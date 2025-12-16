Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Египетская история рухнула в один миг: новое датирование смело священные даты рождения империи

Новое царство Египта началось почти на век позже прежней датировки — Daily Mail
Наука

Недавнее исследование заставило ученых по-новому взглянуть на истоки одного из самых влиятельных периодов истории Древнего Египта. Новая хронология радикально сместила представления о начале Нового царства, изменив датировку ключевых событий. Это открытие стало возможным благодаря современным методам анализа и внимательному изучению артефактов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пирамида Менкаура
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамида Менкаура

Новая хронология и её влияние на историю Египта

На протяжении десятилетий историки считали, что начало Нового царства связано с событиями середины II тысячелетия до н. э., а также с крупным извержением вулкана Санторини, оказавшим огромное влияние на Восточное Средиземноморье. В учебниках часто указывалось, что катастрофа могла совпасть с ранним периодом восхождения 18-й династии. Однако новые данные показывают, что это ключевое событие вовсе не совпадает с правлением первых фараонов эпохи расцвета.

Новое царство, существовавшее примерно с 1550 по 1070 год до н. э., считается временем наивысшего могущества Египта. Именно в этот период страна достигла территориального максимума, расцвели искусства, а в историю вошли такие имена, как Тутанхамон, Хатшепсут и Тутмос III. Но фундамент эпохи был заложен правителем Ахмосом I, который завершил борьбу с гиксосами и восстановил единство государства.

Теперь же становится ясно, что отрезок времени, предшествовавший этому объединению, растягивается значительно дольше, чем предполагалось ранее. Это изменяет представления о политических процессах, торговых связях и темпах культурного развития во Второй переходный период, который всё чаще рассматривают в контексте споров о том, кто действительно объединил Египет.

Извержение Санторини и его роль в новой схеме

Научный прорыв связан с пересмотром дат одного из крупнейших вулканических событий региона — извержения Санторини (Теры). Его последствия ощущались по всему Восточному Средиземноморью: город Акротири был погребён под метровыми слоями пепла, мелкие частицы достигли Крита, а климатические изменения затронули многие общества.

Ранее считалось, что извержение могло совпасть с ранним Новым царством. Однако теперь подтверждено: оно произошло до правления Ахмоса I. Это означает, что начало 18-й династии необходимо переносить на более поздний срок.

Для уточнения дат учёные изучили несколько артефактов: глиняный кирпич с именем фараона, льняную погребальную ткань и деревянные статуэтки-шабти. Все предметы прошли радиоуглеродный анализ, который позволил точно установить их возраст и соотнести с временными рамками извержения.

"Это исследование впервые проводит прямое радиоуглеродное сравнение артефактов, найденных во время извержения вулкана Тера, и египетских артефактов этого переходного периода", — заявили исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Университета Гронингена.

Полученные данные указывают: связь между извержением и ранним Новым царством отсутствует, что меняет основу хронологии.

Последствия пересмотра хронологии

Сдвиг дат не кажется значительным в абсолютном выражении, но его влияние на историческую картину трудно переоценить. Он затрагивает торговые маршруты, дипломатические связи, перемещение населения и многие другие аспекты жизни в регионе.

Обновлённая хронология подтверждает так называемую модель низкой датировки, согласно которой начало 18-й династии относится к более позднему времени, чем предполагалось ранее.

"Наши выводы указывают на то, что Второй переходный период длился значительно дольше, чем предполагалось по традиционным оценкам, а Новое царство началось позже", — отметил ведущий автор исследования Хендрик Й. Брюинс.

Эта корректировка позволяет глубже понять процессы, приведшие к возвышению Египта и становлению сильной централизованной власти. Перенос дат также добавляет ясности в вопрос о синхронизации египетской истории с минойской цивилизацией Крита и другими культурами Восточного Средиземноморья.

Археологические находки и их значение

Артефакты, изученные в ходе исследования, оказываются ключевыми элементами, связывающими конкретных фараонов с датируемыми событиями. Глиняный кирпич с именем Ахмоса I подтверждает этапы строительных проектов ранней 18-й династии, льняная ткань отражает особенности захоронений, а шабти — важный компонент погребального обряда.

Подобные находки дополняют общую картину материальной культуры, в которую вписываются и новые данные о том, как подземные структуры Гизы меняют представления о масштабах и организации древних некрополей.

Повторное изучение этих предметов демонстрирует, насколько точными могут быть современные методы — особенно в случаях, когда исторические документы сохранились частично. Это также подчеркивает важность новых технологий для реконструкции древней истории.

Сравнение старой и новой хронологии

  • Прежняя версия привязывала извержение Теры к раннему Новому царству.
  • Новая показывает, что катастрофа произошла во Второй переходный период.
  • Старая модель предполагала более раннее начало правления Ахмоса I.
  • Новая датировка сдвигает начало династии почти на век вперёд.
  • Ранее считалось, что извержение могло влиять на первые реформы фараонов.
  • Теперь ясно, что политические преобразования разворачивались в независимой от климатического события хронологии.

Популярные вопросы

Почему извержение Санторини важно для датировки Египта

Потому что его следы встречаются по всему региону, и оно служило временной отметкой для сравнения событий разных культур.

Значит ли это, что фараоны жили позже, чем мы думали

Да, начало 18-й династии смещено примерно на несколько десятилетий вперёд.

Как это влияет на историю других стран региона

Пересматриваются торговые связи, культурные обмены и взаимодействие Египта с минойской цивилизацией и Ближним Востоком.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
