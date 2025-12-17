Гора, которую снесло взрывом, выросла заново: на Камчатке завершает возрождение опасный вулкан

Почти семь десятилетий назад вулкан Безымянный на Камчатке буквально взорвался, уничтожив большую часть своего массивного конуса. Сегодня, спустя годы активных извержений, он снова стремительно растёт и уже почти восстановил прежние очертания. Об этом сообщает Live Science.
Безымянный — стратовулкан на Камчатском полуострове, одном из самых сейсмоактивных регионов планеты. Его мощное извержение 30 марта 1956 года стало одним из крупнейших в XX веке: обрушился склон, вершина исчезла, а на её месте образовался гигантский кратер в форме подковы. Тогда гора потеряла значительную часть высоты, достигая ранее более 3100 метров.
Однако уже через несколько лет внутри кальдеры начал формироваться лавовый купол. Благодаря серии извержений в последующие десятилетия Безымянный постепенно "восстанавливал форму". По данным исследования 2020 года, если темпы роста сохранятся, вулкан вновь достигнет прежней высоты к 2030-2035 годам.
"Самым удивительным был быстрый рост нового вулканического образования", — сообщили в письме исследователи вулканологи Института вулканологии РАН Александр Белоусов и Марина Белоусова.
В ноябре 2025 года Безымянный снова напомнил о себе: облако пепла поднялось на высоту около 10 километров. Подобные события происходят в среднем дважды в год и сопровождаются пирокластическими потоками — горячими лавинами из газа и камней.
Согласно наблюдениям, именно такие извержения формируют новый массив горы. Первые эффузивные, то есть спокойные лавовые потоки, были зафиксированы в 1977 году. Постепенно состав лавы изменился: она стала менее вязкой, что способствовало более активному росту купола.
Учёные отмечают, что Безымянный сегодня снова принимает форму классического стратовулкана — с чётким конусом и устойчивыми склонами. Однако, как предупреждают специалисты, в будущем возможно новое обрушение, если давление внутри кратера резко возрастёт.
Подобные структуры, расположенные внутри кратеров в форме подковы, могут вновь обрушиться и вызвать масштабное взрывное извержение.
На Камчатке расположено более 300 вулканов, из которых около тридцати активны. Безымянный входит в так называемый Ключевской вулканический узел — одну из самых мощных вулканических систем Евразии. Её активность тщательно отслеживает Институт вулканологии и сейсмологии РАН с помощью спутников, веб-камер и полевых экспедиций.
Фотосъёмка с 1949 по 2017 год показала, что вулкан ежегодно добавляет в среднем более 26 тысяч кубических метров породы. Такие темпы роста можно сравнить с восстановлением американского вулкана Сент-Хеленс после катастрофического извержения 1980 года.
Камчатка давно стала притягательной для путешественников, и вулканические маршруты региона превращают наблюдение за природой в настоящее приключение. Здесь можно увидеть живые кратеры, фумаролы и ледяные поля, где вулканы буквально "дышат" под снегом.
Безымянный часто сравнивают с другими вулканами, которые разрушались и восстанавливались. Например:
Такие сопоставления помогают учёным прогнозировать будущие изменения формы и поведения вулканов, подвергшихся катастрофическим извержениям. Туристы же всё чаще отправляются на восхождения к Авачинской сопке, чтобы своими глазами увидеть динамику "живых гор".
Активность Безымянного — не только угроза, но и источник научных открытий.
Плюсы:
Минусы:
30 марта 1956 года — именно тогда вершина вулкана обрушилась, а гора потеряла более трети объёма.
Да, большинство туристических маршрутов удалено от активных зон, но следовать указаниям гидов и служб МЧС необходимо.
Полностью — нет, но современные технологии позволяют фиксировать малейшие изменения сейсмической активности и состава газов, что помогает заранее предупреждать население.
