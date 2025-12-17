Экспедиции, сенсации и провалы: как Азасская пещера стала самой загадочной точкой Кузбасса

Азасская пещера в Горной Шории известна в научных и околонаучных кругах не только как карстовый объект, но и как предмет споров вокруг возможного существования неизвестного примата. Вопрос о том, может ли это место служить свидетелем присутствия снежного человека, остаётся предметом исследований и дискуссий в гоминологии и молекулярной биологии, сообщает Live Science.
Азасская пещера представляет собой карстовое образование с развитой системой залов и гротов, где зимой образуются ледяные сталактиты и сталагмиты. Такие условия формируются в результате взаимодействия подземных вод и известняковых толщ, характерных для Горной Шории.
Научная литература подчёркивает, что любые утверждения о присутствии неизвестных приматов требуют строгих доказательств: твердая морфология костей, генетические последовательности, надёжная стратиграфия находок. В этом плане Азасская пещера представляет интересную, но спорную точку наблюдений.
В 2011–2012 годах были предприняты попытки молекулярного анализа образцов волос, предположительно найденных в пещере. Российские исследователи под руководством доктора биологических наук Валентина Сапунова изучали отдельные образцы шерсти под электронным микроскопом и с помощью молекулярной геносистематики. Результаты показали, что структура волос отличалась от шерсти медведя, козла или волка и имела сходство с образцами, найденными в других местах, которые некоторые интерпретировали как "йети-шерсть".
По данным анализа, генетическое различие исследованного материала от генома человека оценивалось примерно в пределах одного процента. Однако из-за отсутствия волосяной луковицы и полного генетического профиля итоговые выводы были затруднены, а достоверность такой интерпретации оценивается в менее чем 70 %. Специалисты отмечали, что материал млекопитающего, покрытого шерстью, может находиться "между человеком и приматом" с точки зрения генетики, но это не доказывает наличие неизвестного гоминида.
Научное сообщество относится к подобным заявлениям крайне осторожно. Международные эксперты отмечали, что находки, такие как отдельные волосы и отпечатки, не соответствуют строгим критериям для описания нового вида. Специалисты в области зоологии и антропологии критиковали сообщения о "95 % доказательстве существования" снежного человека как основанные на недостаточно верифицированных данных и не прошедшие публикацию в рецензируемых журналах.
Кроме того, участие в экспедициях представителей, не связанных с профильной научной работой, и последующая широкая медийная огласка поднимают вопросы о научной объективности и влиянии социокультурных факторов на интерпретацию наблюдений.
На сегодняшний день в отношении Азасской пещеры существуют две основные модели:
Современная молекулярная биология располагает методами, которые позволяют проводить глубокий сравнительный анализ геномов. Однако для установления нового вида требуется полный генетический профиль, скелетные останки, верхнепалеонтологический контекст и независимое подтверждение данных различными лабораториями. В случае Азасской пещеры такие условия пока не выполнены.
Нет. Существующие образцы недостаточны для описания нового вида или подвидов.
Отсутствие полного генетического материала и скелетных остатков с чёткой стратиграфией.
Перспективы существуют при условии строгой методологии, международного рецензирования и публикации результатов.
