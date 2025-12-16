Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Под Бермудой пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник

Под Бермудой обнаружен 20-км аномальный слой коры — исследователь Уильям Фрейзер
4:39
Наука

Бермуды давно окружены мифами, но новые геологические данные показывают: тайна архипелага вовсе не в исчезновениях и легендах. Настоящий феномен скрывается под морским дном, где был найден необычный слой пород, требующий пересмотра привычных представлений о строении земной коры. Об этом сообщает LiveScience.

Океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Океан

Что обнаружили исследователи под Бермудскими островами

Учёные зафиксировали под океанической корой необычный пласт толщиной около 20 километров — структуру, нехарактерную для подобных регионов. Обычно под корой сразу начинается верхняя часть мантии, но здесь геологическая последовательность выглядит иначе.

"На Бермудских островах есть этот дополнительный слой, установленный под корой, внутри на тектонические плиты, на которой находится архипелаг", — поясняет ведущий автор исследования Уильям Фрейзер.
Исследователи подчеркивают, что подобная толщина не наблюдалась ранее в аналогичных зонах.

Архипелаг расположен на океаническом подъёме — участке, где дно заметно выше окружающих областей. При этом признаков современной вулканической активности нет: последнее извержение датируется примерно 31 миллионом лет назад. Обычно в таких случаях дно постепенно опускается, но здесь рельеф остаётся приподнятым.

Как сейсмические волны раскрыли скрытый слой

Для изучения подповерхностной структуры учёные использовали данные сейсмической станции на Бермудских островах. Она фиксирует волны землетрясений по всему миру, что позволяет определить плотность пород на больших глубинах. Резкое изменение скорости распространения волн указывает на переход между слоями. Созданная таким образом "рентгеновская модель" выявила аномально толстый и менее плотный слой, располагающийся до 50 километров в глубину.

По мнению исследователей, он сформировался в заключительный период интенсивного вулканизма, когда материал из мантии проник в кору и застыл, создав своеобразный "геологический плод". Этот массив удерживает океаническое дно выше обычного уровня примерно на 500 метров, объясняя устойчивую возвышенность региона.

Связь с древним суперматериком

Геолог Сара Маджа дополнительно отмечает, что химический состав древних лав Бермудских островов указывает на их происхождение из богатых углеродом глубинных пород. Эти структуры могли сформироваться в эпоху существования суперконтинента Пангеи — 900-300 миллионов лет назад. Останки углеродистых пород застряли в мантии и позже могли повлиять на геологию архипелага.

"Тот факт, что мы находимся в регионе, который когда-то был сердцем Панге́и, возможно, объясняет, почему эти Бермудский настолько уникально", — отмечает Маджа.

Уильям Фрейзер планирует расширить исследования на другие острова: если аналогичные структуры не обнаружатся, Бермуды можно будет считать уникальным примером глубинных процессов, сохраняющихся миллионы лет.

Сравнение геологических аномалий в океане

Бермудская структура отличается от других океанических возвышенностей отсутствием активного вулканизма. Гавайи, Исландия и Канарские острова формируются за счёт горячих точек в мантии, в то время как Бермуды демонстрируют приподнятое дно без современного магматизма. Это указывает на древний, "замороженный" механизм формирования рельефа.

Советы по изучению глубоких структур океанического дна

Учёные рекомендуют сочетать сейсмические методы с геохимическими анализами, чтобы уточнить состав пород. Важна работа нескольких станций для создания детальной карты слоя. Полезно исследовать аналогичные островные регионы, чтобы определить, является ли обнаруженная особенность уникальной или системной.

Популярные вопросы о загадке Бермудских островов

Имеет ли это открытие отношение к "Бермудскому треугольнику"?
Нет. Явление связано исключительно с геологией и не касается легенд о исчезновениях.

Почему слой такой толстый?
Вероятно, он образовался в период активного вулканизма, когда материал мантии застыл под корой.

Можно ли обнаружить подобные структуры в других регионах?
Исследования планируются, но пока аналогичных данных нет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука
Новости Все >
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Звукоизоляцию спальни можно улучшить без капитального ремонта — Idealista
Глава Сбера Греф раскрыл идеальный способ распорядиться "тринадцатой зарплатой"
Калистеника развивает силу и выносливость без тренажёров — тренер Валентина Счастье
Пробка снижает влажность и запахи в холодильнике — La République des Pyrénées
Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет
Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк
Алкоголь дает ложное ощущение тепла — нарколог Тюрин
Дубовицкая не участвовала в съёмках новогоднего "Аншлага"
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк
Алкоголь дает ложное ощущение тепла — нарколог Тюрин
Эукариотическую амебу нашли в кипящем источнике Лассена — Nature
Жёсткая водопроводная вода ухудшает состояние комнатных растений
Банановый хлеб с коричной начинкой пекут с содой без разрыхлителя
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Растекающееся печенье стабилизируют охлаждением теста
Физический эксперимент подтвердил существование отражений времени — Nature Physics
В Рязани установили новогодние инсталляции с вышивкой — художник Риффель
Датчики TPMS не меняют при обычной замене шин — Jalopnik
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.