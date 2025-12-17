Под Южной Америкой нашли логова чудовищ: стены исполосованы ударами когтей трёхметровых тварей

В Южной Америке обнаружили гигантские туннели плейстоцена — Earth

В глубинах Южной Америки исследователи наткнулись на загадочные тоннели, структура которых не вписывается ни в рамки природных процессов, ни в представления о древней человеческой инженерии. Эти проходы растянулись на сотни метров и сохранили следы существ, давно исчезнувших с лица Земли. Новое исследование раскрывает особенности их происхождения и меняет понимание того, как могла выглядеть жизнь в эпоху ледниковых периодов. Об этом сообщает Earth. com.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подземный лабиринт

Необычные находки под землёй

Учёные обнаружили протяжённые тоннели под холмами Бразилии и северной Аргентины — некоторые достигают длины более 550 метров и достаточно высоки, чтобы взрослый человек мог идти по ним в полный рост. Эти ходы отличаются от типичных пещер отсутствием следов водной эрозии, добычи полезных ископаемых или других геологических механизмов, которые могли бы объяснить их образование.

Самая примечательная деталь — идеальная округлая форма многих тоннелей и их разветвлённость. Вдоль стен учёные увидели глубокие параллельные борозды, будто оставленные когтями. Именно они стали первым ключом к разгадке истинного происхождения подземных коридоров и дополнили данные о том, как современные находки помогают по-новому интерпретировать детальные отпечатки кожи у давно вымерших существ, подобно тем, что удалось зафиксировать при изучении скрытой жизни 12-метрового гиганта.

Исследование палеонор: следы доисторической активности

За последние годы было задокументировано более полутора тысяч подобных тоннелей в разных регионах юга и юго-востока Бразилии. Многие ходы пролегают в плотных песчаниках, уплотнённых песках или выветренных вулканических породах. Эти материалы сложно поддаются обработке даже современными инструментами, что делает их происхождение ещё более загадочным.

Работой по изучению этих объектов руководил Генрих Франк, геолог из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул. В течение долгого времени он исследует палеоборонры — древние норы, вырытые крупными вымершими животными. В них видны следы многократного использования: где-то потолки обрушивались, где-то вырубались новые разветвления. Такой характер сложно объяснить природными процессами, зато он полностью соответствует поведению крупных животных, которые поколениями расширяли свои убежища.

Почему это не геология и не люди

Форма тоннелей, их размеры, уклоны и пересекающиеся развилки не совпадают ни с одной известной категорией природных пустот. Оползни или трещины образуют хаотичные разломы, а не гладкие ходы. Пещеры обычно создаются течением воды и имеют характерные следы эрозии. Здесь же — ровные камеры и многометровые коридоры с отполированными стенами.

На поверхности некоторых склонов в Аргентине наблюдаются целые комплексы таких тоннелей, расположенных групповыми скоплениями. Поведение этих структур напоминает обитаемую сеть, а не случайные природные образования. Именно следы когтей на стенах стали финальным доказательством: эти объекты — результат деятельности гигантских наземных животных.

Следы когтей: кто создал эти тоннели

Чтобы определить, какое существо могло вырыть такие огромные норы, исследователи сравнили размер тоннелей, форму борозд и глубину царапин с анатомией вымершей мегафауны. Диаметр некоторых тоннелей достигает почти двух метров — это исключает большинство кандидатов и сводит круг до двух видов: гигантских ленивцев и крупных броненосцев.

На стенах обнаружены длинные, широкие, неглубокие царапины — они больше напоминают следы изогнутых когтей ленивцев, чем коротких и мощных когтей броненосцев. Всё указывает на то, что норы принадлежат мегатериям — легендарным гигантским наземным ленивцам плейстоцена.

Эти животные весили до четырёх тонн, достигали почти четырёх метров высоты и могли подниматься на задние лапы, используя массивный хвост как опору. Подобная физическая структура давала им возможность медленно, но неуклонно продавливать и выгрызать мягкие породы, создавая поразительно большие убежища.

Люди и гигантские ленивцы: взаимодействие на ландшафтах ледникового периода

В плейстоцене люди и гигантские ленивцы сосуществовали на территории Америки. Многие археологические находки подтверждают, что древние люди не только наблюдали этих животных, но и активно охотились на них. Особенно выразительны следы, найденные в Белых Песках Нью-Мексико — они показывают, как человек шёл по следу ленивца, а в некоторых местах ленивец поднимался на задние лапы, готовясь к обороне.

Следы лап показывают сложные сцены преследования: ленивцы разворачивались лицом к охотникам, оставляя круговые отпечатки, когда становились в защитную стойку.

"Их сильные лапы и острые когти обеспечивали им смертоносную дальность атаки и явное преимущество в ближнем бою", — написал геолог Мэтью Беннетт.

Такие эпизоды дополняют картину доисторических экосистем, где поведение вымерших животных удаётся восстановить по следам, подобно тому как учёные реконструируют следы древних животных, переживших катастрофы, в исследованиях о древних хищниках Небраски.

Плюсы и минусы гипотезы о гигантских ленивцах

Преимущества гипотезы

Соответствие размеров тоннелей габаритам мегатериев.

Наличие когтевых следов, совпадающих по форме с костями когтей.

Отсутствие признаков естественного происхождения.

Повторяющаяся структура, характерная для биогенных объектов.

Ограничения и вопросы

Не везде сохранены чёткие следы когтей.

Некоторые тоннели слишком велики даже для известных видов.

Во многих регионах отсутствуют сопутствующие останки животных.

Требуется дополнительная геологическая верификация.

Популярные вопросы

Правда ли, что их не могли создать геологические процессы

Да, форма и структура тоннелей не совпадают с известными природными механизмами.

Существуют ли современные животные, способные рыть подобные тоннели

Нет, современные виды слишком малы или не имеют подходящих когтей.

Почему эти норы так важны для науки

Они дают прямое свидетельство поведения и экологии вымерших гигантов.