одних регионах суша опускается, как в районе Мексиканского залива, в других — наоборот, поднимается из-за таяния ледников и перераспределения массы. Эти различия требуют индивидуальных стратегий адаптации.
Сценарий роста выбросов CO₂ до конца века предполагает дальнейшее ускорение повышения уровня океана.
Сценарий с пиком выбросов к 2040 году предсказывает более замедленный рост, но даже он не предотвращает учащение экстремальных наводнений.
Оба сценария показывают, что инфраструктура, расположенная у берега, окажется под угрозой. Разница лишь в темпах, а не в конечном результате: воды будет больше, и она будет приходить чаще.
Современные климатические модели дают более точную оценку рисков, но требуют больших массивов данных и учёта множества факторов.
Из-за потепления меняются осадки, штормовая активность и уровень моря — прошлые закономерности уже не отражают реальных рисков.
Рост уровня моря: чем ближе вода к инфраструктуре, тем выше вероятность разрушений при приливах и штормах.
Полностью — нет. Но своевременная адаптация, повышение устойчивости зданий и корректировка норм строительства могут значительно снизить ущерб.
