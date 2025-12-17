Гора, которую снесло взрывом, выросла заново: на Камчатке завершает возрождение опасный вулкан

Вулкан Безымянный на Камчатке вырос почти до прежнего уровня

Почти семь десятилетий назад вулкан Безымянный на Камчатке буквально взорвался, уничтожив большую часть своего массивного конуса. Сегодня, спустя годы активных извержений, он снова стремительно растёт и уже почти восстановил прежние очертания. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Вулкан

Возрождение гиганта

Безымянный — стратовулкан на Камчатском полуострове, одном из самых сейсмоактивных регионов планеты. Его мощное извержение 30 марта 1956 года стало одним из крупнейших в XX веке: обрушился склон, вершина исчезла, а на её месте образовался гигантский кратер в форме подковы. Тогда гора потеряла значительную часть высоты, достигая ранее более 3100 метров.

Однако уже через несколько лет внутри кальдеры начал формироваться лавовый купол. Благодаря серии извержений в последующие десятилетия Безымянный постепенно "восстанавливал форму". По данным исследования 2020 года, если темпы роста сохранятся, вулкан вновь достигнет прежней высоты к 2030-2035 годам.

"Самым удивительным был быстрый рост нового вулканического образования", — сообщили в письме исследователи вулканологи Института вулканологии РАН Александр Белоусов и Марина Белоусова.

Извержения, создающие гору заново

В ноябре 2025 года Безымянный снова напомнил о себе: облако пепла поднялось на высоту около 10 километров. Подобные события происходят в среднем дважды в год и сопровождаются пирокластическими потоками — горячими лавинами из газа и камней.

Согласно наблюдениям, именно такие извержения формируют новый массив горы. Первые эффузивные, то есть спокойные лавовые потоки, были зафиксированы в 1977 году. Постепенно состав лавы изменился: она стала менее вязкой, что способствовало более активному росту купола.

Учёные отмечают, что Безымянный сегодня снова принимает форму классического стратовулкана — с чётким конусом и устойчивыми склонами. Однако, как предупреждают специалисты, в будущем возможно новое обрушение, если давление внутри кратера резко возрастёт.

Подобные структуры, расположенные внутри кратеров в форме подковы, могут вновь обрушиться и вызвать масштабное взрывное извержение.

Камчатка — земля огня и снега

На Камчатке расположено более 300 вулканов, из которых около тридцати активны. Безымянный входит в так называемый Ключевской вулканический узел — одну из самых мощных вулканических систем Евразии. Её активность тщательно отслеживает Институт вулканологии и сейсмологии РАН с помощью спутников, веб-камер и полевых экспедиций.

Фотосъёмка с 1949 по 2017 год показала, что вулкан ежегодно добавляет в среднем более 26 тысяч кубических метров породы. Такие темпы роста можно сравнить с восстановлением американского вулкана Сент-Хеленс после катастрофического извержения 1980 года.

Камчатка давно стала притягательной для путешественников, и вулканические маршруты региона превращают наблюдение за природой в настоящее приключение. Здесь можно увидеть живые кратеры, фумаролы и ледяные поля, где вулканы буквально "дышат" под снегом.

Безымянный и другие вулканы

Безымянный часто сравнивают с другими вулканами, которые разрушались и восстанавливались. Например:

Сент-Хеленс (США) также потерял верхушку во время взрыва, но к 2008 году частично восстановился за счёт лавовых потоков.

также потерял верхушку во время взрыва, но к 2008 году частично восстановился за счёт лавовых потоков. Этна (Италия) , один из старейших активных вулканов Европы, демонстрирует схожую динамику роста после выбросов лавы.

, один из старейших активных вулканов Европы, демонстрирует схожую динамику роста после выбросов лавы. Ключевская сопка (Россия), сосед Безымянного, остаётся самой высокой точкой Камчатки, периодически влияя на активность близлежащих вулканов.

Такие сопоставления помогают учёным прогнозировать будущие изменения формы и поведения вулканов, подвергшихся катастрофическим извержениям. Туристы же всё чаще отправляются на восхождения к Авачинской сопке, чтобы своими глазами увидеть динамику "живых гор".

Плюсы и минусы активности вулкана

Активность Безымянного — не только угроза, но и источник научных открытий.

Плюсы:

позволяет изучать механизмы роста вулканических структур;

даёт данные для прогнозов извержений;

обогащает почвы полезными минералами.

Минусы:

риск внезапных выбросов пепла, влияющих на авиацию;

опасность для исследовательских групп;

потенциальное разрушение экосистем при мощных извержениях.

Популярные вопросы о вулкане Безымянный

1. Когда произошло самое разрушительное извержение?

30 марта 1956 года — именно тогда вершина вулкана обрушилась, а гора потеряла более трети объёма.

2. Безопасно ли посещать Камчатку?

Да, большинство туристических маршрутов удалено от активных зон, но следовать указаниям гидов и служб МЧС необходимо.

3. Можно ли предсказать следующее извержение?

Полностью — нет, но современные технологии позволяют фиксировать малейшие изменения сейсмической активности и состава газов, что помогает заранее предупреждать население.