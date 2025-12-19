Берегам готовят новый сценарий: то, что было разовой катастрофой, станет повторяющимся ударом

До 12 млн км² суши могут уйти ниже уровня моря к 2040 году

Ученые предупреждают: экстремальные наводнения, которые раньше случались раз в столетие, могут стать частью повседневности для прибрежных районов. Новые исследования показывают, что изменение климата уже меняет характер осадков и повышает уровень моря, делая редкие катастрофы куда более частыми. Для миллионов людей это означает необходимость адаптироваться к новым условиям жизни на побережьях. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затопленный город под водой

Почему старые прогнозы больше не работают

Исследование Университета Алабамы, проведённое в 2023 году, показало: к концу XXI века большинство прибрежных городов будет ежегодно испытывать 100-летние наводнения даже при умеренном сценарии сокращения выбросов. Уже к 2050 году такие события могут происходить в среднем каждые 9-15 лет. 100-летние наводнения — это уровни воды, которые имеют всего 1% вероятности в конкретный год, но климатические изменения нарушают привычные закономерности и делают редкие экстремумы повторяемыми.

Прибрежные территории, где проживают десятки миллионов людей, окажутся под растущим давлением штормов, приливов и мощных волн. Уровень моря - основной фактор долгосрочного воздействия — продолжит расти, смещая критическую точку ближе к береговой инфраструктуре. Это означает, что риск разрушений, перебоев в работе транспорта и потерь урожая будет только увеличиваться.

Что показали новые климатические модели

Анализ, проведённый норвежскими специалистами из CICERO, подтвердил тревожные выводы. Их расчёты указывают, что через два десятилетия регионы, где живёт до 70% населения планеты, столкнутся с более интенсивными тропическими ливнями, усиливающейся жарой и резкими перепадами погоды. Эти явления уже приводят к наводнениям, повреждению инфраструктуры и росту климатических рисков.

"Даже при значительном снижении выбросов потепление затронет жизнь примерно 1,5 миллиарда человек", — говорится в оценках исследователей.

Нагрузки на коммунальные и транспортные системы возрастут, особенно в густонаселённых районах с низкой береговой линией. Повышение уровня моря может привести к тому, что редкие ранее явления станут практически регулярными, а старые ориентиры оценки опасности окажутся неприменимы.

Как инженеры пытаются предсказать будущее

Проектировщики морских дамб и волнорезов десятилетиями опирались на принцип стационарности: считалось, что прошлые тенденции остаются устойчивыми и помогают прогнозировать будущие уровни воды. Сегодня этот подход перестаёт работать. Изменение климата меняет темпы подъёма океана, усиливает штормовую активность и снижает точность моделей, основанных на прошлых данных.

"Мы больше не можем прогнозировать точность прибрежных наводнений, полагаясь на старые закономерности", — отмечают специалисты в области инженерной защиты побережий.

Сейчас в низменных прибрежных районах живут более 600 миллионов человек, и каждая страна сталкивается с уникальными локальными рисками. В одних регионах суша опускается, как в районе Мексиканского залива, в других — наоборот, поднимается из-за таяния ледников и перераспределения массы. Эти различия требуют индивидуальных стратегий адаптации.

Два сценария будущего уровня моря

Сценарий роста выбросов CO₂ до конца века предполагает дальнейшее ускорение повышения уровня океана.

Сценарий с пиком выбросов к 2040 году предсказывает более замедленный рост, но даже он не предотвращает учащение экстремальных наводнений.

Оба сценария показывают, что инфраструктура, расположенная у берега, окажется под угрозой. Разница лишь в темпах, а не в конечном результате: воды будет больше, и она будет приходить чаще.

Плюсы и минусы различных моделей прогнозирования

Современные климатические модели дают более точную оценку рисков, но требуют больших массивов данных и учёта множества факторов.

Плюсы

Использование глобальных и региональных наблюдений.

Возможность моделировать разные сценарии потепления.

Включение данных о приливах и штормовой активности.

Помощь в разработке защитных сооружений.

Минусы

Сложность интерпретации результатов.

Высокая неопределённость в локальных масштабах.

Зависимость от качества исторических данных.

Необходимость постоянного обновления моделей.

Популярные вопросы

Почему наводнения происходят так часто

Из-за потепления меняются осадки, штормовая активность и уровень моря — прошлые закономерности уже не отражают реальных рисков.

Что угрожает прибрежным районам сильнее всего

Рост уровня моря: чем ближе вода к инфраструктуре, тем выше вероятность разрушений при приливах и штормах.

Можно ли предотвратить последствия

Полностью — нет. Но своевременная адаптация, повышение устойчивости зданий и корректировка норм строительства могут значительно снизить ущерб.