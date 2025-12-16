Египетская история рухнула в один миг: новое датирование смело священные даты рождения империи

Новое царство Египта началось почти на век позже прежней датировки — Daily Mail

Недавнее исследование заставило ученых по-новому взглянуть на истоки одного из самых влиятельных периодов истории Древнего Египта. Новая хронология радикально сместила представления о начале Нового царства, изменив датировку ключевых событий. Это открытие стало возможным благодаря современным методам анализа и внимательному изучению артефактов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирамида Менкаура

Новая хронология и её влияние на историю Египта

На протяжении десятилетий историки считали, что начало Нового царства связано с событиями середины II тысячелетия до н. э., а также с крупным извержением вулкана Санторини, оказавшим огромное влияние на Восточное Средиземноморье. В учебниках часто указывалось, что катастрофа могла совпасть с ранним периодом восхождения 18-й династии. Однако новые данные показывают, что это ключевое событие вовсе не совпадает с правлением первых фараонов эпохи расцвета.

Новое царство, существовавшее примерно с 1550 по 1070 год до н. э., считается временем наивысшего могущества Египта. Именно в этот период страна достигла территориального максимума, расцвели искусства, а в историю вошли такие имена, как Тутанхамон, Хатшепсут и Тутмос III. Но фундамент эпохи был заложен правителем Ахмосом I, который завершил борьбу с гиксосами и восстановил единство государства.

Теперь же становится ясно, что отрезок времени, предшествовавший этому объединению, растягивается значительно дольше, чем предполагалось ранее. Это изменяет представления о политических процессах, торговых связях и темпах культурного развития во Второй переходный период, который всё чаще рассматривают в контексте споров о том, кто действительно объединил Египет.

Извержение Санторини и его роль в новой схеме

Научный прорыв связан с пересмотром дат одного из крупнейших вулканических событий региона — извержения Санторини (Теры). Его последствия ощущались по всему Восточному Средиземноморью: город Акротири был погребён под метровыми слоями пепла, мелкие частицы достигли Крита, а климатические изменения затронули многие общества.

Ранее считалось, что извержение могло совпасть с ранним Новым царством. Однако теперь подтверждено: оно произошло до правления Ахмоса I. Это означает, что начало 18-й династии необходимо переносить на более поздний срок.

Для уточнения дат учёные изучили несколько артефактов: глиняный кирпич с именем фараона, льняную погребальную ткань и деревянные статуэтки-шабти. Все предметы прошли радиоуглеродный анализ, который позволил точно установить их возраст и соотнести с временными рамками извержения.

"Это исследование впервые проводит прямое радиоуглеродное сравнение артефактов, найденных во время извержения вулкана Тера, и египетских артефактов этого переходного периода", — заявили исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Университета Гронингена.

Полученные данные указывают: связь между извержением и ранним Новым царством отсутствует, что меняет основу хронологии.

Последствия пересмотра хронологии

Сдвиг дат не кажется значительным в абсолютном выражении, но его влияние на историческую картину трудно переоценить. Он затрагивает торговые маршруты, дипломатические связи, перемещение населения и многие другие аспекты жизни в регионе.

Обновлённая хронология подтверждает так называемую модель низкой датировки, согласно которой начало 18-й династии относится к более позднему времени, чем предполагалось ранее.

"Наши выводы указывают на то, что Второй переходный период длился значительно дольше, чем предполагалось по традиционным оценкам, а Новое царство началось позже", — отметил ведущий автор исследования Хендрик Й. Брюинс.

Эта корректировка позволяет глубже понять процессы, приведшие к возвышению Египта и становлению сильной централизованной власти. Перенос дат также добавляет ясности в вопрос о синхронизации египетской истории с минойской цивилизацией Крита и другими культурами Восточного Средиземноморья.

Археологические находки и их значение

Артефакты, изученные в ходе исследования, оказываются ключевыми элементами, связывающими конкретных фараонов с датируемыми событиями. Глиняный кирпич с именем Ахмоса I подтверждает этапы строительных проектов ранней 18-й династии, льняная ткань отражает особенности захоронений, а шабти — важный компонент погребального обряда.

Подобные находки дополняют общую картину материальной культуры, в которую вписываются и новые данные о том, как подземные структуры Гизы меняют представления о масштабах и организации древних некрополей.

Повторное изучение этих предметов демонстрирует, насколько точными могут быть современные методы — особенно в случаях, когда исторические документы сохранились частично. Это также подчеркивает важность новых технологий для реконструкции древней истории.

Сравнение старой и новой хронологии

Прежняя версия привязывала извержение Теры к раннему Новому царству.

Новая показывает, что катастрофа произошла во Второй переходный период.

Старая модель предполагала более раннее начало правления Ахмоса I.

Новая датировка сдвигает начало династии почти на век вперёд.

Ранее считалось, что извержение могло влиять на первые реформы фараонов.

Теперь ясно, что политические преобразования разворачивались в независимой от климатического события хронологии.

Популярные вопросы

Почему извержение Санторини важно для датировки Египта

Потому что его следы встречаются по всему региону, и оно служило временной отметкой для сравнения событий разных культур.

Значит ли это, что фараоны жили позже, чем мы думали

Да, начало 18-й династии смещено примерно на несколько десятилетий вперёд.

Как это влияет на историю других стран региона

Пересматриваются торговые связи, культурные обмены и взаимодействие Египта с минойской цивилизацией и Ближним Востоком.