Мозазавр в речных водах: находка, которая меняет представление о древних хищниках

Зуб мозазавра найден в пресноводных отложениях Монтаны — BMC Zoology

Мозазавры традиционно считаются одними из самых грозных морских хищников позднего мелового периода. Эти гигантские рептилии, жившие около 70 миллионов лет назад, нередко достигали длины от 9 до 12 метров и по размерам и охотничьим возможностям сопоставимы с современной большой белой акулой. Долгое время палеонтологи были уверены: средой их обитания оставались исключительно солёные воды древних океанов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)

Однако новые данные ставят эту точку зрения под сомнение.

Неожиданная находка в Хелл-Крик

Ключом к пересмотру взглядов стал одиночный зуб, обнаруженный в 2022 году в формации Хелл-Крик на территории штата Монтана. Этот геологический комплекс считается одним из самых богатых источников окаменелостей позднего мелового периода и раннего палеоцена. Здесь находят останки тираннозавров, трицератопсов и множества других наземных и водных организмов.

Сегодня Хелл-Крик находится далеко от океана, но около 66 миллионов лет назад через этот регион протекали реки, впадавшие в Западный внутренний морской путь — обширный водоём, разделявший Северную Америку на две части.

Следы морского хищника в пресной воде

Обнаруженный зуб привлёк внимание исследователей необычной структурой эмали. Сравнение текстурированных гребней показало сходство с мозазаврами рода Prognathodon — мощными морскими хищниками с массивными черепами и сильными челюстями. Но решающим аргументом стал изотопный анализ.

Учёные изучили соотношение изотопов кислорода и стронция в эмали зуба и пришли к выводу, что животное обитало в пресной воде. Такие химические "подписи" формируются в зависимости от состава окружающей среды и позволяют довольно точно определить условия жизни организма.

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Zoology.

Жил и умер вдали от моря

Важно, что никаких признаков переноса окаменелости после смерти животного обнаружено не было. Это позволяет предположить, что мозазавр действительно жил и погиб в районе, который соответствует современной Северной Дакоте — территории, не имеющей выхода к морю.

Хотя других зубов мозазавров того же возраста в этом месте пока не найдено, более древние образцы из других участков Западного внутреннего морского пути также демонстрируют изотопные характеристики, соответствующие пресноводной среде. Это даёт основания предполагать, что солёность экосистемы постепенно снижалась по мере геологических изменений.

Аналогия с современными крокодилами

Авторы исследования проводят параллель с морскими крокодилами (Crocodylus porosus), которые большую часть жизни проводят в солёной воде, но регулярно заплывают в реки в поисках добычи.

"Мы считаем, что некоторые мозазавры могли вести схожий образ жизни, постепенно осваивая пресноводные среды по мере изменения экосистем", — отмечают исследователи в публикации.

Возможно, по мере сокращения Западного внутреннего морского пути и опреснения воды эти хищники адаптировались к охоте в речных руслах, расширяя свою экологическую нишу.

Хищники без безопасной среды

Если выводы учёных подтвердятся новыми находками, представление о мозазаврах как строго морских рептилиях придётся пересмотреть. Их ареал мог быть значительно шире и включать не только океаны, но и крупные речные системы.

Как отмечают авторы работы, это означает, что в позднем меловом периоде "избежать встречи с некоторыми мозазаврами можно было лишь одним способом — вовсе не заходить в воду".