Время на Марсе идёт быстрее: Вселенная снова подтвердила, что Эйнштейн знал слишком много

Вопрос времени за пределами Земли постепенно выходит за рамки теоретической физики и становится практической задачей для космической отрасли. Новое исследование показало, что на Марсе ход времени заметно отличается от земного, причём разница значительно больше, чем у Луны. Эти особенности напрямую влияют на будущие пилотируемые миссии и системы связи. Об этом сообщает NIST.
Представление о времени как об универсальной и неизменной величине было пересмотрено после появления общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Согласно ей, скорость течения времени зависит от гравитации и движения объекта. Чем сильнее притяжение, тем медленнее идут часы, а в условиях слабой гравитации время, наоборот, ускоряется.
Этот эффект фиксируется даже на Земле. Разница между уровнем моря и высокогорными районами составляет доли миллисекунды, но она реальна и измерима. В космосе, где различия в массе и плотности планет куда значительнее, эти отклонения становятся гораздо заметнее и требуют точного учёта.
Согласно расчётам учёных, марсианские часы идут быстрее земных примерно на 477 микросекунд за одни сутки. Для сравнения: на Луне этот показатель составляет около 56 микросекунд в день. Такое ускорение связано прежде всего с гравитацией — на Марсе она примерно в пять раз слабее, чем на Земле.
Орбитальная скорость Красной планеты ниже земной, а это, напротив, должно замедлять время. Однако влияние слабого притяжения оказывается более сильным, чем эффект от движения, и в итоге марсианское время опережает земное.
Чтобы сравнение было корректным, исследователи выбрали на Марсе условный аналог земного уровня моря — так называемый ареоид. Это поверхность с равным гравитационным потенциалом, относительно которой можно вести расчёты.
Физики Нил Эшби и Биджунат Патла использовали уравнения общей теории относительности, учитывая гравитацию Марса, Земли и Солнца, а также скорость движения планет. Подобные методы уже применяются при работе спутниковых систем навигации, где критически важна точность, обеспечиваемая, в том числе, за счёт сверхточных атомных часов.
Дополнительные сложности создаёт форма орбиты Марса. Она более вытянутая, чем у Земли, из-за чего расстояние до Солнца меняется в течение года. Это приводит к колебаниям гравитационного влияния и, как следствие, к изменению скорости течения времени.
Исследование показало, что суточное опережение марсианских часов может колебаться примерно на 226 микросекунд в течение марсианского года. Также учитывалось влияние Земли и Луны, тогда как спутники Марса — Фобос и Деймос — практически не влияют на расчёты из-за своих малых размеров.
"Колебания и изменения в планетарном танце Земли и Марса стали неожиданностью", — отметил физик Биджунат Патла.
Учёные также обратили внимание на синодический период Марса — время, за которое планета возвращается в то же положение на небе относительно Земли. Выяснилось, что за несколько таких циклов марсианские часы дополнительно смещаются примерно на 40 микросекунд.
Даже с учётом множества факторов расчёты остаются неточными примерно на 100 наносекунд в сутки. В долгосрочной перспективе это означает необходимость регулярной корректировки марсианских часов — ориентировочно раз в сто дней.
По мере развития программ освоения Луны и Марса вопрос синхронизации времени становится всё более актуальным. Проекты вроде программы "Артемида" рассматриваются как подготовительный этап к постоянному присутствию человека за пределами Земли.
Без отдельной системы отсчёта времени координация работы экипажей, автоматических станций и каналов связи будет крайне затруднена. Более того, подобные различия заставляют пересматривать само понятие глобального времени, особенно на фоне обсуждений корректировки планетарного времени и изменений скорости вращения Земли.
Авторы работы подчёркивают, что в расчётах не учитывались некоторые факторы, включая прецессию орбит планет и особенности распределения массы внутри Земли и Марса. Эти параметры могут дополнительно влиять на точность и усложнять создание универсальной модели времени.
Тем не менее исследование уже сейчас закладывает основу для будущих проверок фундаментальных законов физики и помогает подготовиться к реальным инженерным задачам межпланетных миссий.
Если сопоставить данные по разным телам Солнечной системы, становится очевидно, что универсального времени не существует. На Земле действует привычный стандарт, на Луне время идёт немного быстрее, а Марс демонстрирует заметное ускорение с дополнительными колебаниями. Каждая планета требует собственного подхода к синхронизации.
Создание отдельной системы времени для Марса имеет очевидные преимущества. Она упростит навигацию, связь и автономную работу миссий, снизив зависимость от земных стандартов. Однако это потребует сложных расчётов и регулярных корректировок из-за нестабильности орбитальных параметров.
Таким образом, марсианское время становится не просто научным курьёзом, а важным фактором, который придётся учитывать при планировании будущего человечества за пределами Земли.
Скорее всего, да. Для повседневной жизни и работы на планете потребуется собственная система времени, удобная для местных условий и не зависящая от земных суток.
Непосредственно — нет, но косвенно она может сказываться через режим сна, работы и освещения, поэтому биологические ритмы придётся адаптировать заранее.
Да, элементы релятивистских поправок давно применяются в навигационных и космических системах, где даже микросекунды имеют значение.
Технически это возможно, но требует постоянных вычислений и корректировок из-за движения планет, изменения расстояний и гравитационных факторов.
Освоение космоса постепенно переводит абстрактные физические теории в разряд прикладных задач, с которыми приходится считаться уже сегодня. Вопрос времени становится частью инженерных решений, а не философских дискуссий, и именно такие детали определяют, насколько устойчивыми и надёжными окажутся будущие шаги человечества за пределами Земли.
