Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Антарктида слышит зов океана: водовороты подбираются к ледяному щиту, как предвестники обрушения

Подлёдные водовороты ускоряют таяние Антарктиды — исследователь Маттиа Пуэнелли
Наука

Долгое время подлёдные процессы в Антарктиде оставались скрытыми, и внимание исследователей было сосредоточено на атмосфере. Теперь высокая детализация климатических моделей позволила увидеть динамику, которая разворачивается под шельфовым льдом. Об этом сообщает FR.de.

Ледники
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ледники

Что происходит под поверхностью Антарктиды

Исследования Калифорнийского университета в Ирвине совместно с NASA выявили ранее недооценённый механизм таяния: небольшие океанские вихри диаметром от 1 до 10 километров способны ускорять разрушение льда снизу. Эти вращающиеся массы воды доставляют тёплые слои прямо под шельфовые ледники, создавая неустойчивые фронты талой воды.

"Точно так же, как ураганы угрожают уязвимым прибрежным районам, эти вихри в открытом океане движутся к шельфовому леднику, нанося значительный ущерб", — объясняет ведущий автор Маттиа Пуэнелли.

Этот процесс запускает цепную реакцию: чем больше талой воды появляется, тем активнее формируются новые вихри. Учёные установили, что такие явления объясняют около 20 % сезонных изменений скорости таяния. В отдельных эпизодах темпы разрушения льда увеличиваются в три раза всего за несколько часов.

Ледник судного дня в зоне наибольшего риска

Особую тревогу вызывает район моря Амундсена, где расположены ледники Туэйтс и Пайн-Айленд. Эти массивы считаются природным барьером, стабилизирующим Западно-Антарктический ледяной щит.

"Регион между шельфовыми ледниками Кроссон и Туэйтс является горячей точкой", — отмечает Пуэнелли.

Форма морского дна и плавучий язык ледника Туэйтс создают топографическое препятствие, которое усиливает движение вихрей. Исследования показывают, что при дальнейшем повышении температуры океана энергичные фронты будут возникать чаще, что делает судьбу "ледника судного дня" особенно уязвимой.

Как удалось изучить скрытые процессы таяния

Ключевым достижением стало использование климатического моделирования с разрешением около 200 метров. Такой уровень детализации впервые позволил проследить изменения ледового покрова в масштабе нескольких дней.

"Теперь, когда наша модель так хорошо согласуется с данными, мы можем экстраполировать и сказать, что есть погодные штормы, которые ударяют о лед и тают", — поясняет соавтор исследования Йошихиро Накаяма.

Для получения достоверных данных исследователям нужны улучшенные инструменты наблюдения.

"Это исследование подчеркивает насущную необходимость финансирования и разработки более совершенных инструментов наблюдения, включая усовершенствованных океанографических роботов", — отмечает профессор Эрик Ригно.

Такие системы уже приносят результаты: недавно один подводный робот предоставил уникальные данные после длительного отсутствия.

Сравнение видов процессов таяния льда

Таяние сверху происходит под воздействием атмосферного тепла, но оно относительно равномерное. Подлёдное таяние, вызванное океаническими вихрями, отличается локальностью и высокой скоростью. Атмосферное влияние проявляется сезонно, а подводные процессы способны менять ситуацию в течение нескольких часов. Такое сочетание делает западно-антарктический регион одним из самых динамичных на планете.

Советы по отслеживанию изменений в полярных регионах

Учёные рекомендуют уделять внимание спутниковым данным о движении шельфового льда, сравнивать показатели температуры верхних слоёв океана и следить за скоростью дрейфа льдин. Выпуски крупных исследовательских центров помогают своевременно фиксировать новые тенденции. Для образовательных проектов полезно изучать карты океанических течений, влияющих на Антарктиду.

Популярные вопросы о подводном таянии Антарктиды

Почему вихри так опасны для ледников?
Они приносят тёплую воду непосредственно под ледяной массив, ускоряя таяние.

Можно ли остановить разрушение ледника Туэйтс?
Полностью остановить процесс невозможно, но точные прогнозы помогают оценивать долгосрочные риски.

Повлияет ли это на уровень моря?
Да. Полное разрушение западно-антарктического щита способно поднять уровень моря на несколько метров.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат антарктида
Новости Все >
Алкогольные конфеты усиливают нагрузку на печень - Холдин психиатр-нарколог
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Звукоизоляцию спальни можно улучшить без капитального ремонта — Idealista
Глава Сбера Греф раскрыл идеальный способ распорядиться "тринадцатой зарплатой"
Калистеника развивает силу и выносливость без тренажёров — тренер Валентина Счастье
Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет
Пробка снижает влажность и запахи в холодильнике — La République des Pyrénées
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Пластилин предотвращает прикипание резьбовых соединений — Revistaoeste
Авто
Пластилин предотвращает прикипание резьбовых соединений — Revistaoeste
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Последние материалы
Садовые цветы объединяют декоративную и пищевую функции
Подлёдные водовороты ускоряют таяние Антарктиды — исследователь Маттиа Пуэнелли
Сложные углеводы поддерживают энергию на сушке
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Рыбы и Близнецы чаще принимают интуитивно верные решения
Чёрное пальто остается самой универсальной покупкой зимы — ELLE
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Въездной турпоток в Россию не достиг уровня 2019 года — вице-президент Ромашкин
Под Бермудой обнаружен 20-км аномальный слой коры — исследователь Уильям Фрейзер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.