Антарктида слышит зов океана: водовороты подбираются к ледяному щиту, как предвестники обрушения

Подлёдные водовороты ускоряют таяние Антарктиды — исследователь Маттиа Пуэнелли

Долгое время подлёдные процессы в Антарктиде оставались скрытыми, и внимание исследователей было сосредоточено на атмосфере. Теперь высокая детализация климатических моделей позволила увидеть динамику, которая разворачивается под шельфовым льдом. Об этом сообщает FR.de.

Что происходит под поверхностью Антарктиды

Исследования Калифорнийского университета в Ирвине совместно с NASA выявили ранее недооценённый механизм таяния: небольшие океанские вихри диаметром от 1 до 10 километров способны ускорять разрушение льда снизу. Эти вращающиеся массы воды доставляют тёплые слои прямо под шельфовые ледники, создавая неустойчивые фронты талой воды.

"Точно так же, как ураганы угрожают уязвимым прибрежным районам, эти вихри в открытом океане движутся к шельфовому леднику, нанося значительный ущерб", — объясняет ведущий автор Маттиа Пуэнелли.

Этот процесс запускает цепную реакцию: чем больше талой воды появляется, тем активнее формируются новые вихри. Учёные установили, что такие явления объясняют около 20 % сезонных изменений скорости таяния. В отдельных эпизодах темпы разрушения льда увеличиваются в три раза всего за несколько часов.

Ледник судного дня в зоне наибольшего риска

Особую тревогу вызывает район моря Амундсена, где расположены ледники Туэйтс и Пайн-Айленд. Эти массивы считаются природным барьером, стабилизирующим Западно-Антарктический ледяной щит.

"Регион между шельфовыми ледниками Кроссон и Туэйтс является горячей точкой", — отмечает Пуэнелли.

Форма морского дна и плавучий язык ледника Туэйтс создают топографическое препятствие, которое усиливает движение вихрей. Исследования показывают, что при дальнейшем повышении температуры океана энергичные фронты будут возникать чаще, что делает судьбу "ледника судного дня" особенно уязвимой.

Как удалось изучить скрытые процессы таяния

Ключевым достижением стало использование климатического моделирования с разрешением около 200 метров. Такой уровень детализации впервые позволил проследить изменения ледового покрова в масштабе нескольких дней.

"Теперь, когда наша модель так хорошо согласуется с данными, мы можем экстраполировать и сказать, что есть погодные штормы, которые ударяют о лед и тают", — поясняет соавтор исследования Йошихиро Накаяма.

Для получения достоверных данных исследователям нужны улучшенные инструменты наблюдения.

"Это исследование подчеркивает насущную необходимость финансирования и разработки более совершенных инструментов наблюдения, включая усовершенствованных океанографических роботов", — отмечает профессор Эрик Ригно.

Такие системы уже приносят результаты: недавно один подводный робот предоставил уникальные данные после длительного отсутствия.

Сравнение видов процессов таяния льда

Таяние сверху происходит под воздействием атмосферного тепла, но оно относительно равномерное. Подлёдное таяние, вызванное океаническими вихрями, отличается локальностью и высокой скоростью. Атмосферное влияние проявляется сезонно, а подводные процессы способны менять ситуацию в течение нескольких часов. Такое сочетание делает западно-антарктический регион одним из самых динамичных на планете.

Советы по отслеживанию изменений в полярных регионах

Учёные рекомендуют уделять внимание спутниковым данным о движении шельфового льда, сравнивать показатели температуры верхних слоёв океана и следить за скоростью дрейфа льдин. Выпуски крупных исследовательских центров помогают своевременно фиксировать новые тенденции. Для образовательных проектов полезно изучать карты океанических течений, влияющих на Антарктиду.

Популярные вопросы о подводном таянии Антарктиды

Почему вихри так опасны для ледников?

Они приносят тёплую воду непосредственно под ледяной массив, ускоряя таяние.

Можно ли остановить разрушение ледника Туэйтс?

Полностью остановить процесс невозможно, но точные прогнозы помогают оценивать долгосрочные риски.

Повлияет ли это на уровень моря?

Да. Полное разрушение западно-антарктического щита способно поднять уровень моря на несколько метров.