Земля начинает сыпаться под океаном: найден разлом, который может переписать карту будущих землетрясений

Под Тихим океаном обнаружен постепенный распад плиты — учёный Брэндон Шак

Учёные впервые зафиксировали, как огромная океаническая тектоническая плита начинает разрушаться не катастрофически, а поэтапно, буквально "рассыпаясь" на фрагменты. Это наблюдение стало редким шансом заглянуть в скрытые процессы, происходящие глубоко под дном океана. Открытие меняет представления о том, как завершается жизненный цикл тектонических плит и как формируются зоны будущей сейсмической опасности. Об этом сообщает Science Advances.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under OpenAI Free for commercial use (OpenAI License) Океаническая плита

Почему зоны субдукции так важны для планеты

Зоны субдукции — это участки земной коры, где одна тектоническая плита уходит под другую, погружаясь в мантию. Именно здесь сосредоточены самые мощные процессы планетарного масштаба: смещение континентов, формирование вулканических дуг, сильнейшие землетрясения и цунами. Эти зоны отвечают за "переработку" земной коры и играют ключевую роль в геологической эволюции Земли.

Долгое время ученые хорошо понимали, как начинается субдукция, но почти ничего не знали о том, как она заканчивается. Возникал закономерный вопрос: что происходит, когда плита перестает погружаться и теряет свою целостность? Новое исследование дало первый наглядный ответ.

Где именно зафиксирован распад океанической плиты

Объектом исследования стали плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер, расположенные у побережья острова Ванкувер на северо-западе Тихого океана. Этот регион входит в зону Каскадии — одну из самых изучаемых и одновременно потенциально опасных зон субдукции в мире.

Команда ученых под руководством Брэндона Шака из Университета Луизианы и Сюзанны Карботт из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти сосредоточилась на глубинной структуре плит, которые уже долгое время демонстрируют признаки нестабильности. Их цель заключалась не просто в фиксации разломов, а в понимании логики их развития.

Как удалось заглянуть внутрь плиты

Для исследования применили метод сейсмической визуализации отражёнными волнами — по принципу, схожему с медицинским ультразвуком, но в масштабах планеты. Ученые направляли звуковые импульсы в морское дно и улавливали отражённые сигналы при помощи подводной сети датчиков протяжённостью около 15 километров.

Такая технология позволила получить детальные изображения внутренних разломов и трещин, ранее недоступных для наблюдения. Впервые стало видно, что плита не разрушается мгновенно, а проходит через серию стадий, постепенно теряя целостность.

Распад как поезд, сходящий с рельсов

Наблюдения показали, что процесс распада носит эпизодический характер. От основной плиты последовательно откалываются фрагменты, формируя микроплиты и новые границы между ними. Этот механизм объясняет, почему одни участки зоны субдукции остаются сейсмически активными, а другие словно "затухают".

"Начать движение трудно, но как только оно пошло, остановить невозможно. Плита не исчезает мгновенно, она ломается на куски, образуя микроплиты и новые границы", — объясняет Брэндон Шак.

Сейсмические данные подтверждают эту картину. Вдоль разлома длиной около 75 километров зафиксированы участки с продолжающейся активностью и зоны, где землетрясения практически прекратились. Когда фрагмент полностью отделяется, он теряет способность накапливать напряжение, а значит — перестает быть источником землетрясений.

Почему в других регионах находят остатки плит

Открытие помогает объяснить геологические загадки в других частях мира. Например, у побережья Нижней Калифорнии обнаружены окаменевшие микроплиты — своеобразные "осколки" древних тектонических структур. Ранее было неясно, как они возникли.

Теперь становится понятно, что такие образования — результат медленного распада крупных плит, а не следствие одного разрушительного события. Это меняет взгляд на эволюцию океанической коры и долгосрочные процессы в мантии Земли.

Есть ли риск для людей и инфраструктуры

Несмотря на то что распад плиты происходит чрезвычайно медленно — на протяжении миллионов лет, — регион Каскадии по-прежнему остается потенциально опасным. Отдельные сегменты плит продолжают накапливать напряжение, а значит, способны вызывать сильные землетрясения.

По словам Сюзанны Карботт, зона субдукции постепенно теряет импульс, словно поезд, который лишается вагонов. Этот процесс не приведет к резким изменениям в масштабах человеческой жизни: за сто лет океан не исчезнет, а континенты не столкнутся. Однако локальная сейсмическая активность и риск подводных сдвигов, способных вызвать цунами, сохраняются.

Популярные вопросы о распаде тектонических плит

Может ли распад плиты вызвать резкое катастрофическое землетрясение?

Сам процесс распада медленный, но отдельные активные сегменты всё ещё способны вызывать сильные толчки.

Опасно ли это для побережья США и Канады?

Да, риск землетрясений и цунами сохраняется, особенно при подводных смещениях активных участков.

Означает ли это, что зона субдукции исчезнет?

В долгосрочной перспективе — да, но этот процесс занимает миллионы лет и не заметен в масштабах человеческой жизни.