Ольга Сакиулова

10 секунд, которые пережили сам космос: Земля зафиксировала событие из эпохи космического младенчества

Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Космическая вспышка, преодолевшая почти всю историю Вселенной, подарила учёным редкую возможность увидеть, каким был космос в эпоху его раннего формирования. Наблюдение относится к периоду, когда Вселенной было около 730 миллионов лет — лишь малая доля её нынешнего возраста. Об этом сообщает JVTECH.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как началась глобальная охота за древним сигналом

14 марта 2025 года франко-китайский спутник SVOM зарегистрировал гамма-всплеск GRB 250314A — короткое, но чрезвычайно мощное излучение длительностью около 10 секунд. Такие сигналы чаще всего связаны с коллапсом массивных звёзд. После обнаружения обсерватория Swift NASA уточнила координаты источника, а затем к анализу подключились телескопы Канарских островов и Чили.

Расчёты показали рекордную удалённость объекта, поэтому финальное исследование доверили космическому телескопу Джеймса Уэбба. Учёные подчёркивают, что именно этот инструмент позволил определить происхождение света и подтвердить, что оно связано со взрывом звезды в ранней Вселенной. Исследователи также заметили, что наблюдение демонстрирует способность телескопа выявлять отдельные звёзды даже на самых ранних этапах космической истории.

Почему событие растянулось во времени

Хотя всплеск длился всего несколько секунд, его оценка в инфракрасном диапазоне потребовала месяцев. Свет от события на пути к нам был значительно растянут из-за расширения Вселенной. То, что в соседней галактике заняло бы пару недель, в нашем восприятии длилось более трёх месяцев.

1 июля, спустя более девяноста дней после первичного сигнала, телескоп Джеймса Уэбба был направлен на источник — именно тогда яркость сверхновой достигла максимума. Сравнение с предыдущими рекордами показывает уникальность этого события: возраст Вселенной на момент взрыва — около 730 млн лет, красное смещение — 7,3, а наблюдаемая длительность — рекордно долгие месяцы.

Неожиданный вывод астрономов

Исследователи ожидали, что звёзды эпохи реионизации будут заметно отличаться от современных: теоретически ранняя Вселенная содержала крайне мало тяжёлых элементов. Однако спектры, полученные телескопом Уэбба, показали, что структура этой сверхновой почти не отличается от наблюдаемых сегодня. Учёные отмечают, что результат противоречит прежним предположениям о химической простоте первых поколений звёзд.

Такой вывод означает, что механизмы звёздообразования могли быть более развитыми уже на ранних этапах, а сложные процессы формирования материи происходили гораздо быстрее, чем считалось раньше.

Сравнение сверхновых разных эпох

Современные сверхновые развиваются в звездных средах с богатым набором тяжёлых элементов. В раннем космосе количество таких элементов было минимальным, поэтому ожидались иные спектральные признаки. Однако GRB 250314A демонстрирует сходство структуры взрыва с поздними эпохами, что указывает на ускоренную эволюцию звёздных популяций вскоре после Большого взрыва.

Популярные вопросы о древнем космическом сигнале

Как мы можем видеть события, произошедшие так давно?
Свет путешествует в течение миллиардов лет, и современные инструменты способны фиксировать даже его ослабленные следы.

Почему всплеск длился так долго?
Из-за расширения Вселенной исходный сигнал "растянулся", увеличив его видимую продолжительность.

Что это открытие даёт науке?
Оно помогает пересматривать модели формирования первых звёзд и уточнять представления о темпах эволюции космоса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
