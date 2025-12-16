Под Бермудой пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник

Под Бермудой обнаружен 20-км аномальный слой коры — исследователь Уильям Фрейзер

Бермуды давно окружены мифами, но новые геологические данные показывают: тайна архипелага вовсе не в исчезновениях и легендах. Настоящий феномен скрывается под морским дном, где был найден необычный слой пород, требующий пересмотра привычных представлений о строении земной коры. Об этом сообщает LiveScience.

Что обнаружили исследователи под Бермудскими островами

Учёные зафиксировали под океанической корой необычный пласт толщиной около 20 километров — структуру, нехарактерную для подобных регионов. Обычно под корой сразу начинается верхняя часть мантии, но здесь геологическая последовательность выглядит иначе.

"На Бермудских островах есть этот дополнительный слой, установленный под корой, внутри на тектонические плиты, на которой находится архипелаг", — поясняет ведущий автор исследования Уильям Фрейзер.

Исследователи подчеркивают, что подобная толщина не наблюдалась ранее в аналогичных зонах.

Архипелаг расположен на океаническом подъёме — участке, где дно заметно выше окружающих областей. При этом признаков современной вулканической активности нет: последнее извержение датируется примерно 31 миллионом лет назад. Обычно в таких случаях дно постепенно опускается, но здесь рельеф остаётся приподнятым.

Как сейсмические волны раскрыли скрытый слой

Для изучения подповерхностной структуры учёные использовали данные сейсмической станции на Бермудских островах. Она фиксирует волны землетрясений по всему миру, что позволяет определить плотность пород на больших глубинах. Резкое изменение скорости распространения волн указывает на переход между слоями. Созданная таким образом "рентгеновская модель" выявила аномально толстый и менее плотный слой, располагающийся до 50 километров в глубину.

По мнению исследователей, он сформировался в заключительный период интенсивного вулканизма, когда материал из мантии проник в кору и застыл, создав своеобразный "геологический плод". Этот массив удерживает океаническое дно выше обычного уровня примерно на 500 метров, объясняя устойчивую возвышенность региона.

Связь с древним суперматериком

Геолог Сара Маджа дополнительно отмечает, что химический состав древних лав Бермудских островов указывает на их происхождение из богатых углеродом глубинных пород. Эти структуры могли сформироваться в эпоху существования суперконтинента Пангеи — 900-300 миллионов лет назад. Останки углеродистых пород застряли в мантии и позже могли повлиять на геологию архипелага.

"Тот факт, что мы находимся в регионе, который когда-то был сердцем Панге́и, возможно, объясняет, почему эти Бермудский настолько уникально", — отмечает Маджа.

Уильям Фрейзер планирует расширить исследования на другие острова: если аналогичные структуры не обнаружатся, Бермуды можно будет считать уникальным примером глубинных процессов, сохраняющихся миллионы лет.

Сравнение геологических аномалий в океане

Бермудская структура отличается от других океанических возвышенностей отсутствием активного вулканизма. Гавайи, Исландия и Канарские острова формируются за счёт горячих точек в мантии, в то время как Бермуды демонстрируют приподнятое дно без современного магматизма. Это указывает на древний, "замороженный" механизм формирования рельефа.

Советы по изучению глубоких структур океанического дна

Учёные рекомендуют сочетать сейсмические методы с геохимическими анализами, чтобы уточнить состав пород. Важна работа нескольких станций для создания детальной карты слоя. Полезно исследовать аналогичные островные регионы, чтобы определить, является ли обнаруженная особенность уникальной или системной.

Популярные вопросы о загадке Бермудских островов

Имеет ли это открытие отношение к "Бермудскому треугольнику"?

Нет. Явление связано исключительно с геологией и не касается легенд о исчезновениях.

Почему слой такой толстый?

Вероятно, он образовался в период активного вулканизма, когда материал мантии застыл под корой.

Можно ли обнаружить подобные структуры в других регионах?

Исследования планируются, но пока аналогичных данных нет.