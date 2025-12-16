Смех на грани боли: что щекотка рассказывает об эволюции человека и устройстве мозга

Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи

В голландском Неймегене, в Университете Радбауд, щекотка стала объектом строгого научного анализа. В лаборатории Touch and Tickle добровольцы участвуют в необычном эксперименте: они садятся на стул, надевают шапочку с датчиками, а их босые ступни подвергаются воздействию роботизированного устройства. Металлический щуп, управляемый компьютером, быстро и с заданной силой касается кожи, вызывая смех, крики и резкую эмоциональную реакцию.

Руководительница лаборатории Константина Килтени поясняет, что робот позволяет точно контролировать параметры стимуляции.

"Мы можем регулировать силу стимуляции, скорость и место её применения на вашей ноге", — говорит она.

Параллельно исследователи фиксируют активность мозга, сердечный ритм, дыхание и потоотделение. Их цель — понять, почему щекотка вызывает столь сильные и противоречивые ощущения и какую роль она играет в работе нервной системы.

Где проходит граница между удовольствием и болью

Хотя результаты исследования еще не опубликованы, ученые уже сделали ряд предварительных выводов. По словам Килтени, для возникновения ощущения щекотки прикосновение должно быть быстрым и достаточно интенсивным. Электроэнцефалография показывает, что во время щекотки в мозге формируются специфические паттерны активности, отличные от реакций на обычное прикосновение.

В дальнейшем команда планирует использовать функциональную МРТ, чтобы определить, какие именно зоны мозга задействованы в этом процессе. Параллельно ученые анализируют субъективные ощущения участников, поскольку смех далеко не всегда означает удовольствие.

Килтени отмечает, что реакции людей сильно различаются: "Мы видим понемногу всего: и то, что нравится людям, и то, что им не нравится".

При этом ощущения могут меняться: то, что кажется забавным в первые секунды, при длительном воздействии нередко становится неприятным и даже болезненным.

Почему невозможно пощекотать себя

Одна из ключевых загадок щекотки — невозможность вызвать ее самостоятельно. Современные нейробиологические исследования объясняют это тем, что мозг заранее прогнозирует последствия собственных движений и подавляет ожидаемые ощущения. Именно поэтому прикосновения другого человека кажутся более интенсивными и неожиданными.

Интересно, что при некоторых психических расстройствах этот механизм работает иначе. Люди, испытывающие слуховые галлюцинации или ощущение внешнего контроля над своими действиями, зачастую более чувствительны к щекотке.

Килтени подчеркивает: "Это говорит нам о том, что механизм, с помощью которого мозг прогнозирует наши ощущения на основе наших движений, имеет некоторые недостатки", — и добавляет, что в будущем команда хотела бы проверить это на пациентах с шизофренией.

Щекотка как наследие наших предков

Вопрос о том, зачем вообще существует щекотка, остается открытым. Известно, что щекочут друг друга только люди и наши ближайшие родственники — человекообразные обезьяны. Это наводит на мысль, что такое поведение возникло у общего предка.

Наблюдения за шимпанзе и бонобо подтверждают эту гипотезу. В исследовании, проведенном Элизой Демуру из Лионского университета, ученые в течение нескольких месяцев изучали поведение бонобо во Франции. Выяснилось, что взрослые особи чаще щекочут, а молодые — чаще становятся объектами щекотки.

Демуру обращает внимание на сходство с человеческим поведением и подчеркивает социальную природу этого феномена.

"Это интересно, потому что происходит то же самое, что и у людей", — отмечает она, указывая на сильную связь между щекоткой и эмоциональной привязанностью.

По мнению исследовательницы, щекотка могла эволюционировать как форма просоциального поведения, укрепляющая связи внутри группы, особенно между взрослыми и детенышами. Она тесно связана с игровыми взаимодействиями, где потенциально агрессивные действия воспринимаются как безопасные и даже приятные.

Смех без радости и социальная функция

Любопытно, что щекотка может вызывать смех даже в тех случаях, когда человек или животное не испытывает удовольствия. Это дало основание некоторым ученым считать щекотку чисто физиологическим рефлексом. Однако такая точка зрения не исключает ее социальной роли.

Существует и другая гипотеза: щекотка могла служить тренировкой защитных реакций, помогая молодым особям научиться защищать уязвимые части тела. Впрочем, как признает Килтени, убедительных доказательств в пользу какой-либо одной теории пока нет.

"Реальность такова, что есть аргументы против всех этих теорий, так что мы действительно не знаем", — говорит она.

Щекотка за пределами приматов

Сосредоточившись только на человекообразных обезьянах, ученые рискуют упустить важную деталь. Оказывается, грызуны, хотя и не щекочут друг друга, могут получать удовольствие от щекотки со стороны человека.

Исследовательница Марлис Остланд из Амстердамского университета обнаружила, что мыши, находящиеся в комфортном состоянии, реагируют на щекотку звуками, напоминающими смех.

"Если перевернуть их, и они останутся в расслабленном состоянии, то можно начать их щекотать, и тогда мы услышим звуки, похожие на смех", — объясняет она.

Эти ультразвуковые сигналы недоступны человеческому уху и, возможно, даже самим мышам, что делает феномен еще более загадочным. Тем не менее поведенческие эксперименты показывают, что животные предпочитают щекотку безопасному укрытию, что явно указывает на положительное подкрепление.

Эволюционная польза неожиданности

Остланд предлагает собственное объяснение. По ее мнению, мозг постоянно строит прогнозы об окружающей среде и потенциальных угрозах. Щекотка нарушает эти ожидания, создавая элемент неожиданности. Если при этом животное чувствует себя в безопасности, такой "сбой прогноза" может оказывать стимулирующий и обучающий эффект.

Исследовательница считает, что подобная реакция могла помочь молодым особям адаптироваться к изменчивой среде.

"Я считаю, что щекотка помогает животным, особенно молодым, адаптироваться к постоянно меняющейся среде", — говорит она, подчеркивая, что эта гипотеза пока требует подтверждения.

Смех как след эволюции

Нравится нам щекотка или нет, она, вероятно, является побочным продуктом сложных механизмов, формировавшихся в ходе эволюции. Исследования — от роботизированных экспериментов до наблюдений за бонобо и мышами — постепенно показывают, что за этим странным и порой неприятным ощущением скрывается важная информация о том, как мозг учится, прогнозирует и выстраивает социальные связи.