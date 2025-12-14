Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кристина Кузнецова

Броня изнутри организма: найден механизм, который делает рак поджелудочной почти неуязвимым

Фиброз опухоли признали активным участником онкопроцесса — Small
Наука

Рак поджелудочной железы долгие годы считается одной из самых трудно поддающихся лечению онкологических форм. Даже современные препараты часто оказываются бессильны из-за плотной и агрессивной среды, которая буквально изолирует опухоль от терапии. Новое исследование показывает, что проблема кроется не только в "физическом барьере", но и в активных биохимических сигналах внутри ткани. Об этом сообщает научный журнал Small.

Лекарство против рака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лекарство против рака

Почему рак поджелудочной железы почти неуязвим

Рак поджелудочной железы отличается крайне высокой устойчивостью к лечению. Одна из ключевых причин — выраженный фиброз, то есть избыточное разрастание соединительной ткани вокруг опухоли. Эта плотная структура состоит в основном из коллагена и долгое время рассматривалась как пассивное препятствие, мешающее лекарствам проникать к раковым клеткам.

Однако современные данные всё чаще указывают, что микроокружение опухоли играет активную роль в развитии болезни. Похожие выводы делают и исследователи в смежных областях, изучающие восстановление тканей и регенеративные процессы на клеточном уровне. Соединительная ткань может не только защищать, но и управлять поведением клеток, усиливая патологические механизмы.

Роль рецептора DDR1 в формировании фиброза

В центре внимания ученых оказался рецептор DDR1 — молекула на поверхности клеток, которая активируется при взаимодействии с коллагеном. При его включении запускается сигнальный каскад, стимулирующий дальнейшее накопление соединительной ткани. Это приводит к еще большему уплотнению опухолевой среды и снижению эффективности терапии.

Эксперименты показали, что подавление DDR1 способно разорвать этот патологический механизм. При блокировке рецептора уровень фиброза снижается, структура опухоли становится менее плотной, а проницаемость ткани для макромолекулярных препаратов заметно возрастает. Такой подход перекликается с идеями регенеративной биотехнологии, где ключевым считается не только воздействие на клетки, но и контроль над их окружением.

Неожиданные проблемы экспериментальной терапии

В ходе работы ученые обратили внимание на парадоксальный эффект некоторых экспериментальных препаратов. Речь идет об ингибиторах MEK — средствах, которые тестировались в терапии рака поджелудочной железы и рассматривались как перспективное направление. На практике их эффективность в клинических испытаниях оказалась ниже ожидаемой.

Исследование показало, что ингибиторы MEK могут стимулировать дополнительную выработку коллагена. В результате фиброз усиливается, а доставка лекарств к опухоли становится еще более затрудненной. Этот эффект частично объясняет, почему ряд клинических программ с такими препаратами не дал ожидаемого результата.

Комбинированный подход как выход из тупика

Ключевым открытием стало то, что негативное действие MEK-ингибиторов удается компенсировать при одновременной блокаде DDR1. Такая комбинация предотвращает усиление фиброза и сохраняет проницаемость опухолевой ткани. По сути, это открывает путь к новым схемам лечения, где препараты работают не в одиночку, а дополняют друг друга на уровне микроокружения опухоли.

Авторы подчеркивают, что речь идет не просто о повышении эффективности отдельных лекарств. Меняется сама логика терапии: вместо попыток "пробить стену" врачи получают возможность ослабить ее изнутри, воздействуя на сигнальные механизмы соединительной ткани.

Что это значит для онкологии в целом

Полученные данные выходят за рамки одной нозологии. Плотная соединительная ткань мешает доставке лекарств и при других заболеваниях, включая отдельные формы рака молочной железы, печени и легких. Подход, основанный на контроле фиброза и сигнальных путей коллагена, потенциально может быть применен значительно шире.

Исследование также меняет представление о роли фиброза в онкологии. Он больше не рассматривается как пассивный побочный эффект роста опухоли, а воспринимается как активный участник болезни, на который можно и нужно воздействовать терапевтически.

