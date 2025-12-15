Ледник Судного дня подаёт тревожные сигналы: более 300 таинственных аномалий зафиксированы подо льдом

На фоне стремительных перемен в антарктических льдах исследователи фиксируют всё больше необычных сигналов, исходящих из глубины ледяного континента. За прошедшие годы под толщей льда обнаружены сотни редких сейсмических толчков, связанных с отколом массивных айсбергов, что позволяет по-новому взглянуть на процессы, происходящие в районе самых нестабильных ледников. Эти данные расширяют понимание того, как меняется климатическая система и какие риски таит её дальнейшая трансформация. Об этом сообщает Science Alert.

Новые свидетельства активности подо льдом

Анализ сейсмических данных, собранных за более чем десятилетний период, показал: в Антарктиде регулярно происходят так называемые ледниковые землетрясения — особый тип толчков, возникающих в момент отрыва и переворота айсберга, когда массив льда сталкивается с неподвижной ледяной плитой. Хотя энергия таких событий может распространяться на большие расстояния, их трудно обнаружить из-за слабых высокочастотных колебаний, которые отличают их от природных землетрясений или техногенных взрывов. Эти особенности долгое время не позволяли ученым выявить структуру ледниковой активности, скрытой под континентом.

"Наши наблюдения показывают, что краткосрочные изменения состояния океана могут напрямую влиять на динамику ледников. Открытие требует дальнейшего изучения для оценки вклада антарктических ледников в глобальные изменения климата", — отмечают ученые.

Наибольшая концентрация таких событий связана с районом ледника Туэйтса, нередко называемого ледником Судного дня — именно из-за его потенциального вклада в повышение уровня Мирового океана при дальнейшем разрушении. Наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что ледниковые массы в этом регионе пребывают в состоянии ускоренного движения, что подтверждается спутниковыми снимками, фиксирующими растущие трещины и нестабильность кромки льда.

Что известно о наиболее активных зонах

Исследование, подготовленное к публикации в журнале Geophysical Research Letters, включает сведения о более чем 360 зарегистрированных ледниковых землетрясениях между 2010 и 2023 годами. Из них 245 приходятся на Туэйтс — огромный ледниковый массив, который считается одним из ключевых факторов будущего подъёма уровня моря. По оценкам учёных, его полная потеря способна привести к повышению уровня мирового океана примерно на три метра.

Аналитика показывает, что пик активности пришёлся на 2018-2020 годы. Этот временной промежуток совпадает с ускорением скольжения ледника в сторону моря, что указывает на сложную взаимосвязь между океанскими течениями, температурой воды, состоянием льда и возникающими механическими деформациями. Подобные процессы нередко сопровождаются усилением трещинообразования, ростом частоты отколов и активным перемещением ледовых масс.

Второй крупный кластер событий обнаружен в районе ледника Пайн-Айленд — ещё одного значимого компонента Западно-Антарктического ледяного щита. Однако природа этих толчков пока остаётся не вполне ясной, так как многие из них фиксировались на значительном удалении от линии налегания льда. Ученые предполагают, что в этом случае могут проявляться скрытые процессы во внутренней структуре ледника, требующие дополнительных наблюдений.

Почему Антарктида оставалась "тихой" на сейсмограммах

До последнего времени большинство ледниковых землетрясений удавалось обнаружить только в Гренландии — прежде всего благодаря их большой магнитуде, позволяющей регистрировать сигналы глобальной сетью сейсмодатчиков. Антарктические события, напротив, проявляются гораздо слабее, а значит, их можно увидеть только при крайне чувствительных локальных измерениях. С появлением расширенной сети антарктических сейсмических станций исследователям наконец удалось получить детальную картину происходящего под массивами льда.

Эти данные открывают возможность лучше понимать механизмы взаимодействия океана и ледовых масс. Например, даже небольшие изменения температуры воды способствуют дополнительному подтаиванию снизу, что снижает сопротивление движению ледника и повышает вероятность откола айсбергов. Как следствие, растёт и число ледниковых землетрясений — своеобразных "пульсов" состояния ледяного щита.

Активность ледниковых землетрясений в Антарктиде и Гренландии

Чтобы оценить масштаб различий между регионами, учёные сопоставили основные параметры зарегистрированных событий.

В Гренландии ледниковые землетрясения отличаются высокой магнитудой и отчетливой структурой волн, поскольку отколы часто происходят у стремительно движущихся приливных ледников. Такие процессы создают яркие сейсмические сигналы, которые легко улавливаются по всему миру.

В Антарктиде ситуация иная: её ледники массивнее, но движутся медленнее, а взаимодействие с океаном осуществляется через сложные подлёдные каналы. Поэтому величина и форма сейсмических импульсов здесь отличаются, делая их менее заметными на фоне обычных геофизических шумов.

Это сравнение помогает понять, почему на протяжении десятилетий Антарктида казалась геофизически "тихой", хотя фактически в ней протекают масштабные динамические процессы.

Популярные вопросы

Что вызывает ледниковые землетрясения

Такие толчки происходят в момент откола крупных айсбергов и их последующего опрокидывания, что создаёт мощный импульс при столкновении с неподвижной ледяной массой.

Почему ледник Туэйтса называют ледником Судного дня

Такое название связано с его потенциальной угрозой: при разрушении ледника уровень Мирового океана может подняться примерно на три метра.

Как выбирают места для сейсмических станций в Антарктиде

Оборудование размещают в районах, где есть вероятность регистрации слабых ледовых толчков — вблизи активных ледников, в точках соединения ледяных плит и на участках, где происходит ускоренное движение масс льда.