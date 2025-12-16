Египетская история рухнула в один миг: новое датирование смело священные даты рождения империи

Недавнее исследование заставило ученых по-новому взглянуть на истоки одного из самых влиятельных периодов истории Древнего Египта. Новая хронология радикально сместила представления о начале Нового царства, изменив датировку ключевых событий. Это открытие стало возможным благодаря современным методам анализа и внимательному изучению артефактов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На протяжении десятилетий историки считали, что начало Нового царства связано с событиями середины II тысячелетия до н. э., а также с крупным извержением вулкана Санторини, оказавшим огромное влияние на Восточное Средиземноморье. В учебниках часто указывалось, что катастрофа могла совпасть с ранним периодом восхождения 18-й династии. Однако новые данные показывают, что это ключевое событие вовсе не совпадает с правлением первых фараонов эпохи расцвета.
Новое царство, существовавшее примерно с 1550 по 1070 год до н. э., считается временем наивысшего могущества Египта. Именно в этот период страна достигла территориального максимума, расцвели искусства, а в историю вошли такие имена, как Тутанхамон, Хатшепсут и Тутмос III. Но фундамент эпохи был заложен правителем Ахмосом I, который завершил борьбу с гиксосами и восстановил единство государства.
Теперь же становится ясно, что отрезок времени, предшествовавший этому объединению, растягивается значительно дольше, чем предполагалось ранее. Это изменяет представления о политических процессах, торговых связях и темпах культурного развития во Второй переходный период, который всё чаще рассматривают в контексте споров о том, кто действительно объединил Египет.
Научный прорыв связан с пересмотром дат одного из крупнейших вулканических событий региона — извержения Санторини (Теры). Его последствия ощущались по всему Восточному Средиземноморью: город Акротири был погребён под метровыми слоями пепла, мелкие частицы достигли Крита, а климатические изменения затронули многие общества.
Ранее считалось, что извержение могло совпасть с ранним Новым царством. Однако теперь подтверждено: оно произошло до правления Ахмоса I. Это означает, что начало 18-й династии необходимо переносить на более поздний срок.
Для уточнения дат учёные изучили несколько артефактов: глиняный кирпич с именем фараона, льняную погребальную ткань и деревянные статуэтки-шабти. Все предметы прошли радиоуглеродный анализ, который позволил точно установить их возраст и соотнести с временными рамками извержения.
"Это исследование впервые проводит прямое радиоуглеродное сравнение артефактов, найденных во время извержения вулкана Тера, и египетских артефактов этого переходного периода", — заявили исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Университета Гронингена.
Полученные данные указывают: связь между извержением и ранним Новым царством отсутствует, что меняет основу хронологии.
Сдвиг дат не кажется значительным в абсолютном выражении, но его влияние на историческую картину трудно переоценить. Он затрагивает торговые маршруты, дипломатические связи, перемещение населения и многие другие аспекты жизни в регионе.
Обновлённая хронология подтверждает так называемую модель низкой датировки, согласно которой начало 18-й династии относится к более позднему времени, чем предполагалось ранее.
"Наши выводы указывают на то, что Второй переходный период длился значительно дольше, чем предполагалось по традиционным оценкам, а Новое царство началось позже", — отметил ведущий автор исследования Хендрик Й. Брюинс.
Эта корректировка позволяет глубже понять процессы, приведшие к возвышению Египта и становлению сильной централизованной власти. Перенос дат также добавляет ясности в вопрос о синхронизации египетской истории с минойской цивилизацией Крита и другими культурами Восточного Средиземноморья.
Артефакты, изученные в ходе исследования, оказываются ключевыми элементами, связывающими конкретных фараонов с датируемыми событиями. Глиняный кирпич с именем Ахмоса I подтверждает этапы строительных проектов ранней 18-й династии, льняная ткань отражает особенности захоронений, а шабти — важный компонент погребального обряда.
Подобные находки дополняют общую картину материальной культуры, в которую вписываются и новые данные о том, как подземные структуры Гизы меняют представления о масштабах и организации древних некрополей.
Повторное изучение этих предметов демонстрирует, насколько точными могут быть современные методы — особенно в случаях, когда исторические документы сохранились частично. Это также подчеркивает важность новых технологий для реконструкции древней истории.
Потому что его следы встречаются по всему региону, и оно служило временной отметкой для сравнения событий разных культур.
Да, начало 18-й династии смещено примерно на несколько десятилетий вперёд.
Пересматриваются торговые связи, культурные обмены и взаимодействие Египта с минойской цивилизацией и Ближним Востоком.
