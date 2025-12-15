Гренландия идёт по швам: спутники зафиксировали процесс, который пугает климатологов

Гренландский ледовый щит ускоренно растрескивается — учёный Том Чадли

Ледяной покров Гренландии долгое время считался стабильным элементом планеты, но новые исследования показывают: процессы разрушения происходят быстрее, чем предполагали специалисты. Трещины на поверхности льда увеличиваются, углубляются и охватывают всё большие территории, что ускоряет потерю массы ледников. Эти изменения способны заметно повлиять на глобальный уровень моря уже в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Nature Geoscience.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гренландия

Масштабное ускорение разрушения ледяного покрова

Гренландия давно играет ключевую роль в регулировании уровня океанов, и любое изменение её ледников вызывает значительный интерес климатологов. Фиксируемый в последние годы стремительный рост трещин указывает на то, что ледяная структура стала менее устойчивой к тепловым колебаниям. Таяние усиливается как на поверхности, так и в глубине массива, а талые воды действуют как катализатор разрушения. Когда вода попадает внутрь трещин, давление увеличивает разрыв и ускоряет движение льда к океану. Это один из механизмов, который способен изменить прогнозы по подъему уровня моря.

Недавнее исследование, выполненное группой учёных Даремского университета, Университета штата Огайо и Вашингтонского университета, обращает внимание на то, что увеличение рифтовых зон происходит значительно быстрее, чем показывали прежние модели. Обработка данных ArcticDEM позволила составить трёхмерные карты изменений, охватывающие почти всю активную зону таяния. Спутниковые наблюдения продемонстрировали, что только за пять лет объём трещин в некоторых регионах вырос на четверть, что связано с атмосферным и океаническим потеплением.

"Самое удивительное — это скорость этого явления", — отмечает Том Чадли из Даремского университета. "То, что когда-то занимало десятилетия, теперь происходит за пять лет".

Авторы исследования подчеркивают, что такие процессы требуют переоценки подходов к прогнозированию изменений климата. Если игнорировать динамику гидроразрывов, модели рискуют занижать будущий вклад Гренландии в повышение уровня моря.

Механизмы, которые усиливают трещинообразование

Ускорение роста трещин связано с совокупным воздействием атмосферных и океанических факторов. Повышение температур приводит к более активному поверхностному таянию. Вода из талых слоев попадает в трещины, снижает трение между льдом и подстилающей породой и ускоряет движение ледников. Аналогичный эффект наблюдается вдоль прибрежных зон, где более тёплые океанические воды постепенно ослабляют ледяные фронты. Чем меньше сопротивление, тем быстрее ледники продвигаются к океану, что автоматически увеличивает риск обрушения отдельных участков.

Учёные отмечают, что трещины не являются поверхностным явлением: они формируют своеобразную "внутреннюю сеть", влияющую на то, как вода распределяется в толще льда. Это меняет механические нагрузки и может приводить к ускоренному фрагментированию ледяного щита. Чем более разветвлённой становится сеть трещин, тем труднее леднику сохранять структуру, особенно в условиях повышенных температур.

Региональные различия: где трещины растут быстрее

Хотя средний прирост объёма трещин по Гренландии составляет около 4,3% за период 2016–2021 годов, распределение изменений крайне неоднородно. В юго-восточных и восточно-центральных прибрежных районах, где ледники напрямую соприкасаются с океаном, наблюдается рост до 25%. Эти зоны особенно чувствительны к тёплым течениям, которые уже давно способствуют истончению фронтов ледников.

Процесс развивается по принципу замкнутого круга: усиление трещин ускоряет движение льда к океану, а ускорение потока провоцирует появление новых трещин. Такие взаимосвязи превращают ледники в менее устойчивые структуры, усиливая вероятность их распада.

Интересно, что в центрально-западной части острова ситуация временно отличалась от общей. Там количество трещин уменьшилось на 14%, что связано с утолщением ледника Сермек-Куджаллек (Якобсхавн-Исбре). Более плотная структура снижает внутренние напряжения. Однако специалисты отмечают, что ледник вновь начинает истончаться и ускорять своё течение. Это указывает на возможность возобновления образования трещин и дальнейшего роста нагрузки на ледовую систему региона.

Последствия для уровня моря: что предсказывают данные

С начала 1990-х годов таяние Гренландии добавило мировому океану около 14 мм. Сегодняшние прогнозы предполагают, что к концу XXI века эта цифра может увеличиться до 30 см. В более широком масштабе, если таяние Гренландии и Антарктиды продолжится по тенденциям, наблюдаемым последние годы, повышение уровня океана может составить от 12 до 20 метров в течение тысячелетий.

"Некоторые из наших крупномасштабных моделей изо всех сил пытаются предвидеть эту нестабильность, которая сама по себе может привести к подъему воды на 1 метр к 2100 году и на 10 метров к 2300 году", — предупреждает Чадли.

Исследователи отмечают прямую зависимость между скоростью движения ледяного покрова и ростом трещин. Участки, в которых поток льда ускорялся в 2016–2021 годах, демонстрировали и более интенсивное развитие разломов. Фактически чем быстрее движется ледник, тем активнее он растрескивается, и этот эффект способствует дальнейшему истончению структуры.

Зачем нужны новые прогнозные модели

Изучение трещин на основе данных ArcticDEM открывает новые возможности в понимании механики ледников. Высокое разрешение цифровых моделей позволяет не только картировать рифтовые поля, но и анализировать изменения их формы во времени. Включение этих данных в глобальные климатические модели становится важным шагом, который позволит точнее прогнозировать будущее повышение уровня моря.

Ученые подчёркивают необходимость регулярного мониторинга. Чем больше будет данных о трещинах, тем точнее прогнозы относительно динамики ледяного покрова. Так как 2024 год стал первым, когда глобальная температура превысила отметку в 1,5 °C относительно доиндустриального периода, необходимость внедрения таких данных в стратегические сценарии становится особенно актуальной.

Сравнение процессов разрушения в разных областях Гренландии

Различия между регионами Гренландии помогают лучше понять, какие факторы оказывают первостепенное влияние на динамику трещин. В юго-восточных районах основным драйвером разрушения остаётся тёплая океаническая вода. В центральных районах, напротив, временные утолщения могут замедлять этот процесс. Однако все зоны объединяет одно: как только скорость движения льда увеличивается, трещины растут почти неизбежно. Таким образом, наибольший риск представляют регионы, где атмосферное и океаническое потепление совпадают.

Популярные вопросы о разрушении ледников Гренландии

1. Почему трещины на ледяном покрове усиливают таяние?

Талые воды, попадая в трещины, уменьшают трение между льдом и породой, что увеличивает скорость движения ледника и ускоряет его распад.

2. Можно ли остановить рост трещин?

Полностью остановить процесс невозможно, но снижение темпов глобального потепления может замедлить динамику разрушения.

3. Какие районы мира наиболее уязвимы к росту уровня моря?

Прибрежные города, низменные территории и островные государства наиболее подвержены рискам, связанным с повышением уровня океана.