Сравнение традиционного и нового подхода к терапии

Классическая противоопухолевая терапия сосредоточена на уничтожении раковых клеток с помощью химиопрепаратов, антител или таргетных средств. При этом микроокружение опухоли часто остается без внимания, несмотря на его прямое влияние на результат лечения.

Новый подход делает акцент на модификации опухолевой среды. Вместо увеличения дозировки лекарств или поиска все более агрессивных молекул предлагается снизить плотность фиброзной ткани. Это позволяет уже существующим препаратам работать эффективнее и потенциально снижает риск побочных эффектов.

Плюсы и минусы стратегии подавления DDR1

Такой метод имеет очевидные преимущества, но не лишен ограничений. Он требует точной настройки и глубокого понимания биологии опухоли.

К основным плюсам относятся повышение проницаемости ткани для лекарств, возможность комбинированной терапии и потенциальное расширение спектра применяемых препаратов. Кроме того, стратегия может быть адаптирована под разные виды опухолей с выраженным фиброзом.

Среди минусов — необходимость дальнейших клинических исследований, возможные побочные эффекты при вмешательстве в сигнальные пути соединительной ткани и сложность подбора оптимальных комбинаций препаратов для конкретного пациента.

Советы по оценке перспектив новых методов лечения

  1. Обращать внимание на исследования, которые изучают не только опухоль, но и ее микроокружение.

  2. Оценивать результаты доклинических и ранних клинических испытаний в комплексе, а не по отдельным показателям.

  3. Учитывать потенциал комбинированной терапии, особенно при устойчивых формах рака.

  4. Следить за публикациями в рецензируемых журналах, где подробно описываются механизмы действия новых подходов.

Популярные вопросы о лечении рака поджелудочной железы

Почему этот вид рака так плохо поддается терапии?
Главная причина — плотная фиброзная среда, которая мешает лекарствам проникать к опухолевым клеткам и снижает их эффективность.

Можно ли применять подавление DDR1 уже сейчас?
Пока речь идет о научных исследованиях и экспериментальных моделях. Для клинического применения необходимы дополнительные испытания.

Что лучше — усиливать действие лекарств или менять опухолевую среду?
Современные данные показывают, что наилучший результат дает комбинированный подход, сочетающий оба направления.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука медицина онкология исследование
Новости Все >
Доля газа из РФ в импорте Словакии достигла 33% — министр экономики Сакова
Провоз велосипедов зависит от класса автобуса — председатель профсоюза Емельяненко
Существенная доля влаги поступает в организм вместе с пищей — Mayo Clinic
Холодное масло создаёт повышенное давление после запуска
Храп и апноэ сна из-за миндалин требуют операции — врач Лесков
Насекомые избегают поверхностей после обработки уксусным спреем — modenavoltapagina
Регулярное кардио повышает уровень энергии в холодный сезон — тренеры
Ниацинамид и кислоты снижают жирность кожи лица при регулярном уходе — Be Beautiful
Недосып увеличивает риск микросна в дальней поездке
Кремы и воски перед сезоном снижают износ кожаной обуви – мастера по обуви
Сейчас читают
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Садоводство, цветоводство
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Последние материалы
Работать без испытательного срока можно только по срочному контракту — Cornerstone
Ниацинамид и кислоты снижают жирность кожи лица при регулярном уходе — Be Beautiful
Фруктоза не вызывает воспаление у здоровых людей — диетолог Филипп Кузьменко
Недосып увеличивает риск микросна в дальней поездке
Следуя Лунному календарю, можно повысить урожайность томатов
Кремы и воски перед сезоном снижают износ кожаной обуви – мастера по обуви
Остаточное тепло доводит омлет до нужной готовности — The Spruce Eats
Тщательная сушка картофеля перед духовкой создает хрустящую корку — кулинары
Мальдивы вошли в пик сухого сезона в январе — гиды
Избыток шампуня и стайлинга ухудшает состояние коротких волос — Be Beautiful
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.